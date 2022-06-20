《尼泊爾史》：曾經名列世界十大窮國，尼泊爾政府採取了哪些脫貧措施？

文：洪霞

第二節 擺脫貧困——經濟發展政策

1951年，長達一百零五年的拉納家族專制統治結束，尼泊爾從與世隔絕的沉睡中蘇醒，開始了具有現代意義的經濟發展。然而，正如國際社會所指出的，世界上很少有像尼泊爾發展開始得那樣遲、自然條件極度惡劣、基礎設施如此之差、交通運輸非常短缺的國家。

1950年代，尼泊爾是一個落後的經濟地區，是世界上最窮的十個國家之一，每人平均生產毛額（國民生產毛額GNP在2015年後改稱為國民所得毛額GNI）每年約180美元。

70%的產品未貨幣化，仍然依賴以物易物。絕大多數尼泊爾人是自給自足的，只有衣服、糖、茶、鹽、罐、鍋等極少數的東西他們不能製造。全國只有20%的土地適合耕種，一半以上的人口只擁有不到7%的土地，一個六口之家平均只擁有半畝地，經濟基礎可謂差到極點。

除此之外，尼泊爾北部高山峻嶺，中部山丘起伏，南部低窪平坦。建國初期，幾乎沒有溝通這一複雜地理環境的現代化交通工具，在14.7萬多平方公里的國土上，僅有約259.2公里的碎石路和358.4公里只適宜於好天氣通行的道路、80公里的窄軌鐵路線以及576公里的空運線。

在通訊方面，全國僅有107個電信局和335條電話線（以上均為1956年數據）。事實上，在廣大山區既無道路也無交通工具，所謂運輸就是靠步行馱運。當時的尼泊爾是南亞最典型的農業國，多達93.4%的人口以農業為生計，僅2.2%的人口從事以家庭手工業為主的製造加工業，根本無現代工業可言，國計民生維持在最低水準的自給基礎上。

文教事業極其落後，1950年代初，八百萬人口僅有小學321所，中學11所，學院2所。僅1%的學齡兒童在校，大學畢業生不到300名。醫療衛生事業幾乎不存在，1956年時才有醫生50名，醫院病床位649張。上述資料表明，當時尼泊爾發展經濟必需的物質基礎太匱乏了，每個領域的發展幾乎都是從零開始。

1950年代，隨著新獨立的民族國家發展經濟的大潮流，尼泊爾也開始了建設自己國家的努力。綜合來看，尼泊爾主要採取了以下措施：

首先，實施五年計劃。為了保障經濟的發展，尼泊爾採取中期經濟計劃手段。從1955年「一五」計劃以來，至2022年止已實行了十個五年計劃（其中第二個為三年計劃）。

政府針對境內地形複雜、基礎設施極端薄弱這一突出的困難，通過制定五年計劃，把資金優先投放到交通運輸、發電、通訊等方面，其中又以修建公路網為重點，如頭四個五年計劃期內，花在交通運輸上的資金占計劃資金的比例依次為33.8%、23.9%、26.8%和35.4%。

從「五五」計劃（1975～1976年至1979～1980年）開始起，政府將公共投資轉向了農業、文教、衛生醫療以及扶貧工作，其中農業經費占了國家發展開支的20%以上。計劃經濟手段對尼泊爾經濟發展的作用主要體現在國家資金的配置上，雖然其作用十分有限，但對經濟發展剛剛起步的尼泊爾卻是必要和有意義的。

其次，注重農村發展。1950年代初，尼泊爾農業人口占全部人口的93.4%，農業產值約占國民生產總值的三分之二，農業是尼泊爾的經濟之本。

種植業又在農業中占60%，但農業生產既受到險峻地形、地表支離破碎等自然條件的不利影響，又受到土地所有權高度集中的嚴重制約，生產能力十分低下。

為了改善農業生產，政府採取了許多措施。主要有：

1. 開發新耕地

北部高山地區和中部山丘地區擴大耕地的潛力極小，但卻有一半以上的人口居住在中部山丘地區，以務農為生，這是因為南部德萊低窪區瘧疾肆行，無法居住。1954年山丘地區突發的山崩和洪水使數以千計的農民無家可歸，所以政府決定開發德萊地區，隨著1950～1960年代公路增加和德萊地區瘧疾受到控制，在政府墾殖計劃的推動下，自1960～1980年初共有五十萬山地農民南下遷居，開墾了約1,821公畝的耕地。

2. 進行土地改革

由於拉納家族的長期專制統治，土地高度集中在少數人手中。1950年代初，比爾塔土地（Birta land，指受王室或拉納家族賜封的土地）約占全部耕地的一半。

除此之外，其他的土地占有形式也使權貴、富人、地主擁有大量的土地。又由於尼泊爾地少人多，人均耕地面積在1960年代初僅為0.2公頃。約有一半的農戶是佃農，地主隨時會解除佃農的租佃關係，且佃農分得的所得不到收成的一半。無疑地，要發展農業必須打破這些落後的土地制度。

早在1950年代初，尼泊爾就提出了一些土地改革方案，但均停留在口頭和文字上，直到1964年頒布土地法令後才開始見諸行動。尼泊爾土改主要包括廢除中間地主制，規定土地最高持有額和保障租佃權及固定地租等等。

3. 發起信貸合作社計劃

政府為幫助農民擺脫高利貸債務，組織農民成立信貸合作社，要求各類農民用其收入的一部分（現金或實物）義務儲蓄，年利率5%，然而再以10%的利率貸給農戶。該計劃於1957年開始推行。1970年已經有1,489個這類信貸合作社，但是由於實際效率太低，政府不得不將它們轉入尼泊爾農業發展銀行（Agricultural Development Bank, Nepal）。