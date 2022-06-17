迪士尼與皮克斯拓展「玩具宇宙」，看《巴斯光年》之前不可不知的幕後故事

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

當我們犯下了嚴重的錯誤，應不應該為了彌補自己的那段過錯，盡可能讓一切回到犯錯之前的日子呢？還是應該選擇適時的放手，不要讓懊悔成為心魔，邁向未來活出全新的人生呢？或是，如果時光能夠倒流或是重來，你會想做什麼呢？

1995年，由皮克斯動畫製作推出的第一部3D電腦動畫長片《玩具總動員》，以玩具其實也有生命，會在人類不注意的時候動起來作為設定主題，因獨特有趣的劇情內容與人物角色的冒險情節，獲得全世界大小影迷的喜愛。

而後接連接推出三部續集電影（系列四部曲）、四套電視劇及一部短片，正式擴充電影的世界觀與角色發展，形成一個「玩具總動員宇宙」的輝煌紀錄，成為家喻戶曉的經典動畫系列作品，並在全球累計了30億美金的票房。

《玩具總動員》當中有許多可愛討喜的角色，其中能力強、正直率真、充滿自信、具領導魅力、有點小小自負的太空英雄騎警巴斯光年，更以一句台詞「飛向宇宙、浩瀚無垠」（To Infinity and Beyond）風靡地球、吸粉無數。

2008年6月，巴斯光年更在NASA與迪士尼的合作下，順利將一隻等比例大小的巴斯光年玩具送上太空梭，並且成功地發射到外太空，讓巴斯真的飛向宇宙，浩瀚無垠。

而在胡迪與巴斯系列故事告一段落後，迪士尼與皮克斯拓展玩具宇宙，為巴斯光年推出個人獨立電影，於是首部以滿版IMAX規格製作的動畫電影《巴斯光年》正式展開。

Photo Credit: 《巴斯光年》

在《玩具總動員》第一集，玩具們的主人安迪看完最喜愛的電影《巴斯光年》後，馬上迷上這個角色，並買下玩具巴斯，形影不離地帶著，請走牛仔胡迪第一寵王的寶座。巴斯光年對身為太空騎警充滿自豪，口頭禪是「太空騎警絕不放棄任務」。

外傳電影《巴斯光年》其實是一部在《玩具總動員》世界觀中上演的電影，探討太空騎警巴斯光年這位角色的星際冒險故事，除了讓巴斯回到過去，皮克斯還重塑了他的死對頭札克天王，而系列中的玩具版巴斯光年，正是這部電影的周邊商品。

《玩具總動員》本傳角色以玩具的身分，展開一段尋找自我價值與認同的冒險，《巴斯光年》這部外傳電影則是完全跳脫了玩具總動員的框架範疇，與《玩具總動員》系列並非同一世界觀，從原本巴斯光年身為太空騎警的角度切入，描述巴斯光年的起源故事，與啟發人物的真實靈感，補足原作故事設定的空缺，讓這位英雄的角色背景變得更加完整。

至於片中同志情節引發保守人士爭議的女主角Alisha Hawthorne，則是巴斯光年的任務搭檔，她也是皮克斯電影史中第一位LGBTQ+多元性向的主要角色，但全部內容根本不超過一分鐘吧！

Photo Credit: 《巴斯光年》

而《巴斯光年》是《海底總動員2：多莉去哪兒？》共同導演安格斯麥克連（Angus MacLane）的首部獨立操刀動畫長片，他曾參與過《巴斯光年的星際使命》與多部《玩具總動員》短片。

導演希望能讓觀眾看見巴斯聰明、負責任的同時，面對太空意外感到內疚而努力修正，與以往不同的一面。「人們常說不要活在過去，但如果可以呢？我們都想知道回到過去會是什麼樣子，但其實我們也在向前跳躍，這就是我想為巴斯建立的真理：懷念過去，同時迅速跳向未來。」

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）接替本傳系列的提姆艾倫（Tim Allan），為主角巴斯光年配音，因為皮克斯認為巴斯光年與美國隊長十分相似，都是負責任的領導型人物，性格堅定又自信，克里斯伊凡也從美國隊長身上找到出合適的風格，並刻意壓低聲音營造巴斯的沉穩特質，為全新的巴斯光年配音。「我們能看到巴斯脆弱與人性化的一面，他其實也會犯錯，也有很多掙扎。」

導演安格斯麥克連也解釋了配音換人的原因。「提姆詮釋的版本巴斯有點傻，也很天真。巴斯是動作英雄，他嚴肅又有野心，同時也風趣幽默，而克里斯擁有我們需要的特質，也希望藉此與《玩具總動員》的版本區隔開來。」獨立電影《巴斯光年》中的巴斯與本傳個性大不同，年輕自信、具備獨特想法、充滿理想抱負、堅定又脆弱，也更加了解巴斯的身世。

這並不是巴斯光年第一次換人配音，在動畫影集《巴斯光年的星際使命》中，巴斯光年是由《忍者龜》的知名配音員Pat Fraley擔任。而為札克天王配音的則是詹姆斯布洛林（James Brolin），也就是飾演薩諾斯的喬許布洛林（Josh Brolin）的父親。

Photo Credit: AP / 達志影像 克里斯伊凡

身為《玩具總動員》系列外傳電影，《巴斯光年》只會保留巴斯光年與札克天王這兩個《玩具總動員》的角色。電影將揭曉巴斯光年如何面對自己的命運，成為傳奇英雄太空騎警巴斯光年的個人獨立源由，因此就算沒有看過《玩具總動員》系列也可以放心觀看，因為是平行時空的故事，兩者完全沒有連貫內容。

在觀看《巴斯光年》時，可以視為《玩具總動員》系列的前傳，電影開宗明義便指出：「巴斯光年是安迪最喜歡電影中的主角，而那部電影，就是接下來正在看的這部。」故事發生在遙遠的外太空，年輕有為、靈活勇敢、充滿理想、責任感強烈的太空騎警巴斯，在一次前往遙遠星球執行任務時，發生了一場意外，導致整團太空騎警被迫在外星球當地生存。