【小說】《迴陰》選摘：她的靈魂成功抵達另一個世界，釋放出前所未有的災難
我們想讓你知道的是
導演及編劇的經歷，讓作者的文字極富視覺性，身歷其境般勾勒出民俗傳統儀式，以及陰間幽魂無盡的磨難和恐怖；刺激的過程與燒腦的布局外，對於人性透徹的體悟與刻劃，更為本作增色出難以忽視的光采。
文：盧信諺
血月，自古被認為是不祥之兆，人們將無數災害、暴行、鬼怪傳說，歸咎於這個異象顯現之際，但諷刺的是，當人望著它，往往在敬畏之餘，深深著迷，天與地，生與死，黑與紅，敲響心中對神祕的鼓動與追尋。而這樣的一抹紅，現在正穿透薄霧，映照在霾山的山谷裡，將山嵐吹掃的芒草田，染上暗暗的橘紅色。
田中央豎立著數個巨大的人影，這些人影，由草與竹竿編成，高約兩公尺，披著深色袍子，頂著尖帽，宛如黑無常，臉部包滿符咒，看守著那片田野，正對著遠方的山坡。山坡上有著一座道教山門，年代已久，兩側的燈籠昏暗，直通坡道上方的宮廟——聚英宮。
吳曉欣在敲響聚英宮門當下，其實還是對「觀落陰」半信半疑，過去只在網路上看過一些故事，或聽老一輩閒聊時提及，如果不是現在這情況，她一點也不想駐足此地。
「妳想見妳女兒？」自稱道長的老人這麼說著，他平頭白髮，蓄有白鬍，不是曉欣一路跋涉時預想的仙人貌。道長即使年邁，身軀卻壯碩堅挺，眼神如刃，話語誠懇亦不失威嚴；鑲著黑玉的道冠下，是件黑色絳衣，讓她想起先前經過田野時，那些高大詭異的草人，差別在於絳衣上華麗許多，尤其繡了三個金色大彎刀，繞成一圈，據道長說法，那象徵三界三魂合一迴圈的意思。
換句話說，他可以打開通往靈界的門。
「對，我想再見她一次。」
這般斬釘截鐵連曉欣自己也想不到，但她知道，自己再也忍受不了每晚午夜夢迴，懷中的身影、牙牙聲，以及一次次輕觸。沒人祝福過她們母女倆，就連孩子的父親、劇團裡的前輩，也沒人正視過；她們的人生，只是一個連網路新聞都不在乎的緋聞玩笑。但即使如此，她仍咬牙珍惜過最低限的依偎，即使孩子的笑顏在第三個冬天就成了泡影，她仍讓那曇花永植心中，長出倒刺，痛切地提醒自己那生活確實存在過，直到不知不覺，被思念與愧疚淹沒，差點夜夜死於夢醒之際。現在，她只能想方設法前進，透過好好的道別，放下。
木魚敲響，陳述完故事的曉欣，繞過殿內拜完所有香爐，擲出聖筊，獲得了神明的肯定。道長的弟子們著手準備各種法器，唸起了咒語。女弟子月兒點起了線香，拿著燃燒的符咒繞著椅子轉一轉，他們說這是為了淨化所有不該有的氣息。
曉欣只有在重要考試和很小的時候，會跟著母親去宮廟拜拜。如今，眼前這昏暗的老舊廟宇，照明僅僅燭光、燈籠及儀式燈具，道長憑著她所報備的資料，帶弟子們做著她從未見過的儀式，令她心中難免忐忑。「那裡的觀落陰跟其他地方不太一樣，絕對會讓妳看到，真的錯不了。」劇團學姊的聲音浮現在她腦海，而她也這麼安慰著自己，壓抑所有恐懼，坐上了那古老木椅，聽從道長所有指示，蒙上黑布，開始了觀落陰的儀式。
紅色月光逐漸被濃霧所遮蔽，狗螺四起，咒語迴盪，大門上了沉重的木栓，殿內香煙裊裊，燭光搖曳。
一會兒後，「看到了嗎？」道長一面作法，一面鄭重地詢問。
曉欣神情緊繃，發抖喘著氣，嘴巴呢喃不清。而黑布下的冥紙，和額頭上的白符，皆跟著她的上半身不停晃動，那被龍虎銅針釘在椅子扶手上的雙掌，亦不斷拍打著。
道長向壇上神像一拜，將一碗血淋在曉欣身上，一個轉身，便燃起了符咒，在她身旁繞著，月兒與弟子們的唸咒聲也大聲了起來。
「吳曉欣！看到了嗎？」燃燒的火花，隨著道長轉動的手，散進了黑暗中。「不要回頭，保持誠心，叫妳小孩的名！」
她呼吸急促了起來，嘴巴試圖喊著話語，手腳卻不協調地彎曲擺動，總覺得有東西開始圍繞著自己。道長搖起帝鐘，大聲唸起咒語，直盯著曉欣，吹了口氣。
鮮血從龍虎針周圍湧出！曉欣感覺全身交錯著灼熱與冰寒，一股力量正將她剝離，她的喉嚨不受控制，著魔似地低吟起來，木椅也跟著她劇烈擺動，霹哩霹哩作響。
霎時，一陣寒風從幽暗的大門空隙掃進室內！晃了所有燭火，掀起香爐火星，曉欣猛然一愣，整個人撲面一倒，沒入了黑暗。
她的靈魂成功抵達另一個世界，卻也意外成了一把鑰匙，釋放出前所未有的災難。
人死後會去哪？鬼真的存在嗎？
這是漫長歷史中，無數人問過的問題，源自人們對死亡與無解現象的恐懼，也源自單純的羈絆、歸屬與思念，是最簡單的答案，也是最複雜的問題。近世紀以來，死後世界與鬼魂，因科學興起，而被列為迷信、無稽之談。但事實上，很多科學家深深著迷其中，他們並不全盤否認靈界與鬼的存在，而是好奇；因好奇而質疑，因質疑而實驗，因實驗而論證，這些科學家可說是站在理性與科學角度的迷信者。
十九世紀前，有一票頂尖醫生認為人體內有著靈質，構築了每個人的健康；二十世紀時，當通靈板蔚為風潮，亦有科學家與靈媒合作，透過自殺，嘗試驗證死後世界的存在。當時，連偵探小說福爾摩斯系列的作者柯南．道爾，也相信鬼是存在的；更別說陰謀論裡，從二戰到冷戰，強權國家暗自對靈界的各種研究。
然而，科學至今只證明了，許多現象並非鬼魂造成，關於鬼的認知、存在與否，依舊撲朔迷離。有人認為透過量子力學，什麼都可以解釋，倘若信仰和科學要在理性中找到普世的平衡點，扣除量子力學，那麼不是把鬼定義成殘餘能量，就是歸類到心理學的範疇。
心理學談靈魂，多半指的是精神與意識層次，而非真的鬼魂。少數學派會將人類的集體潛意識、原始心性，連接到神話或宗教想像的冥界，認為每個人是從中塑造出靈魂個體，但這並非大家所能接受的。對於信仰科學的社會大眾，單純以心理與精神病症來看待「鬼魂」，反而簡單且安全得多了，還可以對症下藥，找到名為治療的驅邪方法。
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不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案