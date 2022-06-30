《與成功連結》：喬治盧卡斯的「可能性思考」，改變了《星際大戰》與電影特效的歷史

文：約翰．麥斯威爾（John C. Maxwell）

探索可能性思考

看到別人做了你說做不到的事情，沒有什麼比這更尷尬的了。——山姆．尤因（Sam Ewing）

一九七○年，在我二十三歲的時候，我讀了一本對我的夢想產生重大影響的書，那是羅伯特．舒勒（Robert Schuller）的著作《推進可能性思考》（Move Ahead with Possibility Thinking，暫譯）。我當時是個年輕牧師，在我的第一個教會服務，當我讀到舒勒完成幾乎不可能的任務，在加州園林市（Garden Grove）建造一座巨大的教堂時，我非常激動，讀到「最偉大的教會尚未組織起來」這句話時，我的世界就此改變。

我從小就是個積極的人，畢竟，在我成長的家庭裡，我父親就是一位自學成才的積極思考者。但舒勒的書仍然對我的人生產生了巨大的影響。在我讀到這些話的那天，我自認為最瘋狂的夢想突然間顯得平淡無奇。如果你接受可能性思考，你的夢想就會從小丘陵變成一座大山，因為你相信發展的可能性，等於給了自己實現夢想的機會。

可能性思考的案例研究

一九七五年，電影製作人喬治．盧卡斯（George Lucas）去拜訪特效專家道格．特朗布爾（Doug Trumbull），此人曾參與過《二○○一太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的拍攝，這是第一部給太空旅行帶來真實感和視覺效果的電影。盧卡斯有一個願景，他想拍一部以科幻故事為背景的新電影，有驚心動魄的冒險、亞瑟王傳奇式的探索和西部牛仔式的對決，集一切之大成。

盧卡斯去找特朗布爾討論，是因為他想創造出太空船疾速飛行於太空中，類似於拍攝飛機空戰的場景。這是以前從來沒有人實現過的。在那個時期，太空電影看起來要不就是像原始、技術不成熟的《星際爭霸戰》（Star Trek）電視連續劇，要不就是緩慢但寫實的《二○○一太空漫遊》。

作家兼電影製片人湯瑪斯．史密斯（Thomas G. Smith）在好萊塢是特效單位的負責人，他說：「這些經驗老道的視覺特效人員並不把盧卡斯當回事。他們告訴他，這麼快速的移動會在螢幕上造成頻閃效果。」換句話說，他們對年輕的盧卡斯說，就技術層面而言這是不可行的，根本不可能辦到，隨即打發他離開。

盧卡斯並不打算放棄，在他的腦海裡，他能看見他想要的效果，也相信這是可以做到的。他聘請了曾與特朗布爾共事過的一位年輕的電影工作者約翰．戴克斯特拉（John Dykstra），並成立了自己的特效公司，以便製作出他想要的影像，他將公司命名為「光影魔幻工業公司」（Industrial Light and Magic, ILM）。

戴克斯特拉有一些電影製作時運用電腦的經驗，他與一組技術人員合作，設計並成立了一個工作室，隨即開始致力於完成不可能的任務。他們透過精密思考和反覆試驗，花了將近兩年的時間創造出盧卡斯想要的東西，產生了《星際大戰》（Star Wars）這部電影，在當時，這是有史以來技術上最創新的電影。當這部電影票房大賣的時候，盧卡斯意識到他可以利用自己為製作電影特效而專門成立的光影魔幻工業公司，完成心中想像的《星際大戰》系列電影。在這段過程中，光影魔幻工業公司也有了更寬廣的發展，成了一家使其他電影人的夢想得以實現的公司——具體落實各種想像的可能性。

三十多年來，光影魔幻工業公司為電影特效設定了標準，史上票房最高的十部電影中，就有八部是由其提供特效，同時也獲得了十二項奧斯卡金像獎。但最重要的是，這是喬治．盧卡斯幫助自己實現夢想的工具。科技不斷進步，特效也越來越複雜，但公司的潛在能力從未追上盧卡斯想像中的可能性。

一九九○年代末，盧卡斯開始籌備《星際大戰》三部曲中的第二部電影，他又想再一次完成不可能的任務。「當我們開始《星際大戰首部曲：威脅潛伏》（Episode I: The Phantom Menace）時，我們說，『好吧，我們現在要照著心裡一直想要的方式去做。我們有錢、有必要的知識——就這麼辦。』」盧卡斯表示，訣竅在「了解這兩者之間的區別：不可能辦到的事，不等同於以前未曾做過或想像過的事。」對盧卡斯而言，大多數事情都是從未做過或想像過的，因為他認為任何事都是有可能的。

對於支持可能性思考的人來說，正是如此。

可能性思考的案例應用

許多有創造力的人似乎擁有駕馭可能性思考的能力。針對喬治．盧卡斯和《星際大戰》的故事，請回答下列問題：

《星際大戰》電影對你個人有什麼影響力嗎？若有，請說明。 大家如今看到的許多電影，都運用了由《星際大戰》發展出來的特效。你了解那部電影的創新特質及其對電影業造成的影響嗎？可能性思考從中發揮了什麼影響力？如果不是喬治．盧卡斯，如今的電影業會有什麼不同呢？ 你認為可能性思考對誰來說更加困難？有遠見的電影製作人還是創造科技的技術專家？ 夢想願景的大小與執行所需的創新程度，兩者之間是否相關？還有哪些關鍵因素？

可能性思考如何使你更加成功

接受可能性思考的人能夠完成看似不可能的任務，因為他們相信解決方案。成為可能性思考者將會為你帶來以下幾點好處：

1. 可能性思考提升個人發展潛力

當你深信自己能完成一件困難之事，而且真的辦到了，就會有很多扇門為你敞開。儘管有人說喬治．盧卡斯想像的特效不可能實現，當他成功拍出《星際大戰》之後，也為他開啟未來許多的可能性。他為了創造那些「不可能」的特效所成立的光影魔幻工業公司，變成其他拍片計畫的收入來源，他的電影所衍生出的廣告周邊商品，也為他帶來另一波資助電影製作的收入來源。他完成艱鉅任務的自信心，更是對其他電影製作人和全新世代的電影觀眾產生了巨大的影響。

流行文化作家克里斯．薩萊維茨（Chris Salewicz）宣稱，「一開始直接透過他個人的作品，隨後透過光影魔幻工業公司無與倫比的影響，喬治．盧卡斯二十年來主宰著何謂電影的基本廣義概念。」如果你敞開心扉接受可能性思考，就等於開啟自己無限的發展潛力。