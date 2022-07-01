《絲路上的帝國》引言：若不把中央歐亞各民族之間的關係包括在內，就無法理解歐亞史
我們想讓你知道的是
歸根結底，這本書講述的是歐亞大陸範圍內的中央歐亞人和周邊民族的糾葛，直到後者的勝利，中央歐亞國家的毀滅，以及中央歐亞民族在最後關頭，在二十世紀末，奇蹟般地重生之前，所陷入的極端貧困和瀕臨滅絕的境地。
文：白桂思（Christopher I. Beckwith）
引言
中央歐亞【註1】的範圍十分廣闊，主要是位於歐洲、中東、南亞、東亞之間，【註2】再加上亞北極區和寒帶針葉林區的內陸地區。它是歐亞大陸的六個主要構成區域之一。
由於地理邊界會隨著人類文化和政治的變化而變化，中央歐亞所包含的區域也會隨著時間的推移而發生變化。從上古時期（High Antiquity）一直到凱撒（Julius Caesar）及其繼任者展開的羅馬征服，再從羅馬帝國到中世紀早期的結束，中央歐亞在一般情況下包括了地中海以北的大部分歐洲區域。因此，從文化上來看，中央歐亞是個從大西洋到太平洋的橫向長條形地帶，它處在南部較溫暖的周邊地區和北部的北極地區之間。
在中世紀早期（事實上，這時的中央歐亞到達了其最高峰，並發展到了其最大範圍）以後，它的大致範圍並不包括以下區域：多瑙河以西的歐洲；近東或中東（黎凡特〔Levant〕、美索不達米亞、安納托力亞、伊朗西部和南部、高加索地區）；南亞和東南亞；東亞（日本、朝鮮半島和中國中原）；北極和亞北極區的歐亞北部。
當然，這些地區之間並沒有固定的邊界——所有的地區都會逐漸變化，而這些變化不易察覺——但每個中央歐亞以外地區的中心點都是差別明顯，而且十分清楚地不屬於中央歐亞的。隨著中世紀時西部草原上的斯拉夫人的歐洲化，【註3】以及中國人在十九和二十世紀定居滿洲和內蒙古，傳統的中央歐亞區域進一步地萎縮了。
因此，在中世紀早期以後，可被稱為「傳統的中央歐亞」的地方大致包括了以下邊界之間的溫帶地區：多瑙河下游地區以東、鴨綠江地區以西、北極圈針葉林地區以南【註4】、喜馬拉雅山脈以北。它包括西部草原（Western Steppe，東歐草原）和北高加索草原（North Caucasus Steppe，今日烏克蘭和俄羅斯南方）；中部草原（Central Steppe）和中亞西部，該地區也稱為西突厥斯坦（今日哈薩克、土庫曼、烏茲別克、塔吉克和吉爾吉斯）；中亞南部（今日阿富汗和伊朗東北部）；準噶爾和中亞東部或塔里木盆地，該地區也稱為東突厥斯坦（今日新疆）；西藏；東部草原（Eastern Steppe，今日蒙古和內蒙）；滿洲。在這些地區中，西部草原大部、內蒙古和滿洲大部分地區在文化上已經不屬於中央歐亞了。
對於世界文明的形成，中央歐亞民族做出了根本、關鍵的貢獻，以致於若不把中央歐亞各民族和周邊民族的關係包括在內的話，就無法理解歐亞史。因此，一部中央歐亞史必然在一定程度上也會涉及歐亞的大型周邊文明——歐洲、中東、南亞和東亞——它們都曾深深捲入中央歐亞的歷史。
傳統上的中央歐亞和古代大陸的內部經濟和國際貿易體系是同源的，它被誤導地概念化並貼上「絲路」的標籤。人們常常把它和沿海地區的海上貿易網絡區分開來，後者自從史前時代就在某種意義上存在，並在整個古代和中世紀裡穩步地變得益發重要，但是在貿易體系的起源上，兩者之間並沒有這樣的區分。陸路和海路貿易的路線都必須視為一體的國際貿易體系的組成部分。這個體系的中心，毫無疑問且壓倒性地是以歐亞大陸經濟（及其地方經濟）為基礎的歐亞大型政治實體，所有這些實體的重心都不在海上，而是在中央歐亞上。
作為一種具有重大意義的單獨存在之經濟，沿海體系（Littoral System）是在西歐人於公海建立了歐洲與南亞、東南亞、東亞之間的定期貿易後才發展出來的，這部分的內容將會在本書第十章討論；只有在絲路不復存在之後，沿海體系才完全獨立出來。
中央歐亞的文化地理區域必須和中央歐亞民族和語言區分開來，這些概念都有其不同的定義。雖然本書的主題是中央歐亞的歷史，但它實際上是關於中央歐亞的民族。因此，本書的內容也包括那些離開故土，帶著他們的中央歐亞語言和中央歐亞文化綜合體（請見〈序曲〉），前往其他地方的中央歐亞人的歷史。從某種程度上說，作為一個整體的歐亞史從最開始時直到今天，都可以看作是一個中央歐亞人和中央歐亞文化不斷進入周邊地區，以及周邊地區的民族和文化進入中央歐亞的歷史。
在糾正早期對中央歐亞和中央歐亞人的一些錯誤理解上，現代學者做出了很多工作，他們貢獻了許多針對這個地區和各民族的資料。遺憾的是，所做的糾正並未被大多數史學家採納，有很多基本觀點沒有被看到，更別提糾正了。尤其是，對於中央歐亞人和他們在歐亞史中上扮演的角色的一般觀點上，甚至是在中央歐亞學家的研究中，都存在著大量沒有被認知到的文化曲解和偏見。有些曲解和偏見是近來的，但其他的則是源自文藝復興時期，還有一些——尤其是關於蠻族的觀念——可以追溯到古代。以下只是對於一些主要觀點的簡要總結，我會在〈尾聲〉中詳談。
對於中央歐亞人，大多數現代史學家都默認大抵上負面的觀點，它們表述在周邊民族的歷史和其他書面史料中，但他們卻沒有認真考慮出現在同一個周邊文化史料中的正面觀點，更遑論中央歐亞人對於周邊民族的看法。雖然周邊民族的作品多少提供了我們關於許多中央歐亞人的現存唯一紀錄，而且直到中世紀開始許久以後，才出現用中央歐亞語言書寫的當地書面史料，但是完全不同於史學家的普遍認定，大多數周邊民族的作品並未對中央歐亞人抱持一面倒的態度。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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