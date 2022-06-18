與美方同步，食藥署通過6個月至5歲幼兒莫德納疫苗EUA，力拼7月開打
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食藥署晚間發布新聞稿公布會議結論，根據莫德納疫苗在6個月至5歲兒童所進行的第二／三期臨床試驗結果，兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，與其他年齡組別相比，沒有發現新的安全性疑慮。
莫德納6個月至5歲施打EUA通過，2劑需間隔28天
（中央社）食藥署昨（17）日召開專家會議，決議通過6個月至5歲兒童的莫德納（Moderna）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗緊急使用授權（EUA），每人施打2劑、施打間隔28天，後續接種時程待疾管署傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論。
國內COVID-19疫情未歇，幼兒重症個案持續增加，衛生福利部食品藥物管理署昨天召開專家會議，審查6個月至5歲兒童的莫德納疫苗緊急使用授權（EUA）。
食藥署晚間發布新聞稿公布會議結論，根據莫德納疫苗在6個月至5歲兒童所進行的第二／三期臨床試驗結果，兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，與其他年齡組別相比，沒有發現新的安全性疑慮。
食藥署指出，經整體評估其有效性及安全性並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種，施打2劑，每劑0.25 ml（含25微克的mRNA），施打間隔28天。
食藥署表示，在6個月至5歲兒童的臨床試驗中，不良反應大多屬於輕微、暫時性的，接種第2劑後不良反應的發生率通常高於第1劑，受試者最常見的不良反應為躁動／哭鬧、注射部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位腫脹、注射部位紅斑、疲倦、頭痛、肌痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。
食藥署表示，未來將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗安全。
《聯合新聞網》報導，指揮中心代理發言人羅一鈞昨天表示，下週會盡快邀集ACIP召集人及委員討論幼兒莫德納疫苗接種事宜，力拚7月開打。
醫師：理論上可以防重症、MIS-C
整合醫學專科醫師姜冠宇於臉書上表示，6個月以上幼童疫苗通過是相當快狠準的決斷，「顯然不只BA.2，有正視BA.4、BA.5帶給小孩潛在的持續威脅。」
至於不少家長對於是否要等待輝瑞（Pfizer）疫苗還是有猶豫，前台大感染科醫師林氏璧於臉書評論，無論莫德納還是輝瑞的6個月以上小兒疫苗，兩者目前臨床試驗人數都不多，莫德納是4800人，輝瑞是3000人。研究「主要是看到此劑量能達到和大人差不多的中和抗體，但關於有效性和安全性，都還看得不夠多。實際上施打之後的真實世界保護效益研究，還有不良事件的追蹤，非常重要。」
林氏璧也補充，小小孩疫苗理論上可以防重症，但沒資料。因為這些臨床試驗收案人數少，產生案例少，根本沒有發生重症和死亡。至於會不會防腦炎？則更無法回答，「因為國外幾乎沒什麼兒童腦炎呀。但理論上我想是可以預防的。」
而MIS-C部分，林氏璧指出目前在青少年和兒童已經有許多證據疫苗可以預防MIS-C，因此小小孩打疫苗應該也是可以防MIS-C。
美FDA18日緊急授權6個月以上幼兒接種莫德納、輝瑞疫苗
（中央社）美國食品暨藥物管理局（FDA）也在台灣時間18日發出緊急授權，輝瑞和莫德納COVID-19疫苗可供最年幼兒童注射。這是多數國家現仍等候接種疫苗的最後一個年齡層。
美國FDA的核准被視為全球黃金標準，該局授權，6個月到5歲的幼童可注射2劑莫德納疫苗，6個月至4歲幼童可注射3劑輝瑞疫苗。
FDA局長克里夫（Robert Califf）發表聲明說：「許多父母、看護和臨床醫生一直等候可供幼童接種的疫苗，如今的緊急使用授權有助於保護那些小到6個月的嬰兒。」
「我們預期，幼童注射疫苗可免於在感染COVID-19後，出現最嚴重後果，比如住院和死亡。」
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」