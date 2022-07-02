【小說】《迴陰》選摘：她的靈魂成功抵達另一個世界，釋放出前所未有的災難

文：盧信諺

血月，自古被認為是不祥之兆，人們將無數災害、暴行、鬼怪傳說，歸咎於這個異象顯現之際，但諷刺的是，當人望著它，往往在敬畏之餘，深深著迷，天與地，生與死，黑與紅，敲響心中對神祕的鼓動與追尋。而這樣的一抹紅，現在正穿透薄霧，映照在霾山的山谷裡，將山嵐吹掃的芒草田，染上暗暗的橘紅色。

田中央豎立著數個巨大的人影，這些人影，由草與竹竿編成，高約兩公尺，披著深色袍子，頂著尖帽，宛如黑無常，臉部包滿符咒，看守著那片田野，正對著遠方的山坡。山坡上有著一座道教山門，年代已久，兩側的燈籠昏暗，直通坡道上方的宮廟——聚英宮。

吳曉欣在敲響聚英宮門當下，其實還是對「觀落陰」半信半疑，過去只在網路上看過一些故事，或聽老一輩閒聊時提及，如果不是現在這情況，她一點也不想駐足此地。

「妳想見妳女兒？」自稱道長的老人這麼說著，他平頭白髮，蓄有白鬍，不是曉欣一路跋涉時預想的仙人貌。道長即使年邁，身軀卻壯碩堅挺，眼神如刃，話語誠懇亦不失威嚴；鑲著黑玉的道冠下，是件黑色絳衣，讓她想起先前經過田野時，那些高大詭異的草人，差別在於絳衣上華麗許多，尤其繡了三個金色大彎刀，繞成一圈，據道長說法，那象徵三界三魂合一迴圈的意思。

換句話說，他可以打開通往靈界的門。

「對，我想再見她一次。」

這般斬釘截鐵連曉欣自己也想不到，但她知道，自己再也忍受不了每晚午夜夢迴，懷中的身影、牙牙聲，以及一次次輕觸。沒人祝福過她們母女倆，就連孩子的父親、劇團裡的前輩，也沒人正視過；她們的人生，只是一個連網路新聞都不在乎的緋聞玩笑。但即使如此，她仍咬牙珍惜過最低限的依偎，即使孩子的笑顏在第三個冬天就成了泡影，她仍讓那曇花永植心中，長出倒刺，痛切地提醒自己那生活確實存在過，直到不知不覺，被思念與愧疚淹沒，差點夜夜死於夢醒之際。現在，她只能想方設法前進，透過好好的道別，放下。

木魚敲響，陳述完故事的曉欣，繞過殿內拜完所有香爐，擲出聖筊，獲得了神明的肯定。道長的弟子們著手準備各種法器，唸起了咒語。女弟子月兒點起了線香，拿著燃燒的符咒繞著椅子轉一轉，他們說這是為了淨化所有不該有的氣息。

曉欣只有在重要考試和很小的時候，會跟著母親去宮廟拜拜。如今，眼前這昏暗的老舊廟宇，照明僅僅燭光、燈籠及儀式燈具，道長憑著她所報備的資料，帶弟子們做著她從未見過的儀式，令她心中難免忐忑。「那裡的觀落陰跟其他地方不太一樣，絕對會讓妳看到，真的錯不了。」劇團學姊的聲音浮現在她腦海，而她也這麼安慰著自己，壓抑所有恐懼，坐上了那古老木椅，聽從道長所有指示，蒙上黑布，開始了觀落陰的儀式。

紅色月光逐漸被濃霧所遮蔽，狗螺四起，咒語迴盪，大門上了沉重的木栓，殿內香煙裊裊，燭光搖曳。

一會兒後，「看到了嗎？」道長一面作法，一面鄭重地詢問。

曉欣神情緊繃，發抖喘著氣，嘴巴呢喃不清。而黑布下的冥紙，和額頭上的白符，皆跟著她的上半身不停晃動，那被龍虎銅針釘在椅子扶手上的雙掌，亦不斷拍打著。

道長向壇上神像一拜，將一碗血淋在曉欣身上，一個轉身，便燃起了符咒，在她身旁繞著，月兒與弟子們的唸咒聲也大聲了起來。

「吳曉欣！看到了嗎？」燃燒的火花，隨著道長轉動的手，散進了黑暗中。「不要回頭，保持誠心，叫妳小孩的名！」

她呼吸急促了起來，嘴巴試圖喊著話語，手腳卻不協調地彎曲擺動，總覺得有東西開始圍繞著自己。道長搖起帝鐘，大聲唸起咒語，直盯著曉欣，吹了口氣。

鮮血從龍虎針周圍湧出！曉欣感覺全身交錯著灼熱與冰寒，一股力量正將她剝離，她的喉嚨不受控制，著魔似地低吟起來，木椅也跟著她劇烈擺動，霹哩霹哩作響。

霎時，一陣寒風從幽暗的大門空隙掃進室內！晃了所有燭火，掀起香爐火星，曉欣猛然一愣，整個人撲面一倒，沒入了黑暗。

她的靈魂成功抵達另一個世界，卻也意外成了一把鑰匙，釋放出前所未有的災難。

人死後會去哪？鬼真的存在嗎？

這是漫長歷史中，無數人問過的問題，源自人們對死亡與無解現象的恐懼，也源自單純的羈絆、歸屬與思念，是最簡單的答案，也是最複雜的問題。近世紀以來，死後世界與鬼魂，因科學興起，而被列為迷信、無稽之談。但事實上，很多科學家深深著迷其中，他們並不全盤否認靈界與鬼的存在，而是好奇；因好奇而質疑，因質疑而實驗，因實驗而論證，這些科學家可說是站在理性與科學角度的迷信者。

十九世紀前，有一票頂尖醫生認為人體內有著靈質，構築了每個人的健康；二十世紀時，當通靈板蔚為風潮，亦有科學家與靈媒合作，透過自殺，嘗試驗證死後世界的存在。當時，連偵探小說福爾摩斯系列的作者柯南．道爾，也相信鬼是存在的；更別說陰謀論裡，從二戰到冷戰，強權國家暗自對靈界的各種研究。

然而，科學至今只證明了，許多現象並非鬼魂造成，關於鬼的認知、存在與否，依舊撲朔迷離。有人認為透過量子力學，什麼都可以解釋，倘若信仰和科學要在理性中找到普世的平衡點，扣除量子力學，那麼不是把鬼定義成殘餘能量，就是歸類到心理學的範疇。

心理學談靈魂，多半指的是精神與意識層次，而非真的鬼魂。少數學派會將人類的集體潛意識、原始心性，連接到神話或宗教想像的冥界，認為每個人是從中塑造出靈魂個體，但這並非大家所能接受的。對於信仰科學的社會大眾，單純以心理與精神病症來看待「鬼魂」，反而簡單且安全得多了，還可以對症下藥，找到名為治療的驅邪方法。