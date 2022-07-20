魏晉風雲之西晉滅亡（三）：一切的開端，就在江統所寫下的《徙戎論》中
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江統的《徙戎論》，打開了「胡漢之分」的風氣。玄學清談的本意其實是「討論」。到底是五胡四海本一家？（故意寫的不要問）還是四夷就該住山上？這個直到20世紀都還在爭論的話題。
文：阿前
魏晉南北朝，五胡亂華。胡人侵入中原，殘殺我華夏百姓，迫使正統政權南遷，造成生靈塗炭的浩劫。這大概是每個受過現代教育的人，都能說出的印象。不過隨著我們一路從《後漢書》、《三國志》、《晉書》看下來，首先就要知道一件事。西晉末年，匈奴羯氐羌，統統不是外國人，大家都合法的居住在西晉統治的領域。
這麼說都有點客氣，事實上，從西漢後期，宣帝中興開始，這些民族就是中國人了。你還是可以稱西晉末年的事件為「五胡亂華」，但至少要知道，一開始，這就是一場內亂。《三國志》也常常演的，曹操打烏丸，孫權戰山越，孔明伐南蠻……都是內戰，不是外患。
然而，隨著晉武帝司馬炎的一統天下與過世，五胡華夏非一家的言論，逐漸在朝廷與社會中蔓延開來，特別是「天子」齊萬年的出現。不管是東漢初還是東漢末，「假天子」都沒少過。就算不認識許昌，也會知道袁術。更不要說對魏晉道統而言的兩大劇賊：劉備與孫權。但他們都是華夏，都是漢人，齊萬年卻不是。
這是第一次「在中國與中原政權」對立的蠻族天子出現。當然，這不是第一次民族起義，但卻對於接下來的動盪，有著重要的啟示。胡人的皇帝，將會如雨後春筍般出現，那華人有什麼「領悟」？
一切的開端，就在江統所寫下的《徙戎論》中。以下我盡可能的直接將《晉書》中所錄的《徙戎論》翻譯過來，供為參考。
《徙戎論》全文翻譯
人們所說的夷蠻戎狄，合稱為四夷。三皇五帝時，這些蠻夷都住在最偏遠的地方。《春秋》說，華夏民族居於內，蠻夷住在外。這是因為我們的語言不通，貨幣不同，法律不同，習俗相異。
他們大多住在高山大河之外，一般人無法抵達的絕域，或是崎嶇難行的險阻之地。跟中國的領土，不相連接，雙方也不會往來干涉。我們的稅賦勞役，他們不用參與；我們的記年記日，也跟他們沒有關係。所以說：「天子有道，守在四夷。」
那我們怎麼會跟四夷扯上關係呢？就是大禹征服天下時，西戎就來歸順了。（作者按：因為大禹本身是西戎人，但文本不敘）在四夷之中，北狄跟西戎的性格最是貪婪又兇悍，弱肉強食。（作者再按：對應本作當代的國族，其實就是鮮卑、匈奴跟羌、氐）
即使自古以來多有聖人治世，也無法完全開導馴化這些蠻夷，只能施以恩德來讓他們暫時順從。（作者按：送禮物的好聽說法）蠻夷強大的時候，就連殷高宗、周文王也疲於應付。高祖被困於白登，孝文皇帝在長安附近整兵備戰。（作者按：原文未註明「漢」，但這明顯是西漢皇帝事）
蠻夷衰弱的時候……比方周公時的「九譯之貢」，或是中宗時把匈奴單于納於朝廷（這又在說漢宣帝了）。即使像元成二帝，我大中華式微，仍然能夠「四夷賓服」。這不就是之前的做法有效嗎？（作者按：什麼做法？看下去才會知道，兩漢到魏晉的行文邏輯大體都是這樣）
當匈奴說他們可以守邊塞，侯應上表不可，當單于來到未央宮下跪，蕭望之也說不能把他們當臣子。這就是說我們是「以有道之君」「牧」蠻夷，應該要時常有所防備，保持著戒心來跟蠻夷相處。即使他們磕頭送禮，仍不應放鬆邊疆的防守，就算他們前來搶奪侵略，仍不應輕易出兵遠伐。所求不過國境不要被攻破，讓國家內部能夠保持平安。
等到周天子失去統馭力，進入春秋戰國時代，蠻夷就闖入了我們的國家。（作者按：時間序接大禹那段，中間是作者在描述中國跟蠻夷，講爽了一發不可收拾）有些諸侯，就試圖收買蠻夷來當作自己的戰力。
申侯引進犬戎攻打周王室；晉襄公締結秦晉之好。（作者按：原文此處不寫「晉」）秦國跟晉國，最是大量引入各種蠻夷，侵害我中國領土。還好有齊桓公出來維護正義，所以孔子說，管仲真是太偉大了。（作者按：管仲是齊桓公的宰相）
到了戰國時代，楚國併吞南蠻，晉國翦除陸渾，趙國學習胡人打退胡人，秦國消滅義渠……（作者按：邏輯開始錯亂了，但其實很多人都這樣的）秦始皇雖然窮兵黷武，殘暴不仁，但我們也不應忽略他驅逐四夷，建立國界的偉大功績。
漢朝因此而都長安，這就是周以前的都城，可惜王莽作亂，讓西都破敗荒蕪。（作者按：本文作於西晉，首都為洛陽）光武中興，以馬援為隴西太守，討伐叛亂的羌人，將他們的老弱婦孺移回關中三輔。羌人跟華人雜處，幾年之後，摩擦就開始出現了。畢竟羌胡的體格比較壯碩，卻受到漢人欺侮。
後來，鄧太后當政要打仗的時候，徵召羌氐來協助，就遭到了巨大的反抗。兩個州的西戎，一起叛變。大將軍鄧騭費盡力氣攻打，卻是讓羌氐四處流竄。南入蜀漢（四川跟漢中），東掠趙魏（冀州河北），更侵河內（山東河南河北的交界）。朝廷只能死守洛陽，不讓羌人攻入。
這場持續十年的大亂，讓蠻夷跟華夏人都喪失了許多性命。（作者按：《後漢書》中確實有此亂記載，但情況沒有這邊寫得嚴重）你當然可以說，這是東漢沒有好的領導者，缺少優秀的將帥。（作者按：大亂中，鄧太后有加強取「將」的記錄）但何嘗不是所謂的「寇發心腹，害起肘腋」？這些災害跟賊寇就在我們的心腹要地，不是很容易出事嗎？（作者按：這句我改的，繼續讓他高下去誰知道在公三小）
在那之後，餘燼不滅，動不動就有這些我國內部的蠻夷在造反，雍涼更是成為我國之患。整個東漢末年，關中地區再一次遭到了致命性的打擊。（作者按：董卓派跟馬騰系都是雍涼羌人，怪之有理）
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。