《絲路上的帝國》：確保和平、有利可圖的貿易，正是中央歐亞人和周邊國家互動時的恆定作法

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簡而言之，為了能夠參與國際貿易，歐洲人需要建立對貿易路線和港口城市的政治統治，藉以穩定貿易路線和港城；這和在中央歐亞經濟繁榮的兩千年裡，也就是絲路存在的時期裡，中央歐亞人被迫要一次又一次所做的完全一樣。
文：白桂思（Christopher I. Beckwith）
歐洲人經海洋圍繞歐亞的擴張
一四九八年五月二十日，葡萄牙探險家達伽馬完成了歐洲人首次成功繞過非洲、抵達亞洲的海上航行，他在印度西南部馬拉巴爾（Malabar）海岸的卡利卡特（Calicut，今印度喀拉拉邦科日可德〔Kozhikode〕，漢文史籍作「古里」）附近成功登陸。歐洲人發現通往東方的直接海路，開通了波斯、印度、東南亞和歐洲之間的直接貿易，這不僅對西歐而言具有革命性意義，而且最終也對歐亞各地的沿海體系之發展具有重要意義，尤其是南亞、東南亞和東亞。
儘管達伽馬在貿易中獲得的大部分貨物都被搶走，而且差點喪命，但他還是從卡利卡特帶回價值超過投資人成本三千倍的印度貿易貨物回到葡萄牙。【註1】下一支抵達印度的葡萄牙遠征探險船隊，由佩德羅．阿爾瓦雷斯．卡布拉爾（Pedro Alvarez Cabral）帶領，他們在半途中發現巴西，在抵達印度後受到卡利卡特當地印度王公扎莫林（Zamorin）的猛攻，後者和穆斯林結盟，而穆斯林是卡利卡特印度洋貿易的控制者。很多葡萄牙人在猛攻中被殺，佩德羅．阿爾瓦雷斯．卡布拉爾於是展開報復，他摧毀卡利卡特的穆斯林船隻並砲轟城市，造成嚴重破壞，但他認為自己的任務尚未圓滿達成，悻悻地回到葡萄牙，當初的十二艘船中有六艘葬身海底。【註2】
一五○二年達伽馬帶著軍隊返回，攻打了卡利卡特的穆斯林，他用大炮轟城，幾乎將城市夷為平地。一五一○年，阿方索．德．阿爾布克爾克（Afonso de Albuquerque）從穆斯林統治者手中占領了果亞（Goa），並且繼續在亞洲沿海各地進行閃電戰，於一五一一年占領馬來半島的馬六甲港。一五一五年，他奪取波斯人的荷莫茲島，將該地變成貿易中心和海軍基地。葡萄牙人於一五一八年在錫蘭的可倫坡建立堡壘，並在一五三五年透過政治結盟獲得印度西北部海岸的第烏港（Diu）。
一五三五年，中國人允許他們在澳門登陸和貿易，到一五七七年時，他們已在澳門建立由總長管理的殖民地和貿易中心。【註3】到一五四三年時，葡萄牙人抵達日本，在一五五○年抵達長崎，而到一五七一年時，他們已經開始每年定期來到長崎，他們的貨物大多來自中國澳門，但也有些貨物來自更遠的印度果亞，甚至是歐洲。【註4】在開拓航線並用槍炮掃平障礙後，葡萄牙貿易商很快就發現他們受到的威脅，與其說是來自亞洲的統治者，還不如說是來自本國的傳教士（傳教士在日本的激進政策，最終讓日本統治者與葡萄牙人反目）和其他尾隨而來的歐洲人。
甚至在首次來到印度的航行中，葡萄牙人有時也必須使用武力來強迫貿易，並確保自己能安全返鄉。以中央歐亞的歷史視角來看，這一點並不稀奇。已知最早的絲路貿易商人——斯基泰人，以及其文化親屬匈奴人——也同時是令人膽寒的戰士。有鑑於其鄰居——希臘人、羅馬人、波斯人、阿拉伯人和中國人等等——常被低估的凶狠，中央歐亞人也必須凶狠。雖然中央歐亞各民族以戰爭而非貿易聞名，而且他們的帝國確實主要是用征服創立的，但任何帝國都是如此：史料毫不含糊地顯示，史上最著名的中央歐亞帝國擴張（比如突厥人、羅斯人和蒙古人的擴張）和探索時代的歐洲海上擴張，其背後的基本動機都是商業和稅收，而不是搶劫和破壞。
雖然早期的葡萄牙人在阿拉伯海上建立自己的貨運掌控時，的確是從頭到尾都使用了武力，但總體而言，他們實際上非常克制。【註5】在亞洲，歐洲人一般都是在當地統治者的許可下建立他們的貿易港口和堡壘，而當地的統治者會出於某種原因——通常是該國和鄰國的衝突——允許、甚至鼓勵歐洲人這麼做。【註6】這也和中央歐亞人的擴張方式驚人相似。
那麼，在阿拉伯海，為何需要例外地使用如此多的武力？從有足夠史料（無論是敘述性的歷史記載，或是第一人稱的記載，例如達伽馬的日記）的事例來看，針對貿易商人的反對，來自那些已在目標區域裡進行國際貿易的區域商人，以及來自葡萄牙人想要進行貿易的港口的地方統治者。每個地方統治者都習於控制自己在舊有的點對點沿海貿易線上所占據的特定地區，但他們也必須仰賴商人的善意。
雖然在歐洲人出現前，這些地方港口政權通常都會支持自由貿易，但地方商人及其政治盟友其實完全支持使用武力，藉以驅逐可能會打破自己的事實壟斷局面的新來者，達伽馬在第一次來到卡利卡特的航行中就認識到此事。此外，在阿拉伯海上，貿易多少完全掌控在穆斯林手中；非穆斯林不受歡迎，而葡萄牙人則是直言不諱地宣揚他們的基督宗教。【註7】
然而，因為達伽馬是第一個從海上抵達印度的歐洲人，當地的穆斯林和印度教徒很難有理由擔心歐洲的基督徒會吞噬他們的貿易或占領他們的港口。他們只是不想要有競爭對手，而且也樂意使用欺騙、偷竊和謀殺的手段把新來的競爭者排擠出去。「在（穆斯林）商人間的競爭本來就十分激烈，甚至可謂割喉戰；一個單槍匹馬闖進來的門外漢，幾乎完全不可能打入任何一個已經建立的類壟斷航線。證據表明，海關中存在著一些敲詐行徑，地方官員的行為更是專斷。更大的問題是在（十六）世紀初，印度洋上到處都有海盜，陸地上的勢力只採取了少許措施試圖加以控制，而且大多都無效。」【註8】因此，若情況需要，新來的歐洲人已經隨時準備好要使用武力來對付。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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