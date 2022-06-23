世界上最難的說服：如何成功讓工地勞工戒除檳榔？

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

「有吃檳榔的舉手。」

營造業的老闆現身在工地現場，他今天沒有要發表演講、他也沒有要懲罰這群吃檳榔的人。但聽到這問題，台下工人都心生畏懼：「什麼，是要懲罰檳榔汁亂吐的人嗎？」 「什麼，該不會我昨天吃檳榔沒戴口罩被發現了？」

很明顯的，台下所有人都面面相覷。

「我是說，有吃檳榔的舉手，有吃的人我發給你1000塊。」

那當下舉手速度之快，大笑。連沒吃檳榔的我，都想吃了。

​「這1000元都拿到了嗎？」

在發完鈔票之後，建設老闆微笑地說：「好，那今天下班之前，如果你成功都沒有吃檳榔，這1000元就是你的，不然就要還我。」

最後有人還嗎？沒有，並不是因為大家都說謊。而是因為所有吃檳榔的人，都受到尊重，所有人今天都不願意吃了。

那天的對話是這樣子：

「阿你不來一顆喔？」 其他工地工人故意調侃。

「不吃了不吃了！1000元我要好好地放在口袋。」（台語）

他拍拍屁股上的錢包。只多了一張1000元，好像就讓錢包摸起來更加飽滿。（至少他本人這麼認為。）若你願意與他們成為朋友，我跟你保證，做工的人，絕對是一群最守信用的人。

所以他今天是絕對不會吃檳榔的，因為他已經答應你了。雖然他「明天」會不會繼續不吃檳榔我不知道、他「明年」還會不會繼續不吃檳榔我也不知道。

但已經成功「幫助人們改變行為」很多經驗的我知道，接下來若老闆開口問：「阿你從幾歲開始吃檳榔的呀？」老闆就能得到「其實我也很想戒，但我戒不掉」的工人內心話。

只要成功讓這位工人，願意說出內心話，那麼這位工人就擁有了「想戒檳榔」的意圖。他的內心就會開始尋求你的建議，他就會告訴你：「他來做苦工，都是為了小孩學費。但真的太辛苦了，想提神，叼著菸也麻煩，所以才開始吃檳榔。」

這時候的他，已經把耳朵打開，願意聽取你的建議了（這是很大的一步）。但這時候就馬上給予建議好嗎？不妥。你應該要給他的是「選項」，讓他「自主選擇」。

已經被他信任的你，可以給他一堆「簡單戒檳榔的低門檻建議」，好讓他挑選其中一個，他自己也覺得「可以輕鬆執行」的建議。先讓他自主選擇，然後再告訴他：「你一定很愛你的家人。要賺錢養家的同時，你也知道吃檳榔會不健康。辛苦了。」

這還能不收買人心嗎？

「不然這樣好了，我們檳榔先不要戒，但健康也是要顧。口腔癌早期只會有一個白點，只要把白點處理掉『就不用整塊肉都挖掉』，也『不用化療電療』。我們明後天就去醫院，做口腔癌篩檢好不好？」

他會開始猶豫你說的話，因為你的建議跟所有人給過的都不一樣。

這時候我會主動推他一把：「我是說，我知道檳榔很難戒，那我們檳榔先不要戒，但檳榔造成的白點，我們還是要早期把它處理掉，早點發現還不用動手術？你覺得呢？」

恩，聽起來很合理，所以他下班之後，就會衝去行動了。你也不用盯著他做完健檢、你也不需要任何鞭子或胡蘿蔔。因為他已經答應你了。

過去的衛教為什麼沒有用？

因為所有拒菸資訊都用陽痿嚇人、戒檳榔衛教海報還會用「整塊肉挖掉」恐嚇。但這群工人的孩子學費還是要繳阿！檳榔還是得吃，該怎麼辦？

對於海報上的字眼，睜一隻眼閉一隻眼就好。這就是為什麼戒菸標語、衛教廣告、拒毒海報，比比皆是，而吸菸的人口還是繼續吸菸、檳榔還是賣得嚇嚇叫。

這也是為什麼其他人辦不到，但我環島演講時，只跟我見過一次面的長輩，卻願意集體跑去體檢、揪團打疫苗回來跟我炫耀（還要露出手臂上的棉花）。

關於「讓家人戒掉壞習慣」這件事情，我們曾經給了什麼？直接對罵？單純用錢獎勵？一張海報？還是給了超過1000元的尊重？

我們曾幾何時會照著老師、長輩的建議行動？

「不准談戀愛！」「未成年不要吸菸！」

我們都不想照做了。更何況只是沒有人情味的海報、沒有人情味的建議。當然了，他也不會照做的「意圖」。

​人情味，絕對是信任的開始、讓人們集體行動的開始；人情味，也是治療人類最沒有副作用的藥。不然我幹嘛砸錢面對面演講（午休還沒有地方睡），我關在冷氣房當網紅剪影片就好了。

預防台灣人們臥床、縮短不健康餘命，邀請你一起努力，減藥最好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航