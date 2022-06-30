《重探抗戰史（二）》：日軍太平洋戰局轉趨不利，攻入四川計畫三次胎死腹中

文：郭岱君、岩谷將

日軍的「西安作戰」及「四川作戰」

因為參謀本部有言在先，一旦南方作戰告一段落，就將增兵中國戰場，徹底解決在華戰事。眼看日軍在東南亞的「南方作戰」節節勝利，中國派遣軍下轄的華北方面軍等不及了，開始研擬武力攻擊重慶的作戰方案。

1942年2月，中國派遣軍總司令部把華北方面軍研擬的作戰構想提報陸軍中央，計畫在該年6月或9月黃河水量較少的時候，動員強大的部隊進攻關中，「攻擊西安附近，以消滅胡宗南將軍的重慶直系第八戰區軍隊，接著，毀滅延安的中共軍根據地」。【註1】攻擊西安的目的是威脅重慶，但必須先消滅延安的共軍，否則徒然讓共軍得利。作戰目標是切斷國民黨政權的西北交通線，給國民黨政權以沉重打擊，迫其崩潰或妥協。華北方面軍把這個規劃稱為「五號作戰」（僅限進攻陝西，與後來的「五號作戰」意義不同），大本營後來改稱為「50號作戰」以區別「四川作戰」的「51號作戰」。

但是，派遣軍總司令部及大本營都有異見。他們的理由是，國軍及共軍一直在第八戰區對峙，互相牽制，互相消耗，日軍何必急著去打破這個「國共相剋」的局面。何況，進攻關中，只能給重慶造成壓力，並不一定能解決重慶政權。他們認為，不如改為擊破常德、長沙一帶的第六、第九戰區，奪取穀倉地帶，一樣能對重慶造成壓力，還能獲得糧食。【註2】

因此，派遣軍在1942年初另外研擬了「重慶作戰」（又稱「四川作戰」，代號「51號作戰」），方策是：先封鎖滇緬公路，強化對國民政府的經濟壓力；然後從其他方面調用兵力，配合在華部隊，針對第六、第九戰區發動大規模作戰，消滅蔣介石的中央軍，攻占能直接威脅重慶的戰略要點，同時配合政略工作，瓦解蔣介石的統制力。【註3】

「五號作戰」

華北方面軍司令官岡村寧次仍然力推「西安作戰」，主張以10個師團的兵力橫渡黃河、翻越秦嶺，然後進攻四川。然而，在華中的第11軍司令官阿南惟幾則提出「若不進攻四川重慶，則無法解決中日戰爭」。他主張，一旦南方作戰告一段落，就宜舉全軍之力，發動四川作戰，經湖南（長沙、常德）襲擊重慶。阿南甚至誇口，如能給他10個師團的兵力，第11軍可以三路進攻，分別溯長江而上、從襄陽老河口到成都，以及從常德、黔江到重慶攻入四川。【註4】兩位將領各有看法與堅持。【註5】

岡村寧次特別積極，未等大本營做出決定，就自行展開作戰準備。1942年6月，他以10月中旬發動作戰為前提，派參謀考察潼關、河津間的黃河實況，空中偵察黃河南岸地形，參謀長安達二十三還搭乘飛機親自偵察秦嶺、巴山山脈、漢中、光源、老河口等地區，並從各師團挑選工兵及官兵在8月實施橫渡黃河的演習。【註6】

然而，大本營始終沒有下達作戰命令。陸軍高層的看法是，單獨進行「西安作戰」或「四川（重慶）作戰」，都不能達到作戰目的；必須發動一場更大規模的作戰，把西安與四川作戰合併，分別從黃河及長江直接攻入四川，同時並進，占領重慶，才能迫使蔣介石的國民政府屈服。【註7】

參謀本部構想，進攻部隊除派遣軍自身兵力外，另外從駐蒙軍及日本本土調用3個陸軍師團，再從滿洲調用1個飛行師團——總共陸軍16個師團、2個混成旅，及2個飛行師團。分別從華北及華中向西進攻，以5個月的時間，消滅蔣介石的中央軍，攻占重慶，占領四川省。具體分工是：華北方面（西安作戰），以11個師團加2個混成旅的兵力，從山西向西安進攻；華中方面（四川作戰），由第11軍的5個師團從武漢進攻。【註8】

除了進攻部隊外，參謀本部另外還留置16個師團及14個混成旅作為占領地區的守備軍。作戰部隊和守備部隊加起來，必須有高達40個師團留置在中國。

為了這個龐大的攻勢，兵力將增加到97萬人（當時派遣軍在中國的總兵力約61萬人），規模之大，凌駕南方作戰。如此巨大的作戰計畫，不是陸軍獨力能完成的，參謀本部估計，除了40個師團的陸軍外，還需龐大的物資，包括船舶10萬噸、鋼鐵5萬噸、汽油5萬噸等。【註9】

孰料，日軍展開各單位協調時，困難一個接一個出現。物資方面的徵調首先碰壁。7月東京陸軍省、參謀本部，及海軍的協調會議中，陸軍省首先申明，無法解決船舶、鋼鐵，及汽油的問題，需要海軍支援。海軍正全力應付太平洋戰事，當場回絕：「鋼鐵的供應有困難，船舶調用不可能，汽油也有困難。」【註10】當場還有人注意到一個不可思議的現象：這麼龐大的作戰構想，竟然「從一開始就全然未考慮南太平洋的戰局」。【註11】

事實上，一個月前，6月7日，日軍在中途島遭到太平洋開戰後的首次敗績，損失頗重，不過似乎未給大本營帶來過多的憂慮。

此外，華北方面軍在華北有優勢，行動相當自主，但華中的情況則大不相同。在武漢的第11軍實際上處於中國軍隊的包圍中，北方有第五戰區，西方是第六戰區，南方是第九戰區，東南則是第三戰區，蔣介石用了大約1百個師把武漢層層圍起來。如果要進行四川作戰，第11軍首先必須突破國軍的陣營，這要花多長時間？付出多大代價？這是個嚴肅的挑戰。否則，貿然向西深入地形險惡的四川，無異腹背受敵，勢必「使自身陷於極其危險的狀態中」。【註12】