魏晉風雲之西晉滅亡（四）：西晉的滅亡是混亂中的混亂，黑幕中的黑幕

文：阿前

都說魏晉南北朝，是中國歷史上最混亂的黑暗時代，西晉如何滅亡，更是混亂中的混亂，黑幕中的黑幕。最簡單的切入理解方式，莫過於左手「八王之亂」，右手「五胡亂華」，這兩種亂，是同時並行在中國大地，西晉王朝的。

並不是八王之亂引發五胡亂華。兩亂齊發，光數字加起來就13了，能不叫人弄混嗎？可以的，可以收斂在一起，用一個人名就囊括：晉惠帝之亂。也正因如此，晉惠帝司馬衷可說是「中國史上最差勁皇帝」的種子選手。如果把在位時長也考慮進去，大概要到宋、明才能找出他的敵手了。

接下來，就從晉惠帝死後開始說起吧。晉惠帝怎麼死的？普遍相信，就是八王老么：東海王毒死了他。這個說法充滿了戲劇性，但問題是東海王其實沒有從晉惠帝之死中得到什麼好處。東海當時為太傅，錄尚書事。放在東漢以前，權能頂天，在西晉就是個空架子而已。繼任的晉懷帝，跟他更是沒什麼關係。

之前提過，可惜考試不會考：八王之亂跟五胡亂華，有一個核心人物，牽動了整個局勢的發展。那就是鎮守鄴城10數年，人氣堪比劉邦的成都王，司馬穎。司馬穎最特別的舉動，就是十分不願意離開鄴城。即使成為丞相攝政王，他還是寧可待在鄴城，不入洛陽。

於是引發了「晉惠帝北伐」事件。想當然，晉惠帝幹嘛北伐，根本就是他身邊的其他親王大臣想要滅了司馬穎，才搞出這御駕親征之戰。親征的結果，晉惠帝受傷被擒，跟著來戰的親王們紛紛鳥獸散，只有一個豫章王司馬熾決定留下陪皇上到最後一刻。也就因為如此，司馬熾成為了晉惠帝的兩位繼承人之一。（中間曲折離奇，多有省略）另一個是清河王。

晉惠帝駕崩時，兩個繼承人也是一個先搶先贏，由司馬熾登上寶座，後諡晉懷帝。那支持清河王的派系就不樂意啦，便去請東海來主持公道。東海表示，是該主持一下，就把支持清河王的兩個大官給宰了，唯懷帝是尊。

那接下來就換東海當老大？不，這可是群雄割據時代。別看曹操挾天子以討不服，幹得有聲有色，簡簡單單。董卓玩得起來嗎？李傕郭汜玩得起來嗎？就連司馬師在一個相對和平的時代，也要遭受地方軍派反對，征伐都伐到自己掛掉。

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群雄割據時的權臣，比承平時期要困難得多，別的不說，首先你要有兵分兩路的能力。皇城要鎮住，不然還真的用屁股壓天子朝臣啊？外部的軍事反對勢力，你也要能討平。兵分兩路用，要有兵，要有將，要有謀，要有錢糧。講白了就是，皇宮京城，只能算另一個戰場前線，更重要的，要有自己的「根據地」。

到這邊應該不用再強調，曹操最成功的部分了吧？其實就是鄴城的佔領跟經營，撐起了魏，也撐起了西晉。東海王司馬越也是有點聰明，就跟晉懷帝說要回去自己的領地。可晉懷帝，也不只是個孩子了。

說到底，晉懷帝現在要能指揮得動朝廷地方，全靠東海王的兵力。放東海回東海，還不如留東海在身邊。要說到曹操分析，司馬家的人不知要比我們1000多年後的人們高明多少。雙方各有算盤，最後折了個衷，讓東海屯駐許昌。

正所謂曹魏五都，長安、洛陽、許昌、鄴，光講這4個你還信，後面加上了曹操老家譙縣，你就知道內涵是什麼。不是國家設五都，是五都的能量在國家中最大。但無論如何，魏起於鄴，都於洛陽。東漢也都許昌20多年，那是童叟無欺。有田，有人，有錢，讓東海前進許昌，也算是個雙贏之策。

不過，這一切都是只把眼光放在朝廷的看法。這到底是一個群雄割據時代。劉淵的漢國正壯大、冀州的汲桑跟石勒，取下了鄴城、東萊更有王彌起義、蜀漢早已淪陷，叛軍更進一步攻打雍州。局勢混亂反覆，就像你記得第一舞台冀州老大是韓馥，第二舞台就變袁紹，回到標題再進來一次，這裡卻成了曹操的大本營。

這就是群雄割據，這就是戰亂。什麼三國時代戰國七雄，根本和平的不得了。更可怕的是，人類的知識跟科技進步，把原本要花數百年的戰國，不到100年就在三國打完了。原本要花3、40年的東漢群雄大亂鬥，西晉只要打3、4年就可以了。

比較大的事，大概就是漢光文帝劉淵駕崩了。漢國內部的親漢與親匈奴勢力一秒翻臉，完全把這個國家改造為漢皮匈奴骨的新國度，侵略的速度，也跟著翻了幾翻。劉淵其實沒那麼努力要滅晉的。

晉懷帝再向諸侯求援，誰要來？沒人想來。那就只得開支票了。當年劉邦能打贏項羽，這支票大法功不可沒。這不？領有鮮卑鐵騎的邊疆第一大將，王浚就來了。

不過，匈奴漢國頭號大將石勒，基本上就是個青銅聖鬥士。初次交手未必特別厲害，甚至常常慘敗，但第2第3回合，就變成他的天下了。

當然，第一次跟鮮卑鐵騎交鋒，石勒就暫緩了攻勢。東海王阿越則趁機返回了洛陽。廢話，接下來不管是匈奴打進來，還是其他諸侯來勤皇，我們大丞相東海還有什麼立場？

可前面我們就看到了，晉懷帝不是個孩子，也不是晉惠帝那種智缺。在他的調度下，西晉殘餘的軍力，也跟叛軍打得是一個有聲有色。晉懷帝甚至覺得，如果東海傾全力幫助自己，搞不好現在狀況要好得多。於是，他想要一個替代東海的角色。

他看向了曾經擊退石勒，跟東海又有摩擦的苟晞，苟屠伯。苟晞領了詔令，很願意配合。問題是西晉仍在支持朝廷的諸侯群雄，是聽曹操還是聽漢獻帝的？寫錯，不過意思是一樣的，苟晞立刻遭到眾人圍毆，但也證明晉懷帝的眼光雪亮。