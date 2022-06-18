【東南亞週報】香格里拉對話星國登場、菲馬尼拉地鐵預計2027年完工、大馬缺工上百萬人
我們想讓你知道的是
中國國防部長魏鳳和在12日發表主題演講時言辭強硬表示，若台灣獨立，中國在戰爭面前不會畏縮，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。」
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第175期，為讀者挑選2022年6月11日至6月17日期間，有關新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸與泰國的六則東協區域大事。
新加坡｜第19屆香格里拉對話登場 美中防長就台灣議題多次交鋒
第19屆香格里拉會議（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference）在疫情影響停辦兩年後，於6月10日至12日在新加坡復辦。由英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，簡稱IISS）舉辦的香格里拉對話，是亞太地區重要的防務與安保峰會。本屆會議聚集了來自42國、約500位的政府高層、軍事將領和安全專家，一同商討關鍵安全議題。
在美中對峙、地緣政治競爭態勢加劇，以及俄烏戰爭的背景下，美、中防長在香格里拉對話的發言備受關注，其中雙方也就台灣議題多次交鋒。中國國防部長魏鳳和在12日發表主題演講時言辭強硬表示，若台灣獨立，中國在戰爭面前不會畏縮，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底」。針對美中關係，他表示，對抗對美中兩國和世界都沒有好處，若美國執意把中國當作威脅、對手甚至敵人，將犯歷史性和戰略性錯誤。
美國的聲明同樣強硬，重申台海和平及穩定的重要性，反對單方面改變現狀的行為，並呼籲中國不要對台灣採取進一步破壞穩定的行動。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，北京在包括台海在內的亞洲地區變得愈發具侵略性，美國會持續與包括台灣在內的盟友站在一起，「我們會盡一己之力，以負責任的方式處理這些緊張關係」。
面對嚴峻的國際態勢，日本首相岸田文雄在演說時表示，日本將更積極主動地回應日本自身、亞洲及全世界面臨的挑戰和危機。他也首度闡述「岸田和平願景」，提出要透過五方面提升日本在本區域的外交和安全角色，包括在未來五年內從根本上加強日本的防禦能力。他也指出「今日烏克蘭也許是明日東亞」，強調日本將尋求對話而非對抗來建立穩定的國際秩序，但同時也必須為那些透過武力或威脅踐踏他國和平與安全、不遵守規則實體的出現做好準備。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日則是透過視訊發表特別演說。他表示，俄烏戰爭決定了世界未來的規則與邊界，強調俄羅斯的入侵對和平進程具有全球影響。針對媒體提問國際社會可做什麼來因應中國對台灣的軍事與經濟威脅，澤倫斯基表示，他認為今日的烏克蘭就是一例， 國際社會必須支持任何先發制人的措施來避免戰爭。
在東南亞國家方面，印尼防長普拉伯沃（Prabowo Subianto）提出以「亞洲方式」解決國與國之間的分歧。他表示，中國數千年來是亞洲大國，印尼文化深受中國及印度影響，「我們相信中國會擔負起責任，因為這是他們所受到的教誨—權力和領導力須伴以仁慈」。他也強調，印尼沒有忘記美國、澳洲、俄羅斯、中國等在印尼獨立進程所提供的協助與支持，「我們有我們的分歧，『亞洲方式』就是每個國家有自己的方式與鄰居保持良好關係」。
（第19屆「香格里拉對話」6月10日晚間在新加坡登場，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和在開幕前先舉行會談。）
菲律賓｜菲馬尼拉地鐵開工 預計2027年完工
菲律賓第一條地鐵線馬尼拉地鐵（Metro Manila Subway），其地下工程於本週開工，力拼於2027年前完工。
日前菲律賓財政部與日本國際協力機構（JICA）在2月簽訂馬尼拉地鐵第二期貸款協定，其中76%的經費來自JICA，菲國出資24%。地鐵系統合約由日本三菱商事（Mitsubishi Corporation）承包，合約價金約12億美金（約新台幣330億元）統包合約，包含地鐵系統的設計、生產、施工。
本週地鐵的地下工程正式開工，目標在2027年完工。日本駐菲大使越川和彥（Kazuhiko Koshikawa）對此表示，工程開工象徵菲國大眾交通基礎建設進入新時代，日本將會提供最先進的技術，期待地鐵完工帶給人們更便利的生活。
馬尼拉地鐵全長33公里，共17個車站，每年載客量約為37萬名。地鐵將連結馬尼拉北邊的巴倫蘇埃拉市（Valenzuela）至南邊的帕賽市（Pasay City），第一階段工程27公里共15個車站，從東巴倫蘇埃拉市至馬尼拉國際機場第三航廈，屆時兩端的交通時間將縮短為35至45分鐘。
大馬尼拉都會區目前有1984年開始營運的馬尼拉輕軌（Manila LRT）、1999年通車的捷運三號線（Manila MRT 3），以及鐵路系統。當局期能透過地鐵建設，舒緩壅塞的交通。
馬來西亞｜大馬缺工上百萬人 經濟復甦恐受阻
馬來西亞防疫政策雖已逐漸鬆綁，近期仍面臨缺工問題，其嚴峻程度甚至對大馬疫後經濟復甦造成威脅。受影響的產業非常廣泛，從棕櫚油業到半導體製造業都被迫停接訂單、放棄數十億美元營收。
疫情嚴峻期間，大馬政府實施邊境管制政策，其中包括外籍勞工引進凍結令。但隨著大馬疫情逐漸緩和，該凍結令已在2月解除。不過產業團體、企業和外交官表示，由於政府審批動作緩慢、與印度和孟加拉就勞工權益保障進行的談判曠日持久，截至目前都沒有出現移工顯著回籠的趨勢。
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。