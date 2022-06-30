《內在他者》：我們可以發現，莊子的思維正是就著惠施言辯的極處做一翻轉、提契而成

我們想讓你知道的是
莊子與尼采雖然身處不同時代，被歸屬於不同的文化脈絡，但兩者的思維方式有其親近性。本書以「內在他者」作為「方法」，探究莊子氣的思想與尼采的主體哲學，同時尋求「跨文化思想的可能性」。
文：劉滄龍
莊子對惠施的批評反映兩種身體與兩種思維
尼采在《查拉圖斯特拉如是說》（Also Sprach Zarathustra）卷一第四章當中歌頌了長久以來被柏拉圖主義與基督宗教思想所蔑視的「身體」（Leib），他認為「身體」才是生命真正的主人、真正的「自我」（Selbst）。【註1】尼采所說的「自我」不是笛卡爾（René Descartes, 1596-1650）的「我思」（cogito），或是康德（Immanuel Kant, 1724-1804）的理性主體，而是多元力量交匯、拮抗的「身體主體」，也就是「權力意志」（Wille zur Macht）。在德文中，Leib和Körper雖然都可以用來指稱身體，然而Leib有時還可與「生命」（Leben）聯用（Leib und Leben），表示全幅生命的意思。這意味著，「身體」（Leib）是我們全幅的生命、完整的自我，它所展現的意義不局限於個體性的、對象性的「軀體」（Körper）。
藉由尼采哲學中「身體」與「權力意志」的思想，我們可以重新思索莊子「氣」的主體及其自我轉化之道。莊子思想中應當也可以區分出兩種身體，用氣的思維來理解的身體也可稱為「氣化身體」，這種思維把個體生命視為氣在流動賦形中的一個階段，能了達性命實相的聖者，他的「身體」不再局限於個體，而可通達於萬物。
違背了氣的思維的生活方式，則封限禁錮了整全的生命實現方式，貪戀生、恐懼死的心理膠著連結著形軀生命此一「軀體」，並且據此獲得自我認同的基礎。莊子便批評惠施膠著於「軀體」，以概念思維（「堅白」）【註2】來增益生命的自我保存（「益生」）【註3】，將遠離來自於天道自然的「身體」。在〈德充符〉中兩人的對話如下：
惠子謂莊子曰：「人故無情乎？」
莊子曰：「然。」
惠子曰：「人而無情，何以謂之人？」
莊子曰：「道與之貌，天與之形，惡得不謂之人？」
惠子曰：「既謂之人，惡得無情？」
莊子曰：「是非吾所謂情也。吾所謂無情者，言人之不以好惡內傷其身，常因自然而不益生也。」
惠子曰：「不益生，何以有其身？」
莊子曰：「道與之貌，天與之形，無以好惡內傷其身。今子外乎子之神，勞乎子之精，倚樹而吟，據槁梧而瞑。天選子之形，子以堅白鳴！」（〈德充符〉）
惠施善於辨析名理，莊子則批評他逞其私智，逐末而不知本，背離了大道全德。【註4】在這一段對話中，「情」主要指涉的是根本的「好惡之情」。惠施主張是人就自然會有好惡之情，並且認為此一好惡之情與「益生」有關。益生是生命自我保存的本能，不益生便不能保存自身生命，好惡之情只是生命自我保存功能的表現而已，毋須排斥。莊子並不否認，只要是人就會有自我保存的生命本能，也就會有好惡之情。莊子所要反對的是，過度而不自然的益生，會「內傷其身」的好惡之情。
關於好惡與生死的問題，在〈齊物論〉中有段長梧子與弟子的對話，質疑了一般人「好生惡死」的想法。長梧子說：「你怎麼知道珍愛生命不是一種錯誤的想法呢？你又怎麼知道說不定有人並不討厭死亡，就好像假使有人從小就沒有家鄉，他從來就不會知道要回去他的家鄉。」（「予惡乎知說生之非惑邪？予惡乎知惡死之非弱喪而不知歸者邪？」）又說：「你又怎麼知道那些死去的人不會懊悔他竟曾經那麼珍視生命呢？」（「予惡乎知夫死者不悔其始之蘄生！」）（〈齊物論〉）長梧子彷彿化身為死者的代言人，迫使弟子反向思考，提出「好死惡生」的可能性來鬆動常情中的「好生惡死」。
好惡和生死的關係，經由長梧子此一想像為死者的反思，得到重新認識的可能。肉身生命的存在和消失，在常情的認知中被固化為存在可樂、死亡可悲。長梧子要他的弟子啟動另類的想像，即死者可能並不覺悲，反而後悔曾經以生為樂。此一調轉日常認知的可能性，是經由一種對於死亡經驗的另類想像而達至。【註5】
再回過頭來看上述〈德充符〉中莊子對惠施的批評，他說：
道與之貌，天與之形，無以好惡內傷其身。今子外乎子之神，勞乎子之精，倚樹而吟，據槁梧而瞑。天選子之形，子以堅白鳴！（〈德充符〉）
莊子認為「道」、「天」、「神」、「精」（「身體」）是「貌」、「形」、「身」（「軀體」）的來源或根本。以口談之能辨析「堅白」名理，對莊子而言是「外神」、「勞精」的傷身之舉，就連是自以為「就利避害」、「益生」的理智行動，也無非是過度驅動的好惡之情，因此才會有「倚樹而吟，據槁梧而瞑」的疲困之相。莊子批評惠施逞其私智，逐末而不知本，背離了大道全德。所以說他枉費了天所賦予的形貌，徒以「堅白」自鳴為賢。
另外，在〈秋水〉篇也對比了莊子與惠施對名位有不同的好惡之情，以凸顯莊子不願因為名位而傷害「身體」，惠施則過度局限於「個體生命」因而患得患失、憂懼不已。【註6】
接著再看〈養生主〉藉著秦失弔唁老聃的故事完整地表達了生死與好惡之情的關係。
老聃死，秦失弔之，三號而出。
弟子曰：「非夫子之友邪？」
曰：「然。」
「然則弔焉若此，可乎？」
曰：「然。始也吾以為其人也，而今非也。向吾入而弔焉，有老者哭之，如哭其子；少者哭之，如哭其母。彼其所以會之，必有不蘄言而言，不蘄哭而哭者。是（遯）〔遁〕天倍情，忘其所受，古者謂之遁天之刑。適來，夫子時也；適去，夫子順也。安時而處順，哀樂不能入也，古者謂是帝之縣解。」（〈養生主〉）
這段故事反省了常人、常情面對生死的態度。常人、常情認為死亡是可悲的，不能理解生死都是自然來去的天地循環之道，因而忘卻了生命所從來（忘其所受），背離了天。從古代得道者（古者）的角度來看，應順生命的來去之道，來世則安居，離世亦能順常，則常人與常情所有的生之樂與死之哀均不能左右得道之人的「情」，因為他早已通達至樂之情。引文中的「天刑」也就是「天形」，【註7】如同〈德充符〉中的「天選子之形」，或〈知北遊〉中「正汝形」的「形」。天地之和氣委形於個體，人在世間須依循自然之道，成就此一氣化之形具生命，既來之則安之，待「軀體」漸衰，將去之則順之。
得道者與天為徒，亦即能了達「身體」通於宇宙大化，「軀體」的流轉生成即是天地循環之道。與人為徒的常人則以為「軀體」的消亡即是生命的虛無終結，並為此憂戚哀慟。然而，指出「身體」和「軀體」的差異，只是為了提供一條生命轉化的途徑，並非要抹煞「軀體」的價值。換言之，自我認同與自我保存的生命形式是居處世間的主要模態，也是人類過著群體生活為了彼此溝通理解所不能廢棄的。用莊子的話來說，這兩者其實有「不一也一」的關係。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。