沙烏地以「恐助長同性戀、破壞伊斯蘭價值」為由，要求首都所有彩虹配色商品下架
我們想讓你知道的是
然沙烏地阿拉伯並沒有明文立法禁止LGBTQ族群，但因其執法多依照伊斯蘭教法（Sharia Law），使得無論是同性婚姻、同性戀以及跨性別等皆被視為犯罪行為，若遭舉發最重可判死刑。
編譯：梅緣緣
繼近期中東及亞洲等14國因動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）帶有女女接吻橋段而禁止上映後，沙烏地阿拉伯政府跟進去（2021）年的卡達（Qatar）商務部以及敘利亞當局的決定，近日同樣以「恐助長同性戀」與「破壞伊斯蘭價值」為由，大量沒收陳列在首都利雅德（Riyadh）各大商店中帶有彩虹顏色的童裝、髮圈以及玩具等商品。
長期關注中東地區新聞的《中東之眼》（MEE）報導，一名沙國商務部官員表示：「我們將針對這些違反伊斯蘭信仰、不符合公共道德標準，並且向小孩宣揚及指涉同性戀概念的商品進行下架。」同時，這些彩虹顏色的玩具，也被沙烏地阿拉伯政府視為傳遞「有毒資訊」給孩子的手段。
在沙國當局決定展開大舉沒收行動後，到底有多少相關的商品被帶走，截至目前仍是未知數。
只要是彩虹就是宣揚同性戀：現拿彩虹開刀的沙國政府
在日前沙烏地阿拉伯商務部（MCgovSA）於Twitter公布的一段影片中，沙國商務部官員在店內貨架間來來回回，把架上所有彩虹色的玩具全數裝箱。其中不乏讓小孩使用的小背包、指甲貼、鉛筆盒及娃娃，甚至連以彩虹膜顏色印製的T恤與帽子等童裝都一併遭沒收。
沙國政府之所以會做出這次的「下架彩虹商品」行動，與被用以象徵同性戀及LGBTQ族群的彩虹旗有密切相關。彩虹旗最早出現在1978年6月25日的美國舊金山同志大遊行（Gay Day Parade），由當地藝術家貝克（Gilbert Baker）所設計。
原初的彩虹旗第一版設計，由粉、紅、橘、黃、綠、藍綠、靛藍、紫羅蘭共8種顏色組成，分別代表著性、生命、治癒、陽光、自然、藝術與魔法、和諧以及精神等意象。後續經過幾次的修改，彩虹旗最後的版本去除了亮粉及藍綠色，並將原本的靛藍色統一改為藍色，造就了現在在同志驕傲月（Pride Month，六月）及同志大遊行時常看到的版本。
除了代表同志族群的彩虹旗外，雨過天晴後可能出現的彩虹，以及不少品牌如1977年的Apple、瑪氏食品（Mars,Inc.）旗下的糖果品牌Skittles、美國相機品牌拍立得（Polaroid）與美國的《NBC新聞》（NBC News）等，也都以彩虹或近似彩虹的顏色作為公司及產品的標誌。雖本身的用色為彩虹，但這些公司的彩虹用色，卻不見得與同性戀或支持同性戀間有必然的連結。
不過，沙烏地阿拉伯對同性戀等族群的打壓不僅止於彩虹。據《英國廣播公司》（BBC）報導，像英格蘭超級足球聯賽（簡稱英超，Premier League）的紐卡索聯隊（Newcastle United），在2021年時面臨易主沙烏地阿拉伯的危機，也讓當時的英國球迷擔憂沙國的保守風氣，是否會對LGBTQ族群造成壓迫。
另外英國《衛報》（The Guardian）報導，現在雖然在王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的領導下，沙國人民在2017年後終於解除電影院限制令，但諸如5月初上映的《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness ）及近日的《巴斯光年》（Lightyear）等電影，被沙國當局以有同性接吻等畫面而遭到禁播。
《中東之眼》指出，在沙烏地阿拉伯對LGBTQ族群仍採取十分強硬且不友善的情況下，其他像是葉門部落客布卡里（Mohamed al-Bokari）等有傳遞LGBTQ資訊，或表示聲援的民眾，也同樣會被沙國警方逮捕判刑。
距離沙國達「平權」 還有一段路要走
現階段的沙烏地阿拉伯仍被視為對同性不友善的國家。據《Equaldex》資料顯示，雖然沙烏地阿拉伯並沒有明文立法禁止LGBTQ族群，但因其執法多依照伊斯蘭教法（Sharia Law），使得無論是同性婚姻、同性戀以及跨性別等皆被視為犯罪行為，若遭舉發最重可判死刑。
不過，LGBTQ族群也並沒有因為沙烏地阿拉伯政府的禁止，而在人數上有所減少。因為他們已經學會把自己隱藏起來了。
據《大西洋雜誌》（The Atlantic）報導，一名名為Radwan的沙國公民表示，其實在利雅德與吉達（Jeddah）等地都還是能夠見到男同志的蹤影，「他們會約在學校、咖啡店、街上或甚至是在網路上。」只是Radwan也不諱言，這些男同志雖然得以現身，但他們卻仍為自己身為同志的身份而感到羞恥。
另一名叫Yasser的26歲沙烏地阿拉伯藝術家也說：「我曾經以為自己是全沙烏地阿拉伯最『酷兒／奇怪』（Queer）的人，但後來上了高中之後卻發現很多人其實跟我一樣。」
只是面對現在沙國政府大動作「下架」彩虹色相關的商品，這些當地的LGBTQ族群要如何在政府及宗教教義的壓迫下走出屬於自己的路，依然會是場艱鉅且漫長的挑戰。
新聞來源
- Saudi authorities seize rainbow-themed toys for 'promoting homosexuality'（Middle East Eye）
- Disney's 'Lightyear' banned from 14 countries for including same-sex kiss（EL PAÍS）
- Saudi authorities seize rainbow toys in crackdown on homosexuality（The Guardian）
- In Saudi crackdown on LGBTQ expression, even rainbow toys aren't safe（The Washington Post）
- Newcastle United takeover: LGBTQ+ fans hope Saudi deal 'a sign for change'（BBC）
- The Kingdom in the Closet（The Atlantic）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。