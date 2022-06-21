劃定5條具特色的「保留情感廊道」，未来50年新加坡居住環境會是什麼模樣？
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為應對人口和生活方式的變化，以及不可預見的需求，如疫後轉向混合工作模式的趨勢，新加坡當局正在研究，讓組屋在設計和內部格局方面，變得更靈活、能夠客制化。
文：侯佩瑜
編按：本文作者為新加坡人，文中「我國」意指新加坡
新加坡未來50年的居住環境將會是什麼樣子？
新加坡市區重建局經過長達一年時間向1萬5000名公眾尋求意見後，近日起舉辦我國未來50年的長期規劃檢討展覽，給國人呈現我國未來的居住、工作環境、休閒娛樂好去處和出行等，將會是怎樣一個景象，讓大家期待感十足。
市建局指出，這些土地計劃都是根據新加坡面對的未來趨勢和挑戰，以及新加坡人的期許和想法制定的。
以下是長期土地計劃中的7大亮點：
更具包容性的市鎮，組屋和私宅建在同區
市建局表示，為打造更具包容性的市鎮，政府將計劃在更多的市鎮和住宅區，同時建有組屋和私宅。
例如，在東海岸公園附近的碧灣（Bayshore）住宅區，將會同時建有組屋和私宅，配備完善的設施和休閒等。
而在四美，樟宜路上段地鐵站附近的地區也會興建更多組屋和設施，與現有的私宅區相結合。
據市建局的規劃，濱海東、濱海南、實里達下段以及位於義順的真查魯（Chencharu）等地區將會建造新住宅區。
現有市鎮的一些地區如三巴旺北、兀蘭北和盛港西也會打造新住宅區。
2、未來組屋內部格局或能客制化
國家發展部長李智陞近日受訪時說：「冠病疫情期間，許多人發現住家既是他們的工作場所，同時也是教室，是托兒所。」
雖然我國如今已進入後疫情時代，但疫中學習到的許多經驗和教訓都很有價值，比如要確保住屋具韌性。
為應對人口和生活方式的變化，以及不可預見的需求，如疫後轉向混合工作模式的趨勢，當局正在研究，讓組屋在設計和內部格局方面，變得更靈活、能夠客制化。
譬如，一些人更重視有更大空間可充作辦公室；另一些人則傾向於開放式空間，希望廚房、餐廳和客廳之間少一些牆壁。
國人在不同的人生階段，對組屋格局的需求也可能會不同。年輕夫妻可能想要更寬敞的客廳，以便與朋友聚會，但育有年幼孩子的家庭可能更喜歡較大的兒童臥室等。
市中心和工業區將有更多非商業和非工業用途
為了節省用地，工業區今後將盡可能採用「縱向分區」（vertical zoning）。同座建築裡，低樓層可能用於進行無污染工業活動，中間樓層是上班族共享的辦公空間，高樓層則作為住房用途。
哥南亞逸（Kolam Ayer）和義順工業區將被重新發展，注入非工業用途，如共享的辦公空間，為新的商業模式提供更多的靈活性。
這些年來，政府推行了白色地段和企業發展區等概念，確保土地規劃方案與時俱進。企業發展區允許主要發展商根據不同的需求，靈活調整土地用途，讓工業空間與商店和辦公樓等更緊密結合。
其他有潛力的商業白色區域包括緯壹科技城、巴西班讓發電站、大成、裕廊湖區和樟宜商業園區，這些區域的產業主要是生物醫藥、科技和電子業等。
靈活工作安排也將讓辦公空間需求減少。當局考慮將一些商業用地的租期縮短至15至30年，以便讓我國在更短的周期內更新其土地使用，並支持企業適應不斷變化的經濟趨勢。
另外，市建局也在研究如何運用科技改善工業工序，以及減少對環境造成的污染。那麼雲端廚房或物流配送中心等行業能夠變得更清潔，能設立在離住宅區更近的地方，這將能減少通勤時間，也更方便居民使用這些服務。
政府也探討打造更多地下庫房，可用來儲存貨物或材料，甚至容納自動化工業設施。地下庫房可通過地下物流系統連接起來，有效地運輸貨物，減少路面交通。
5條各具特色的「保留情感廊道」
市區重建局劃定5條各具特色的「保留情感廊道」（Identity Corridor），沿著為人熟知的路線或歷史悠久的主幹道劃定，將沿途獨特的景觀、豐富歷史或別樣體驗的地方串聯起來。
「保留情感廊道」，這個名字是不是特別深情？它們是：
環繞市中心的內環路線
向東西南北延伸的東部歷史路線
鐵道走廊路線
南部山脊及海岸路線
湯申—加冷路線
一個值得期待的項目是芽籠士乃文化區。
政府計劃在如切大廈前增建一個廣場、標誌性拱門及腳踏車道，讓芽籠士乃巴剎周圍地區煥發活力。
當局也將研究如何改進芽籠路和樟宜路的人行道和腳踏車道，鼓勵更多人步行和騎車，探索沿途的鄰里。
重新規劃「長島」計劃
「長島」（Long Island）計劃在1991年概念總藍圖（Concept Plan，長期規劃的前身）中首次提出，當時的計劃是將它發展為另一個靠海的住宅區，結合沿海公園和休閒空間。
如今，政府考慮結合這項未來填海工程和海岸保護措施，可能方案包括在「長島」建造一個新蓄水池，提高我國防洪和水供韌性。
蓄水池旁也可打造河漫灘（floodplain），像碧山—宏茂橋公園那樣，在遇上暴雨時降低淹水風險。
4條新的生態綠道和3座新的公園
國家公園局根據對全島生態概況剖析的結果，找出4條新的生態綠道，它們分別位於卡迪（Khatib）、克蘭芝、林厝港和實里達。
卡迪生態綠道將率先建成將率先建成，生態概況剖析發現，卡迪一帶的中央集水區自然保護區和卡迪蒙蘇自然公園是孕育本土生物多樣性的重要棲息地，兩者之間的實里達下段蓄水池提供了銜接這兩大棲息地的生態綠道。
新的卡迪自然綠道由生態綠道內的公園、公園連道和步道等組成，涵蓋春葉（Springleaf）、太戈爾（Tagore）、美通弄（Miltonia Close）以及沿著實里達下段蓄水池的林地，也包括現有的春葉自然公園。
為方便野生動物穿行，公園局將在卡迪自然綠道開闢多三座公園，它們分別是義順自然公園、美通弄自然公園、實里達下段蓄水池公園。
其中，義順自然公園涵蓋稀有的淡水沼澤森林棲息地，佔地10至15公頃，預計與春葉區內日後的混合用途發展項目同時建成。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
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