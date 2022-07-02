【散文】田威寧《彼岸》：終於，終於有人為母親當年的不告而別給了一個解釋

文：田威寧

家族聚餐

自有記憶以來，「夏威夷」就和「母親」連結在一起。我的母系家族在一九八〇年代初期移民到夏威夷檀香山，在我還來不及記得他們時。我沒喊過「外公」、「外婆」，也不知道母親究竟有幾個兄弟姊妹。我一直知道海的彼岸有另一個家，只是那是個謎樣的世界。

在三十七歲的夏天，我和姊姊終於去了夏威夷。抵達夏威夷的頭個晚上，小阿姨在院子裡舉辦家族聚餐，那天發生了不少事，給我的震撼卻遠不如數月前台北的那次。

那年春天，母親最小的妹妹返台，帶著不會說中文的華僑先生與獨子認識她成長的地方。小阿姨抵達台北的第一天，邀我們參加家族聚餐，當晚我「初次」見到大舅和表哥。大舅退休後定居在美國賓州，難得返台，和許久未見的小妹有幾天重疊，而促成了這次會面。

外公外婆來自四川，全家族嗜辣，家族聚餐便約在麻辣火鍋店，為了遷就我的上班地點與時間，約在西門町。姊姊遠遠看到大舅便轉頭低聲說：「大舅長得好像外公！」我沒有接話，因為我最後一次看到外公時未滿兩歲，根本不記得外公。

大舅坐在我的斜前方，不時用眼角餘光帶到我和姊姊。聚餐的尾聲，大舅換到我正對面的位置，第一句話就擲來一顆炸彈：「我回來找過你們姊妹，沒找到。我沒想到你們爸爸居然騙我！他不讓我見你們。」我大驚：「你找過我們？什麼時候？」大舅回台北找我們的那年，我高一，在台北市中心讀書，離市政府旁的大舅家不算遠。父親居然完全沒有告訴我傳說中的大舅有回台灣找我們姊妹！大舅的話在我心裡掀起的滔天巨浪無人可想像——我一直以為我的母系家族認為我們姊妹不存在，那麼多年來幾乎不聞不問，除了小阿姨多年前曾回來看我們之外，沒有任何其他的聯繫了。

和父親相處的二十多年裡，父親對母親的事沒有說明、毫無解釋、沒撒任何謊——父親壓根兒沒提到母親過。和大舅終於說上話時，我才知道原本認知的「母系家族史」並不正確。姑姑告訴我是大舅以廚師身分移民到夏威夷，再把全家都接去的。大舅推翻了這個版本，他說整個夏威夷的故事是從他的大妹，也就是我的大阿姨開始的。但大舅特別坐過來，心心念念想澄清的，顯然是另一件事，關於我的母親的。

大舅深深地吸一口氣，停了幾秒，直視我的眼睛，鄭重地說：「我對不起你們姊妹。一直想找你們，親口向你們說對不起。」白髮長者眼睛一紅，突然哽咽。「三十幾年前，移民法規還不健全，你們的媽媽遇到很多想不到的情況，她是弟弟妹妹裡比較晚出去的，所以當她的終於辦下來之後，要趕快讓她出去，不然怕去不了。可是她不肯吶，說沒有你們兩個，她不走。我說這事交給大哥辦吧，你先去，我會把她們帶過去……」大舅整張臉都漲紅了，聲淚俱下，急忙從西裝褲口袋裡拿出一條深色格紋手帕不斷地揩眼角和鼻子，紅著眼斷斷續續地說﹕「你媽媽聽了我的話，走了……我當時想……她被你們爸爸弄成精神狀態不好，我想你們知道……」

大舅提到我的父親時，眼中的柔和之光頓時消失，幾乎要射出小刀子，過了幾秒才變回原本的眼神。「你們媽媽不會說英文，去那邊會很辛苦的……你們還那麼小，跟著她，她才二十幾歲，帶著你們根本沒有未來，你們也會吃苦……我想，跟著爸爸，爸爸的後面有爺爺，你們爺爺是大官，他的地位不可能讓你們過苦日子……我下飛機，你們媽媽看到我旁邊沒有你們，就知道怎麼了。她那時簡直是瘋了……她後來變成那樣，跟我的決定很有關係。」

大舅講話時，所有人都有默契地安靜下來，專心吃東西，東西都吃得差不多了，鍋內卻仍在沸騰翻滾著，鴛鴦鍋的紅湯濺到白湯的那邊，白湯浮了一層紅油。其實整個家族都嗜辣，但畢竟是第一次碰面，誰也不能確定別人的狀況，所以還是突兀地出現了白湯。我忘了先問過大家而逕自關了電磁爐的電源。我和姊姊用草綠色美耐皿調羹反覆地舀著草綠色美耐皿碗裡的湯，卻始終沒拿起調羹，也始終說不出話。

我和姊姊沒有眼神的接觸，但我知道我們想的是一樣的。我們的沉默顯然讓大舅感到痛苦，「可是，我真的想不到你們爸爸是那樣的人，簡直不是人！我後來知道你們跟著爸爸吃了很多苦，是我對不起你們！是大舅作的決定，不要怪媽媽。是大舅錯了！」顫抖著下巴，拿手帕抹去不斷湧出的眼淚，本來耷拉浮腫的眼袋更加腫大了。那一刻，大舅老了十歲。

終於，終於有人為母親當年的不告而別給了一個解釋。我在心裡不可遏抑地流著淚。在那樣的情況，我們是沒有辦法開口說任何一個字的。在那樣難得的場合，在面對滿頭白髮的痛哭的人，我畢竟沒有讓眼淚掉下來，我甚至努力接了話﹕「大舅不用這樣想，別再怪自己了。我和姊姊在台灣很好，真的，你看我們現在都過得很好啊。我們暑假就會去看媽媽了。」我相信當時我是帶著微笑說的，而姊姊當時也一定是帶著微笑聽的。

當晚我騎著單車，一路哭回家。

書籍介紹

本文摘錄自《彼岸》，聯經出版

作者：田威寧

我一直知道「母親」的意思，

而不明白「母親」的意義。

最暖的擁抱與最利的刀鋒，都來自家庭。

而人最難面對的永遠是自己。

睽違八年，散文家田威寧，再度直面傷痛的家族書寫！

貧窮與孤獨是童年的底色，她用一輩子熬燒成藝術的冰裂紋。