魏晉風雲之西晉滅亡（四）：西晉的滅亡是混亂中的混亂，黑幕中的黑幕
我們想讓你知道的是
都說魏晉南北朝，是中國歷史上最混亂的黑暗時代，西晉如何滅亡，更是混亂中的混亂，黑幕中的黑幕。最簡單的切入理解方式，莫過於左手「八王之亂」，右手「五胡亂華」，這兩種亂，是同時並行在中國大地，西晉王朝的。
文：阿前
- 魏晉風雲之西晉滅亡（一）：組成三族聯軍，打開北方「晉胡紛爭」的王浚
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都說魏晉南北朝，是中國歷史上最混亂的黑暗時代，西晉如何滅亡，更是混亂中的混亂，黑幕中的黑幕。最簡單的切入理解方式，莫過於左手「八王之亂」，右手「五胡亂華」，這兩種亂，是同時並行在中國大地，西晉王朝的。
並不是八王之亂引發五胡亂華。兩亂齊發，光數字加起來就13了，能不叫人弄混嗎？可以的，可以收斂在一起，用一個人名就囊括：晉惠帝之亂。也正因如此，晉惠帝司馬衷可說是「中國史上最差勁皇帝」的種子選手。如果把在位時長也考慮進去，大概要到宋、明才能找出他的敵手了。
接下來，就從晉惠帝死後開始說起吧。晉惠帝怎麼死的？普遍相信，就是八王老么：東海王毒死了他。這個說法充滿了戲劇性，但問題是東海王其實沒有從晉惠帝之死中得到什麼好處。東海當時為太傅，錄尚書事。放在東漢以前，權能頂天，在西晉就是個空架子而已。繼任的晉懷帝，跟他更是沒什麼關係。
之前提過，可惜考試不會考：八王之亂跟五胡亂華，有一個核心人物，牽動了整個局勢的發展。那就是鎮守鄴城10數年，人氣堪比劉邦的成都王，司馬穎。司馬穎最特別的舉動，就是十分不願意離開鄴城。即使成為丞相攝政王，他還是寧可待在鄴城，不入洛陽。
於是引發了「晉惠帝北伐」事件。想當然，晉惠帝幹嘛北伐，根本就是他身邊的其他親王大臣想要滅了司馬穎，才搞出這御駕親征之戰。親征的結果，晉惠帝受傷被擒，跟著來戰的親王們紛紛鳥獸散，只有一個豫章王司馬熾決定留下陪皇上到最後一刻。也就因為如此，司馬熾成為了晉惠帝的兩位繼承人之一。（中間曲折離奇，多有省略）另一個是清河王。
晉惠帝駕崩時，兩個繼承人也是一個先搶先贏，由司馬熾登上寶座，後諡晉懷帝。那支持清河王的派系就不樂意啦，便去請東海來主持公道。東海表示，是該主持一下，就把支持清河王的兩個大官給宰了，唯懷帝是尊。
那接下來就換東海當老大？不，這可是群雄割據時代。別看曹操挾天子以討不服，幹得有聲有色，簡簡單單。董卓玩得起來嗎？李傕郭汜玩得起來嗎？就連司馬師在一個相對和平的時代，也要遭受地方軍派反對，征伐都伐到自己掛掉。
群雄割據時的權臣，比承平時期要困難得多，別的不說，首先你要有兵分兩路的能力。皇城要鎮住，不然還真的用屁股壓天子朝臣啊？外部的軍事反對勢力，你也要能討平。兵分兩路用，要有兵，要有將，要有謀，要有錢糧。講白了就是，皇宮京城，只能算另一個戰場前線，更重要的，要有自己的「根據地」。
到這邊應該不用再強調，曹操最成功的部分了吧？其實就是鄴城的佔領跟經營，撐起了魏，也撐起了西晉。東海王司馬越也是有點聰明，就跟晉懷帝說要回去自己的領地。可晉懷帝，也不只是個孩子了。
說到底，晉懷帝現在要能指揮得動朝廷地方，全靠東海王的兵力。放東海回東海，還不如留東海在身邊。要說到曹操分析，司馬家的人不知要比我們1000多年後的人們高明多少。雙方各有算盤，最後折了個衷，讓東海屯駐許昌。
正所謂曹魏五都，長安、洛陽、許昌、鄴，光講這4個你還信，後面加上了曹操老家譙縣，你就知道內涵是什麼。不是國家設五都，是五都的能量在國家中最大。但無論如何，魏起於鄴，都於洛陽。東漢也都許昌20多年，那是童叟無欺。有田，有人，有錢，讓東海前進許昌，也算是個雙贏之策。
不過，這一切都是只把眼光放在朝廷的看法。這到底是一個群雄割據時代。劉淵的漢國正壯大、冀州的汲桑跟石勒，取下了鄴城、東萊更有王彌起義、蜀漢早已淪陷，叛軍更進一步攻打雍州。局勢混亂反覆，就像你記得第一舞台冀州老大是韓馥，第二舞台就變袁紹，回到標題再進來一次，這裡卻成了曹操的大本營。
這就是群雄割據，這就是戰亂。什麼三國時代戰國七雄，根本和平的不得了。更可怕的是，人類的知識跟科技進步，把原本要花數百年的戰國，不到100年就在三國打完了。原本要花3、40年的東漢群雄大亂鬥，西晉只要打3、4年就可以了。
比較大的事，大概就是漢光文帝劉淵駕崩了。漢國內部的親漢與親匈奴勢力一秒翻臉，完全把這個國家改造為漢皮匈奴骨的新國度，侵略的速度，也跟著翻了幾翻。劉淵其實沒那麼努力要滅晉的。
晉懷帝再向諸侯求援，誰要來？沒人想來。那就只得開支票了。當年劉邦能打贏項羽，這支票大法功不可沒。這不？領有鮮卑鐵騎的邊疆第一大將，王浚就來了。
不過，匈奴漢國頭號大將石勒，基本上就是個青銅聖鬥士。初次交手未必特別厲害，甚至常常慘敗，但第2第3回合，就變成他的天下了。
當然，第一次跟鮮卑鐵騎交鋒，石勒就暫緩了攻勢。東海王阿越則趁機返回了洛陽。廢話，接下來不管是匈奴打進來，還是其他諸侯來勤皇，我們大丞相東海還有什麼立場？
可前面我們就看到了，晉懷帝不是個孩子，也不是晉惠帝那種智缺。在他的調度下，西晉殘餘的軍力，也跟叛軍打得是一個有聲有色。晉懷帝甚至覺得，如果東海傾全力幫助自己，搞不好現在狀況要好得多。於是，他想要一個替代東海的角色。
他看向了曾經擊退石勒，跟東海又有摩擦的苟晞，苟屠伯。苟晞領了詔令，很願意配合。問題是西晉仍在支持朝廷的諸侯群雄，是聽曹操還是聽漢獻帝的？寫錯，不過意思是一樣的，苟晞立刻遭到眾人圍毆，但也證明晉懷帝的眼光雪亮。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。