《博物日本》：人們追隨德川幕府對植物的迷戀，促成植物園在各大城市的發展
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武士與市民都參與了植物園的維護，促成園藝產業的發展和專業園林設計師身分的確立。園藝（庭園）在日本一直扮演著重要的文化與宗教角色，但在德川時期，私人與公共花園的數量與分布大幅度增加，江戶、京都與其他城下町都大規模建造了幕府與藩屬花園。
文：費德里柯．馬孔（Federico Marcon）
自然奇觀：作為消遣的自然史
大象遊行
一七二九年四月二十六日，一隻七歲的母象進入京都。人人都非常期待牠的到來，中御門天皇也表示希望能看到幕府將軍德川吉宗購買的這隻巨獸。大象與天皇的相遇被印在書籍與公報上，標誌著這個不可思議的事件。
大約一百年後，繪師尾形探香（約一八一二—一八六八）在他的《象之繪卷物》中重新描繪了這個故事：他提到這隻身形龐大的大象在抵達年輕天皇所在的清涼殿前時，顯然在沒有馴象師直接命令的情況下，突然跪倒在地，鞠了一躬，「以表示對天皇的敬畏」。十九世紀上半葉，在筑前國大肆傳播渲染的尊皇思想激進熱情，可能給當時活躍於九州島的《象之繪卷物》的不知名作者帶來啟發。
事實是，在謁見天皇以後，這隻大象繼續旅行前往江戶，到牠真正的主人德川吉宗處。這個事件發生的一個世紀以後，尾形探香受到愛國主義熱情的影響，將這個事件解釋為天皇超凡力量令人敬畏的徵象，但事實上，當時的評論家可能將大象與天皇的相遇理解為日本真正統治者——即幕府將軍——的慷慨讓步。大象於五月二十五日抵達江戶。德川吉宗自從在荷蘭東印度公司的代表捐贈給幕府政府的瓊斯頓《四足動物的自然史》中看到大象銅版畫以後（圖八之二），就表達出他對大象的渴望。
一七二八年六月，兩頭大象，一公一母，乘坐荷蘭貨船抵達長崎。德川吉宗特別要求了一頭白象，因為在東亞傳統中，白象是公正與和平統治的象徵。藩主宅邸與城堡中常會出現白象的圖片，但德川吉宗能取得最接近白象的，是來自越南的一對年輕的灰色亞洲象（學名Elephas maximus）。一七二八年送到德川吉宗手中的兩頭大象中，雄象在抵達長崎三個月後就死了。雌象在兩名越南馴象師的陪同下前往江戶，他們的護送部隊在經過七十四天的旅行後到達江戶，吸引大批渴望看到這隻巨獸的民眾。
我們有理由推測，德川政府已經預料到遊行會造成轟動，所以才刻意宣傳德川吉宗的大象的行程，以提高幕府將軍的象徵性權力。德川吉宗的勘定奉行稻生正武（一六八二—一七四七）在各處張貼政府公告（御触書），安排大象的行進路線，並規範遊行期間的公眾行為。旁觀者必須在不發出任何聲音的情況下觀看大象，而且禁止給牠提供任何食物和水。在大象抵達江戶以後，被交到一個名叫源助的人手中，幕府國庫每年撥款兩百兩，用於飼養大象。這頭大象在抵達日本十三年後，以二十一歲之齡死於營養不良，可能是幕府破產的受害者。
對自然的狂熱
德川吉宗的大象只是德川統治的最後一個世紀中，引起民眾熱情的諸多動植物相關公共活動之一。荷蘭與中國商人進口的珍稀外來動物經常以遊行的方式展示，但民眾對自然奇觀的好奇心（好き）卻也表現在各式各樣的實踐與時尚之中。收集貝殼、葉、花、植物、昆蟲與異國鳥類是非常受到各階級民眾所喜愛的嗜好，箇中差異取決於每位愛好者的經濟與社會資本。園藝、景觀美化與鄉間採藥野餐更是大受歡迎的消遣，正如培育杜鵑花與金魚的新品種，以及參與涉及動植物的社交遊戲——例如「貝合」，一種比賽誰能正確辨認出最多貝殼的遊戲。手冊、目錄與專題著述的出版業蓬勃發展，證明了十八與十九世紀的自然史流行熱潮。
在日本與十九世紀的歐洲，特定動植物物種的流行來來去去，而且經常是莫名其妙的。人們的喜好往往隨季節而變化，而且也有地理上的局限性。有些是全國性的熱潮，有些是突然對特定一種對地方社群歷史有特殊意義的花、魚或鳥爆發熱情。在這種趨勢的社會流程圖中，與自然史有關的時尚在社會結構中似乎是由上往下移動的。這通常圍繞著幕府開始，先在藩主與其家臣中流行，然後才蔓延到平民之間。
傳統原始資料顯示，幕府將軍經常表現出對一種花的特別沈迷。《德川實記》與其他高級幕府官員的回憶錄中都曾提到，德川家康特別欣賞櫻樹，他在駿河城與江戶的其他地方都種植了櫻樹。他在一六○五年將幕府將軍的頭銜傳給兒子德川秀忠，據說秀忠喜歡茶花。第三任幕府將軍德川家光（一六○四—一六五一）與他的祖父品味相同，為了表示孝心，他擴建了江戶城的吹上御苑，並種植大量櫻樹與一些茶花來豐富景觀。他甚至派了全副武裝的夜間警衛去花園保護這些珍貴植物。
德川家光這位果敢的領導人賦予幕府一個更複雜也更有效率的行政與法律結構，他特別沈迷於將松樹做成盆景（盆栽）。根據《德川實記》的記載，家光最信任的一位家臣大久保忠教（一五六○—一六三九），因為對主公就寢時將一顆心愛的松樹盆景放在枕頭下木盒裡的習慣感到困擾，於是把這盆景丟到花園裡，懇求主公要嘛停止這種瘋狂的行為，要嘛讓他當場切腹自殺。德川家宣短暫的幕府統治時期（一七○九年至一七一二年），對五顏六色的楓樹十分狂熱。德川時期的十五位幕府將軍都有各自的愛好。
如果幕府將軍的個人興趣沒有在一個相當於全國狂熱的過程中被其他人熱切追隨的話，他們對植物的熱情將僅僅只是一種歷史趣聞而已，而且出現於《德川實記》這種無可鑑別的原始資料的證詞也將難以得到證實。迫使藩主與其家臣在幕府首都江戶度過一半時間的參勤交代制度，更是促進了這些興趣在社會階梯與全國各地的傳播。正是在那裡，來自不同地區的群眾掌握了最新的時尚，並把它們帶回家，散播到日本群島各地。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。