【散文】田威寧《彼岸》：終於，終於有人為母親當年的不告而別給了一個解釋
我們想讓你知道的是
母親因不堪飽受父親外遇的痛苦，放下未屆學齡的小姊妹獨自離開台灣，前往夏威夷生活。母女被迫生離的過往，是田威寧心中難以抹滅的傷口，卻從不輕易言說，只是壓抑。
文：田威寧
家族聚餐
自有記憶以來，「夏威夷」就和「母親」連結在一起。我的母系家族在一九八〇年代初期移民到夏威夷檀香山，在我還來不及記得他們時。我沒喊過「外公」、「外婆」，也不知道母親究竟有幾個兄弟姊妹。我一直知道海的彼岸有另一個家，只是那是個謎樣的世界。
在三十七歲的夏天，我和姊姊終於去了夏威夷。抵達夏威夷的頭個晚上，小阿姨在院子裡舉辦家族聚餐，那天發生了不少事，給我的震撼卻遠不如數月前台北的那次。
那年春天，母親最小的妹妹返台，帶著不會說中文的華僑先生與獨子認識她成長的地方。小阿姨抵達台北的第一天，邀我們參加家族聚餐，當晚我「初次」見到大舅和表哥。大舅退休後定居在美國賓州，難得返台，和許久未見的小妹有幾天重疊，而促成了這次會面。
外公外婆來自四川，全家族嗜辣，家族聚餐便約在麻辣火鍋店，為了遷就我的上班地點與時間，約在西門町。姊姊遠遠看到大舅便轉頭低聲說：「大舅長得好像外公！」我沒有接話，因為我最後一次看到外公時未滿兩歲，根本不記得外公。
大舅坐在我的斜前方，不時用眼角餘光帶到我和姊姊。聚餐的尾聲，大舅換到我正對面的位置，第一句話就擲來一顆炸彈：「我回來找過你們姊妹，沒找到。我沒想到你們爸爸居然騙我！他不讓我見你們。」我大驚：「你找過我們？什麼時候？」大舅回台北找我們的那年，我高一，在台北市中心讀書，離市政府旁的大舅家不算遠。父親居然完全沒有告訴我傳說中的大舅有回台灣找我們姊妹！大舅的話在我心裡掀起的滔天巨浪無人可想像——我一直以為我的母系家族認為我們姊妹不存在，那麼多年來幾乎不聞不問，除了小阿姨多年前曾回來看我們之外，沒有任何其他的聯繫了。
和父親相處的二十多年裡，父親對母親的事沒有說明、毫無解釋、沒撒任何謊——父親壓根兒沒提到母親過。和大舅終於說上話時，我才知道原本認知的「母系家族史」並不正確。姑姑告訴我是大舅以廚師身分移民到夏威夷，再把全家都接去的。大舅推翻了這個版本，他說整個夏威夷的故事是從他的大妹，也就是我的大阿姨開始的。但大舅特別坐過來，心心念念想澄清的，顯然是另一件事，關於我的母親的。
大舅深深地吸一口氣，停了幾秒，直視我的眼睛，鄭重地說：「我對不起你們姊妹。一直想找你們，親口向你們說對不起。」白髮長者眼睛一紅，突然哽咽。「三十幾年前，移民法規還不健全，你們的媽媽遇到很多想不到的情況，她是弟弟妹妹裡比較晚出去的，所以當她的終於辦下來之後，要趕快讓她出去，不然怕去不了。可是她不肯吶，說沒有你們兩個，她不走。我說這事交給大哥辦吧，你先去，我會把她們帶過去……」大舅整張臉都漲紅了，聲淚俱下，急忙從西裝褲口袋裡拿出一條深色格紋手帕不斷地揩眼角和鼻子，紅著眼斷斷續續地說﹕「你媽媽聽了我的話，走了……我當時想……她被你們爸爸弄成精神狀態不好，我想你們知道……」
大舅提到我的父親時，眼中的柔和之光頓時消失，幾乎要射出小刀子，過了幾秒才變回原本的眼神。「你們媽媽不會說英文，去那邊會很辛苦的……你們還那麼小，跟著她，她才二十幾歲，帶著你們根本沒有未來，你們也會吃苦……我想，跟著爸爸，爸爸的後面有爺爺，你們爺爺是大官，他的地位不可能讓你們過苦日子……我下飛機，你們媽媽看到我旁邊沒有你們，就知道怎麼了。她那時簡直是瘋了……她後來變成那樣，跟我的決定很有關係。」
大舅講話時，所有人都有默契地安靜下來，專心吃東西，東西都吃得差不多了，鍋內卻仍在沸騰翻滾著，鴛鴦鍋的紅湯濺到白湯的那邊，白湯浮了一層紅油。其實整個家族都嗜辣，但畢竟是第一次碰面，誰也不能確定別人的狀況，所以還是突兀地出現了白湯。我忘了先問過大家而逕自關了電磁爐的電源。我和姊姊用草綠色美耐皿調羹反覆地舀著草綠色美耐皿碗裡的湯，卻始終沒拿起調羹，也始終說不出話。
我和姊姊沒有眼神的接觸，但我知道我們想的是一樣的。我們的沉默顯然讓大舅感到痛苦，「可是，我真的想不到你們爸爸是那樣的人，簡直不是人！我後來知道你們跟著爸爸吃了很多苦，是我對不起你們！是大舅作的決定，不要怪媽媽。是大舅錯了！」顫抖著下巴，拿手帕抹去不斷湧出的眼淚，本來耷拉浮腫的眼袋更加腫大了。那一刻，大舅老了十歲。
終於，終於有人為母親當年的不告而別給了一個解釋。我在心裡不可遏抑地流著淚。在那樣的情況，我們是沒有辦法開口說任何一個字的。在那樣難得的場合，在面對滿頭白髮的痛哭的人，我畢竟沒有讓眼淚掉下來，我甚至努力接了話﹕「大舅不用這樣想，別再怪自己了。我和姊姊在台灣很好，真的，你看我們現在都過得很好啊。我們暑假就會去看媽媽了。」我相信當時我是帶著微笑說的，而姊姊當時也一定是帶著微笑聽的。
當晚我騎著單車，一路哭回家。
書籍介紹
本文摘錄自《彼岸》，聯經出版
作者：田威寧
我一直知道「母親」的意思，
而不明白「母親」的意義。
最暖的擁抱與最利的刀鋒，都來自家庭。
而人最難面對的永遠是自己。
睽違八年，散文家田威寧，再度直面傷痛的家族書寫！
貧窮與孤獨是童年的底色，她用一輩子熬燒成藝術的冰裂紋。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。