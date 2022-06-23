世界上最難的說服：如何成功讓工地勞工戒除檳榔？
我們想讓你知道的是
過去的衛教為什麼沒有用？因為所有拒菸資訊都用陽痿嚇人、戒檳榔衛教海報還會用「整塊肉挖掉」恐嚇。但這群工人的孩子學費還是要繳阿！檳榔還是得吃，該怎麼辦？
文：胡廷岳藥師的醫病故事集
「有吃檳榔的舉手。」
營造業的老闆現身在工地現場，他今天沒有要發表演講、他也沒有要懲罰這群吃檳榔的人。但聽到這問題，台下工人都心生畏懼：「什麼，是要懲罰檳榔汁亂吐的人嗎？」 「什麼，該不會我昨天吃檳榔沒戴口罩被發現了？」
很明顯的，台下所有人都面面相覷。
「我是說，有吃檳榔的舉手，有吃的人我發給你1000塊。」
那當下舉手速度之快，大笑。連沒吃檳榔的我，都想吃了。
「這1000元都拿到了嗎？」
在發完鈔票之後，建設老闆微笑地說：「好，那今天下班之前，如果你成功都沒有吃檳榔，這1000元就是你的，不然就要還我。」
最後有人還嗎？沒有，並不是因為大家都說謊。而是因為所有吃檳榔的人，都受到尊重，所有人今天都不願意吃了。
那天的對話是這樣子：
「阿你不來一顆喔？」 其他工地工人故意調侃。
「不吃了不吃了！1000元我要好好地放在口袋。」（台語）
他拍拍屁股上的錢包。只多了一張1000元，好像就讓錢包摸起來更加飽滿。（至少他本人這麼認為。）若你願意與他們成為朋友，我跟你保證，做工的人，絕對是一群最守信用的人。
所以他今天是絕對不會吃檳榔的，因為他已經答應你了。雖然他「明天」會不會繼續不吃檳榔我不知道、他「明年」還會不會繼續不吃檳榔我也不知道。
但已經成功「幫助人們改變行為」很多經驗的我知道，接下來若老闆開口問：「阿你從幾歲開始吃檳榔的呀？」老闆就能得到「其實我也很想戒，但我戒不掉」的工人內心話。
只要成功讓這位工人，願意說出內心話，那麼這位工人就擁有了「想戒檳榔」的意圖。他的內心就會開始尋求你的建議，他就會告訴你：「他來做苦工，都是為了小孩學費。但真的太辛苦了，想提神，叼著菸也麻煩，所以才開始吃檳榔。」
這時候的他，已經把耳朵打開，願意聽取你的建議了（這是很大的一步）。但這時候就馬上給予建議好嗎？不妥。你應該要給他的是「選項」，讓他「自主選擇」。
已經被他信任的你，可以給他一堆「簡單戒檳榔的低門檻建議」，好讓他挑選其中一個，他自己也覺得「可以輕鬆執行」的建議。先讓他自主選擇，然後再告訴他：「你一定很愛你的家人。要賺錢養家的同時，你也知道吃檳榔會不健康。辛苦了。」
這還能不收買人心嗎？
「不然這樣好了，我們檳榔先不要戒，但健康也是要顧。口腔癌早期只會有一個白點，只要把白點處理掉『就不用整塊肉都挖掉』，也『不用化療電療』。我們明後天就去醫院，做口腔癌篩檢好不好？」
他會開始猶豫你說的話，因為你的建議跟所有人給過的都不一樣。
這時候我會主動推他一把：「我是說，我知道檳榔很難戒，那我們檳榔先不要戒，但檳榔造成的白點，我們還是要早期把它處理掉，早點發現還不用動手術？你覺得呢？」
恩，聽起來很合理，所以他下班之後，就會衝去行動了。你也不用盯著他做完健檢、你也不需要任何鞭子或胡蘿蔔。因為他已經答應你了。
過去的衛教為什麼沒有用？
因為所有拒菸資訊都用陽痿嚇人、戒檳榔衛教海報還會用「整塊肉挖掉」恐嚇。但這群工人的孩子學費還是要繳阿！檳榔還是得吃，該怎麼辦？
對於海報上的字眼，睜一隻眼閉一隻眼就好。這就是為什麼戒菸標語、衛教廣告、拒毒海報，比比皆是，而吸菸的人口還是繼續吸菸、檳榔還是賣得嚇嚇叫。
這也是為什麼其他人辦不到，但我環島演講時，只跟我見過一次面的長輩，卻願意集體跑去體檢、揪團打疫苗回來跟我炫耀（還要露出手臂上的棉花）。
關於「讓家人戒掉壞習慣」這件事情，我們曾經給了什麼？直接對罵？單純用錢獎勵？一張海報？還是給了超過1000元的尊重？
我們曾幾何時會照著老師、長輩的建議行動？
「不准談戀愛！」「未成年不要吸菸！」
我們都不想照做了。更何況只是沒有人情味的海報、沒有人情味的建議。當然了，他也不會照做的「意圖」。
人情味，絕對是信任的開始、讓人們集體行動的開始；人情味，也是治療人類最沒有副作用的藥。不然我幹嘛砸錢面對面演講（午休還沒有地方睡），我關在冷氣房當網紅剪影片就好了。
預防台灣人們臥床、縮短不健康餘命，邀請你一起努力，減藥最好。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
我們想讓你知道的是
ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。