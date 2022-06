沙烏地以「恐助長同性戀、破壞伊斯蘭價值」為由，要求首都所有彩虹配色商品下架

編譯:梅緣緣

繼近期中東及亞洲等14國因動畫電影《巴斯光年》(Lightyear)帶有女女接吻橋段而禁止上映後,沙烏地阿拉伯政府跟進去(2021)年的卡達(Qatar)商務部以及敘利亞當局的決定,近日同樣以「恐助長同性戀」與「破壞伊斯蘭價值」為由,大量沒收陳列在首都利雅德(Riyadh)各大商店中帶有彩虹顏色的童裝、髮圈以及玩具等商品。

長期關注中東地區新聞的《中東之眼》(MEE)報導,一名沙國商務部官員表示:「我們將針對這些違反伊斯蘭信仰、不符合公共道德標準,並且向小孩宣揚及指涉同性戀概念的商品進行下架。」同時,這些彩虹顏色的玩具,也被沙烏地阿拉伯政府視為傳遞「有毒資訊」給孩子的手段。

在沙國當局決定展開大舉沒收行動後,到底有多少相關的商品被帶走,截至目前仍是未知數。

只要是彩虹就是宣揚同性戀:現拿彩虹開刀的沙國政府

在日前沙烏地阿拉伯商務部(MCgovSA)於Twitter公布的一段影片中,沙國商務部官員在店內貨架間來來回回,把架上所有彩虹色的玩具全數裝箱。其中不乏讓小孩使用的小背包、指甲貼、鉛筆盒及娃娃,甚至連以彩虹膜顏色印製的T恤與帽子等童裝都一併遭沒收。

沙國政府之所以會做出這次的「下架彩虹商品」行動,與被用以象徵同性戀及LGBTQ族群的彩虹旗有密切相關。彩虹旗最早出現在1978年6月25日的美國舊金山同志大遊行(Gay Day Parade),由當地藝術家貝克(Gilbert Baker)所設計。

原初的彩虹旗第一版設計,由粉、紅、橘、黃、綠、藍綠、靛藍、紫羅蘭共8種顏色組成,分別代表著性、生命、治癒、陽光、自然、藝術與魔法、和諧以及精神等意象。後續經過幾次的修改,彩虹旗最後的版本去除了亮粉及藍綠色,並將原本的靛藍色統一改為藍色,造就了現在在同志驕傲月(Pride Month,六月)及同志大遊行時常看到的版本。

除了代表同志族群的彩虹旗外,雨過天晴後可能出現的彩虹,以及不少品牌如1977年的Apple、瑪氏食品(Mars,Inc.)旗下的糖果品牌Skittles、美國相機品牌拍立得(Polaroid)與美國的《NBC新聞》(NBC News)等,也都以彩虹或近似彩虹的顏色作為公司及產品的標誌。雖本身的用色為彩虹,但這些公司的彩虹用色,卻不見得與同性戀或支持同性戀間有必然的連結。

不過,沙烏地阿拉伯對同性戀等族群的打壓不僅止於彩虹。據《英國廣播公司》(BBC)報導,像英格蘭超級足球聯賽(簡稱英超,Premier League)的紐卡索聯隊(Newcastle United),在2021年時面臨易主沙烏地阿拉伯的危機,也讓當時的英國球迷擔憂沙國的保守風氣,是否會對LGBTQ族群造成壓迫。

另外英國《衛報》(The Guardian)報導,現在雖然在王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)的領導下,沙國人民在2017年後終於解除電影院限制令,但諸如5月初上映的《奇異博士2:失控多重宇宙》(​​Doctor Strange in the Multiverse of Madness )及近日的《巴斯光年》(Lightyear)等電影,被沙國當局以有同性接吻等畫面而遭到禁播。

《中東之眼》指出,在沙烏地阿拉伯對LGBTQ族群仍採取十分強硬且不友善的情況下,其他像是葉門部落客布卡里(Mohamed al-Bokari)等有傳遞LGBTQ資訊,或表示聲援的民眾,也同樣會被沙國警方逮捕判刑。

距離沙國達「平權」 還有一段路要走

現階段的沙烏地阿拉伯仍被視為對同性不友善的國家。據《Equaldex》資料顯示,雖然沙烏地阿拉伯並沒有明文立法禁止LGBTQ族群,但因其執法多依照伊斯蘭教法(Sharia Law),使得無論是同性婚姻、同性戀以及跨性別等皆被視為犯罪行為,若遭舉發最重可判死刑。

不過,LGBTQ族群也並沒有因為沙烏地阿拉伯政府的禁止,而在人數上有所減少。因為他們已經學會把自己隱藏起來了。

據《大西洋雜誌》(The Atlantic)報導,一名名為Radwan的沙國公民表示,其實在利雅德與吉達(Jeddah)等地都還是能夠見到男同志的蹤影,「他們會約在學校、咖啡店、街上或甚至是在網路上。」只是Radwan也不諱言,這些男同志雖然得以現身,但他們卻仍為自己身為同志的身份而感到羞恥。

另一名叫Yasser的26歲沙烏地阿拉伯藝術家也說:「我曾經以為自己是全沙烏地阿拉伯最『酷兒/奇怪』(Queer)的人,但後來上了高中之後卻發現很多人其實跟我一樣。」

只是面對現在沙國政府大動作「下架」彩虹色相關的商品,這些當地的LGBTQ族群要如何在政府及宗教教義的壓迫下走出屬於自己的路,依然會是場艱鉅且漫長的挑戰。

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航