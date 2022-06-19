《丹麥史》：Hygge已成為幸福生活的關鍵詞，為何丹麥每年都榮登世界幸福指數前三名？

文：許智偉

第三節 締造人人確幸、全民幸福的國家

一、丹麥文化成為全球幸福的代名詞

自2012年世界幸福指數（World Happiness Report）推出以來，丹麥每年都榮登前三名，更於2012、2013和2016年奪冠成為全球最幸福的國家。丹麥文的Hygge（發音為hoo­gah）被定義為「一種舒適和愉快的氛圍，能夠產生溫馨的幸福感」和該國民族性格的典型元素。《牛津英語辭典》（OED）更因Hygge已成為人人嚮往幸福生活的關鍵詞，而在2016年於添加這個新詞條。

這個全球最幸福的國度不僅經濟表現和生活水準高、失業率與貧富差距低，平均工時更是全球最低之一，所以丹麥人每天可以將68%的時間花在私人生活上——遠高於經濟合作組織（OECD）的平均。

但丹麥人平和的愉悅感，不僅來自事業與生活的平衡，他們經常說Hygge是「一種你無法用文字翻譯的感覺」，是一種生活態度，而每個人都有自己遠離塵囂或渡過寒冷灰暗時光的Hygge生活風格與人生哲學。

Hygge生活下的美食文化從古至今都崇尚簡單自然。麵包是享受生活的基本品，也經常出現在名言中。如果聽到“Spis brød til”，丹麥文直譯是「吃點麵包」，但實際上是告訴對方放輕鬆或不要反應過度！

丹麥最基本的黑麥麵包（Rugbrød）已有一千多年的歷史，是當地早餐桌上的「必備品」，也是午餐和野餐常見的開放式丹麥三明治（Smørrebrød）的基礎。每個丹麥人每年會吃掉大約二十五到三十公斤的黑麥麵包，所以丹麥每天需要生產約九到十萬片各式各樣的黑麥麵包，而農民每年更要為國內和出口市場生產超過三十萬噸的黑麥。

由於講究美食的天然原味，丹麥是全球有機飲食比例最大的國家，也是第一個制訂有機認驗證系統的國家。該國的有機行動計劃不僅將公有土地轉型成有機耕作，同時加強農業教育關於有機生產的技術。

四分之三的丹麥人每週會購買有機食品，而2020年該國人民購買的食品中更有12.8%是有機產品。他們選用當季食材，強調從飼養、種植到生產都必須符合天然環保，食材如海邊岩石上的苔蘚和森林中的野生菌菇，都能成為餐桌上的精品。

全球美食家也肯定丹麥爲名副其實的幸福美食天堂，全國有二十多家米其林星級餐廳，包括距離丹麥本土遙遠、居民只有五萬多人的自治區法羅群島上的KOKS。就算位處號稱世界上最偏遠的美食勝地，KOKS首席廚師齊斯卡（Poul Andrias Ziska）也重視永續發展，將卓越廚藝與善待環境資源的理念結合，回歸本源就地取材。

深海中的鯨魚、蛤、蝦、海藻等原始食材，經由創新手藝調理後成為佳餚美饌，滿足來自世界各地饕客挑剔的味蕾。珍惜自然，自然也會有所回饋。丹麥對於資源利用的審慎態度，使它在全球永續發展指數（Global Sustainability Index）排名第二，僅次於瑞典。

丹麥擁有「設計國」（design nation）的國際地位，它除了以前衛美學、多元文化融合、環境保護及永續生活等深度思維享譽國際，也是第一個為設計制定國家級政策（national design policy）的國家。該

政策於1997年推出，旨在提高中小型企業（SME）和公共部門的設計意識，並在新世紀發揮設計的潛力。當全球進入高科技時代，強調幸福感勝於一切的丹麥設計，堅信自然與傳統是創新的重要基礎。設計在丹麥文是“Formgivning”，意即「賦予形式」，因此設計師們肩負賦予未來美學形式的使命。

從建築、室內設計、時尚、珠寶、陶瓷工藝等數不盡的設計領域中可以發現，丹麥設計師的靈感源自高科技、心理學、工程學、商學、國際關係等諸多跨時代和文化的理念，同時融入對於自然性和功能性的關懷。他們重視改善而非改變，在既有的知識和經驗基礎上，重新為永續生活建構簡單而和諧的美學。

例如丹麥的塑膠遊戲積木神話「樂高」（Lego），自1932年至今不僅帶給小孩歡樂童年，為父母們信賴，也深受各年齡層的喜愛，數十年銷售不墜。2009年全球面臨金融危機，民間家庭到金融市場均遭遇財務困境，但樂高依然異軍突起實現兩位數銷售增長。

丹麥也不斷走在建築設計的前沿，眾多大膽創新的建築雖然外型和功能各異、概念豐富多元，但它們同在突破傳統規範之際，努力實踐環保和永續發展的理想。古老的首都哥本哈根也被充滿狂想的現代建築點綴。

這些極具創意的設計，不只力圖以建築學改善市民生活、促進社會發展，更將綠色新建築精神（於2020年後將達到耗能近於零的標準）發揮得淋漓盡致。除了綠意盎然且包容多元文化的公共空間，配合綠色交通的單車基礎設施，例如和汽車道一樣寬敞的單車道，都使得單車數量高於汽車的兩倍。種種特色使得哥本哈根在全球最幸福、最宜居城市的排名中名列前茅。

丹麥聞名全球的建築師非常多，其中包括普利茲克獎（Pritzker Architecture Prize）得主烏松（Jørn Oberg Utzon, 1918-2008）。他是世界上第二位在世便獲得這份殊榮的建築師，其設計的雪梨歌劇院已被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。