沙烏地以「恐助長同性戀、破壞伊斯蘭價值」為由，要求首都所有彩虹配色商品下架

編譯：梅緣緣

繼近期中東及亞洲等14國因動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）帶有女女接吻橋段而禁止上映後，沙烏地阿拉伯政府跟進去（2021）年的卡達（Qatar）商務部以及敘利亞當局的決定，近日同樣以「恐助長同性戀」與「破壞伊斯蘭價值」為由，大量沒收陳列在首都利雅德（Riyadh）各大商店中帶有彩虹顏色的童裝、髮圈以及玩具等商品。

長期關注中東地區新聞的《中東之眼》（MEE）報導，一名沙國商務部官員表示：「我們將針對這些違反伊斯蘭信仰、不符合公共道德標準，並且向小孩宣揚及指涉同性戀概念的商品進行下架。」同時，這些彩虹顏色的玩具，也被沙烏地阿拉伯政府視為傳遞「有毒資訊」給孩子的手段。

在沙國當局決定展開大舉沒收行動後，到底有多少相關的商品被帶走，截至目前仍是未知數。

只要是彩虹就是宣揚同性戀：現拿彩虹開刀的沙國政府

在日前沙烏地阿拉伯商務部（MCgovSA）於Twitter公布的一段影片中，沙國商務部官員在店內貨架間來來回回，把架上所有彩虹色的玩具全數裝箱。其中不乏讓小孩使用的小背包、指甲貼、鉛筆盒及娃娃，甚至連以彩虹膜顏色印製的T恤與帽子等童裝都一併遭沒收。

沙國政府之所以會做出這次的「下架彩虹商品」行動，與被用以象徵同性戀及LGBTQ族群的彩虹旗有密切相關。彩虹旗最早出現在1978年6月25日的美國舊金山同志大遊行（Gay Day Parade），由當地藝術家貝克（Gilbert Baker）所設計。

原初的彩虹旗第一版設計，由粉、紅、橘、黃、綠、藍綠、靛藍、紫羅蘭共8種顏色組成，分別代表著性、生命、治癒、陽光、自然、藝術與魔法、和諧以及精神等意象。後續經過幾次的修改，彩虹旗最後的版本去除了亮粉及藍綠色，並將原本的靛藍色統一改為藍色，造就了現在在同志驕傲月（Pride Month，六月）及同志大遊行時常看到的版本。

除了代表同志族群的彩虹旗外，雨過天晴後可能出現的彩虹，以及不少品牌如1977年的Apple、瑪氏食品（Mars,Inc.）旗下的糖果品牌Skittles、美國相機品牌拍立得（Polaroid）與美國的《NBC新聞》（NBC News）等，也都以彩虹或近似彩虹的顏色作為公司及產品的標誌。雖本身的用色為彩虹，但這些公司的彩虹用色，卻不見得與同性戀或支持同性戀間有必然的連結。

不過，沙烏地阿拉伯對同性戀等族群的打壓不僅止於彩虹。據《英國廣播公司》（BBC）報導，像英格蘭超級足球聯賽（簡稱英超，Premier League）的紐卡索聯隊（Newcastle United），在2021年時面臨易主沙烏地阿拉伯的危機，也讓當時的英國球迷擔憂沙國的保守風氣，是否會對LGBTQ族群造成壓迫。

另外英國《衛報》（The Guardian）報導，現在雖然在王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的領導下，沙國人民在2017年後終於解除電影院限制令，但諸如5月初上映的《奇異博士2：失控多重宇宙》（​​Doctor Strange in the Multiverse of Madness ）及近日的《巴斯光年》（Lightyear）等電影，被沙國當局以有同性接吻等畫面而遭到禁播。

《中東之眼》指出，在沙烏地阿拉伯對LGBTQ族群仍採取十分強硬且不友善的情況下，其他像是葉門部落客布卡里（Mohamed al-Bokari）等有傳遞LGBTQ資訊，或表示聲援的民眾，也同樣會被沙國警方逮捕判刑。

距離沙國達「平權」 還有一段路要走

現階段的沙烏地阿拉伯仍被視為對同性不友善的國家。據《Equaldex》資料顯示，雖然沙烏地阿拉伯並沒有明文立法禁止LGBTQ族群，但因其執法多依照伊斯蘭教法（Sharia Law），使得無論是同性婚姻、同性戀以及跨性別等皆被視為犯罪行為，若遭舉發最重可判死刑。

不過，LGBTQ族群也並沒有因為沙烏地阿拉伯政府的禁止，而在人數上有所減少。因為他們已經學會把自己隱藏起來了。

據《大西洋雜誌》（The Atlantic）報導，一名名為Radwan的沙國公民表示，其實在利雅德與吉達（Jeddah）等地都還是能夠見到男同志的蹤影，「他們會約在學校、咖啡店、街上或甚至是在網路上。」只是Radwan也不諱言，這些男同志雖然得以現身，但他們卻仍為自己身為同志的身份而感到羞恥。

另一名叫Yasser的26歲沙烏地阿拉伯藝術家也說：「我曾經以為自己是全沙烏地阿拉伯最『酷兒／奇怪』（Queer）的人，但後來上了高中之後卻發現很多人其實跟我一樣。」

只是面對現在沙國政府大動作「下架」彩虹色相關的商品，這些當地的LGBTQ族群要如何在政府及宗教教義的壓迫下走出屬於自己的路，依然會是場艱鉅且漫長的挑戰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航