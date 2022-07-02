《Mr.Children道標之歌》：〈向西向東〉這首歌的風格，非常適合用來挑釁其他三位團員的口味
我們想讓你知道的是
本書集結小貫信昭多年來採訪Mr.Children的觀察，記錄四人從相識到成軍以來的點點滴滴。書中揭露許多音樂背後的故事，也重新採訪團員，邀請他們訴說創作背景及心情，希望將Mr.Children對於音樂的真摯及熱情，如實傳達給大家。
文：小貫信昭
無盡的旅程
屏住呼吸啊！別再回望一路奔馳的路
儘管放眼未來，追求夢想
像個刨子般，刨削生命，燃燒熱情
再隨著光與影，向前邁進
大聲吶喊，直到聲音沙啞，高唱渴望被愛的感受吧！
告訴自己不再是小孩子，再去探尋答案吧！
緊閉的門扉另一頭，一定有嶄新的什麼在等待著
一定有、一定有，驅使我動起來
縱使無法盡如人意，也想敲敲下一扇門
找尋更開闊的自己，無盡的旅程
即便向別人傾訴，即便和誰一起度過，還是愈來愈寂寞
肯定在某處還是有人需要我
因為憂鬱的戀情而心痛不已，渴求被愛而傷心哭泣
別擔心啊！時間會無情地沖刷這一切
若是一味鑽牛角尖，結果就是厭倦一切
慢慢地想逃離這一切
登上愈高的阻礙，感覺愈好啊
千萬別認為這就是極限了
尋找讓時代持續混亂的代價
人們總是配合常規而活
不必模仿任何人，做自己就對了
沒有所謂的生存配方
屏住呼吸啊！別再回望一路奔馳的路
儘管朝向未來，乘著夢想
緊閉的門扉另一頭，一定有嶄新的什麼在等待著
一定有、一定有，驅使我動起來
縱使無法盡如人意，也想敲敲下一扇門
找尋更美好的自己
試著將內心的迷惘，化成正向力量
不管是每一天還是今天，我們都很努力
不全然都是討厭的事啊！來吧！敲敲下一扇門吧
找尋更開闊的自己，無盡的旅程
不知從何時起，謠傳Mr.Children要解散。愈是正值顛峰時期，這般謠言就有如副作用般爆發，既然有此不好的臆測，肯定事出有因。
繼《深海》之後推出的專輯《BOLERO》，其電視宣傳片是有如走馬燈般，剪輯成軍以來所有MV的回顧影片，畢竟這張專輯並非精選輯，而是這兩三年來的集大成之作。
一九九七年三月二十七、二十八日於東京巨蛋舉行「regress or progress'96-'97」的最後一站公演。照理說，應該是為演唱會劃下完美句點，沒想到他們卻向粉絲宣告公演結束後暫時休團，此舉自然引發眾人臆測。
為了澄清不實謠傳，櫻井在演唱會上這麼說：「這次的解散騷動好像是因為我去趟便利商店，就變成協尋的失蹤人口。」
換個角度想，謠言也與名聲有關，不是嗎？從《Atomic Heart》到《深海》、《BOLERO》，樂團呈現多樣風貌，一口氣攀至顛峰，如虹氣勢橫掃音樂界，日本掀起一股「Misuchiru現象」。正因為他們盡情向世人展現雄厚實力，才會衍生出各種臆測。
在巡迴演場會「regress or progress '96-'97」上演出《深海》的所有歌曲，可說是前所未有的創舉。前一章提到這張專輯的創作概念，是藉由每一首歌曲敘述一個完整的故事；可想而知，這在演唱會上表演需要相當高的專注力。當時的他們已經具備這等實力，觀眾也能接受，兩者之間的幸福互動，促使巡迴演唱會圓滿成功，其中又以最後一場在東京巨蛋的公演氣氛最為熱情、沸騰。
一九九七年三月二十八日，已經晚上九點多。演奏完《深海》所有歌曲後，巨型螢幕上映出「Out of deep sea」這排字。他們和我們都從海底返回陸地。
緊接著演唱的是收錄於《BOLERO》的〈Brandnew my lover〉。在舞台燈光映照下，舞台中央浮現躲在膠囊裡的櫻井，從膠囊現身的設計堪稱舞台效果十足。基本上，也是因為這首歌別具特色，才能催生這般令人耳目一新的舞台效果。愛神厄洛斯與死神桑納托斯交錯低語般的歌詞世界觀，為Mr.Children的情歌開拓新境地。
接下來是〈ALIVE〉這首歌，靜謐氛圍籠罩著偌大的巨蛋，並非欲求什麼，但絕對是緊握樂團未來的一場演奏。
《BOLERO》這張專輯名稱取自法國作曲家拉威爾（Joseph-Maurice Ravel）的古典樂名曲〈波麗露〉（BOLERO），亦即逐漸、一步步「開拓」的意思，以音樂術語來說，就是「crescendo」（漸強），〈ALIVE〉這首歌完全體現這詞。於是，在一切彷彿進入夢鄉似的結束最後一場公演。
最後一場公演結束後，還有後續。三月三十一日於惠比壽花園廣場的花園會館，舉行一場以粉絲俱樂部會員為對象的特別演場會，而且全場都是搖滾區。這場演唱會可說是Mr.Children演唱會史上，「內容最輕鬆」的一次；因為與其說這是一場正規演唱會，不如說是慶祝漫長巡演圓滿結束而辦的一場殺青酒會。
從一開始便展現十足的輕鬆感。魚貫登場的他們手上拿著罐裝啤酒，從團員們的乾杯聲揭開序幕，整場演唱會始終洋溢著輕鬆愉悅的氣氛。
不過，凡事太過隨興也不好。這天，鈴木一時興起，竟然在演唱會上模仿四谷怪談的女鬼阿岩；不曉得是不是阿岩的詛咒作祟，鈴木下一秒便摔下舞台，幸好沒受傷。
四人僅僅花了數年便體驗到一般樂團必須花上十年才能體驗到的事。Mr.Children從四月開始暫停一切樂團工作； 那麼，他們又是如何度過這段休眠期呢？ 倒也沒有各自四處旅行就是了。正因為處於休息狀態，更加顯現Mr.Children的本質，即便暫時各分東西，本來感情就很好的他們還是不時碰面，也會和工作人員一起來場棒球、足球賽，可惜足球賽的成績差強人意，棒球賽的表現倒是不錯。此外，當時團員們也常相約小酌，所以不時能在某間店看到他們聚在一起。
對於進入休假期的櫻井來說，有件非常想做的事。正值巡迴演唱會期間的三月中旬，他開始使用音樂製作軟體「Pro Tools」； 雖說之前的音樂製作也是以數位為主，卻多是仰賴專業技術人員的協助，現在隨著這個創新的音樂軟體登場，讓音樂人更能憑直覺善用數位科技創作音樂。
話雖如此，還是必須花時間好好學習這套新軟體，所以櫻井從四月開始正式使用這套軟體。「Pro Tools」可說是一項「培育自我」的工具，不但能外掛各種功能，且十分客製化，非常好用，為櫻井製作試聽帶時帶來莫大的革新與助益。
運用這套軟體可以輕鬆融合真實的器樂聲與合成器的數位音源，還能將演奏完成的曲子依小節拆解，自由剪貼與複製，甚至能取樣非器樂的聲音，將其變成器樂聲；雖然這些技術都在錄音室體驗過，但只要有這軟體便能徹底享受在家創作的樂趣，而且音質清晰到製作成CD都沒問題，這項新技術可說為音樂製作帶來各種可能性，好比可以無限次重疊樂音、樂句的功能，就是創作過程的一大助益。
想再聊些比較專業的話題，那就是櫻井一路走來的音樂製作歷程，可說是和「到底可以重疊幾次樂音？」這個大哉問不斷搏鬥的過程，也突顯他無比積極看待音樂創作這件事。
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上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
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SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
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若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
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本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。