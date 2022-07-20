魏晉風雲之西晉滅亡（三）：一切的開端，就在江統所寫下的《徙戎論》中

文：阿前

魏晉南北朝，五胡亂華。胡人侵入中原，殘殺我華夏百姓，迫使正統政權南遷，造成生靈塗炭的浩劫。這大概是每個受過現代教育的人，都能說出的印象。不過隨著我們一路從《後漢書》、《三國志》、《晉書》看下來，首先就要知道一件事。西晉末年，匈奴羯氐羌，統統不是外國人，大家都合法的居住在西晉統治的領域。

這麼說都有點客氣，事實上，從西漢後期，宣帝中興開始，這些民族就是中國人了。你還是可以稱西晉末年的事件為「五胡亂華」，但至少要知道，一開始，這就是一場內亂。《三國志》也常常演的，曹操打烏丸，孫權戰山越，孔明伐南蠻……都是內戰，不是外患。

然而，隨著晉武帝司馬炎的一統天下與過世，五胡華夏非一家的言論，逐漸在朝廷與社會中蔓延開來，特別是「天子」齊萬年的出現。不管是東漢初還是東漢末，「假天子」都沒少過。就算不認識許昌，也會知道袁術。更不要說對魏晉道統而言的兩大劇賊：劉備與孫權。但他們都是華夏，都是漢人，齊萬年卻不是。

這是第一次「在中國與中原政權」對立的蠻族天子出現。當然，這不是第一次民族起義，但卻對於接下來的動盪，有著重要的啟示。胡人的皇帝，將會如雨後春筍般出現，那華人有什麼「領悟」？

一切的開端，就在江統所寫下的《徙戎論》中。以下我盡可能的直接將《晉書》中所錄的《徙戎論》翻譯過來，供為參考。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

《徙戎論》全文翻譯

人們所說的夷蠻戎狄，合稱為四夷。三皇五帝時，這些蠻夷都住在最偏遠的地方。《春秋》說，華夏民族居於內，蠻夷住在外。這是因為我們的語言不通，貨幣不同，法律不同，習俗相異。

他們大多住在高山大河之外，一般人無法抵達的絕域，或是崎嶇難行的險阻之地。跟中國的領土，不相連接，雙方也不會往來干涉。我們的稅賦勞役，他們不用參與；我們的記年記日，也跟他們沒有關係。所以說：「天子有道，守在四夷。」

那我們怎麼會跟四夷扯上關係呢？就是大禹征服天下時，西戎就來歸順了。（作者按：因為大禹本身是西戎人，但文本不敘）在四夷之中，北狄跟西戎的性格最是貪婪又兇悍，弱肉強食。（作者再按：對應本作當代的國族，其實就是鮮卑、匈奴跟羌、氐）

即使自古以來多有聖人治世，也無法完全開導馴化這些蠻夷，只能施以恩德來讓他們暫時順從。（作者按：送禮物的好聽說法）蠻夷強大的時候，就連殷高宗、周文王也疲於應付。高祖被困於白登，孝文皇帝在長安附近整兵備戰。（作者按：原文未註明「漢」，但這明顯是西漢皇帝事）

蠻夷衰弱的時候……比方周公時的「九譯之貢」，或是中宗時把匈奴單于納於朝廷（這又在說漢宣帝了）。即使像元成二帝，我大中華式微，仍然能夠「四夷賓服」。這不就是之前的做法有效嗎？（作者按：什麼做法？看下去才會知道，兩漢到魏晉的行文邏輯大體都是這樣）

當匈奴說他們可以守邊塞，侯應上表不可，當單于來到未央宮下跪，蕭望之也說不能把他們當臣子。這就是說我們是「以有道之君」「牧」蠻夷，應該要時常有所防備，保持著戒心來跟蠻夷相處。即使他們磕頭送禮，仍不應放鬆邊疆的防守，就算他們前來搶奪侵略，仍不應輕易出兵遠伐。所求不過國境不要被攻破，讓國家內部能夠保持平安。

等到周天子失去統馭力，進入春秋戰國時代，蠻夷就闖入了我們的國家。（作者按：時間序接大禹那段，中間是作者在描述中國跟蠻夷，講爽了一發不可收拾）有些諸侯，就試圖收買蠻夷來當作自己的戰力。

申侯引進犬戎攻打周王室；晉襄公締結秦晉之好。（作者按：原文此處不寫「晉」）秦國跟晉國，最是大量引入各種蠻夷，侵害我中國領土。還好有齊桓公出來維護正義，所以孔子說，管仲真是太偉大了。（作者按：管仲是齊桓公的宰相）

到了戰國時代，楚國併吞南蠻，晉國翦除陸渾，趙國學習胡人打退胡人，秦國消滅義渠……（作者按：邏輯開始錯亂了，但其實很多人都這樣的）秦始皇雖然窮兵黷武，殘暴不仁，但我們也不應忽略他驅逐四夷，建立國界的偉大功績。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

漢朝因此而都長安，這就是周以前的都城，可惜王莽作亂，讓西都破敗荒蕪。（作者按：本文作於西晉，首都為洛陽）光武中興，以馬援為隴西太守，討伐叛亂的羌人，將他們的老弱婦孺移回關中三輔。羌人跟華人雜處，幾年之後，摩擦就開始出現了。畢竟羌胡的體格比較壯碩，卻受到漢人欺侮。

後來，鄧太后當政要打仗的時候，徵召羌氐來協助，就遭到了巨大的反抗。兩個州的西戎，一起叛變。大將軍鄧騭費盡力氣攻打，卻是讓羌氐四處流竄。南入蜀漢（四川跟漢中），東掠趙魏（冀州河北），更侵河內（山東河南河北的交界）。朝廷只能死守洛陽，不讓羌人攻入。

這場持續十年的大亂，讓蠻夷跟華夏人都喪失了許多性命。（作者按：《後漢書》中確實有此亂記載，但情況沒有這邊寫得嚴重）你當然可以說，這是東漢沒有好的領導者，缺少優秀的將帥。（作者按：大亂中，鄧太后有加強取「將」的記錄）但何嘗不是所謂的「寇發心腹，害起肘腋」？這些災害跟賊寇就在我們的心腹要地，不是很容易出事嗎？（作者按：這句我改的，繼續讓他高下去誰知道在公三小）

在那之後，餘燼不滅，動不動就有這些我國內部的蠻夷在造反，雍涼更是成為我國之患。整個東漢末年，關中地區再一次遭到了致命性的打擊。（作者按：董卓派跟馬騰系都是雍涼羌人，怪之有理）