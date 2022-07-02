《福爾摩沙時尚圖鑑》：延平郡王上班時穿袞龍袍，道袍與飄巾是下班後的便服

文：台灣服飾誌

「終身遵奉正朔」，盤領一翼善冠與金織蟠龍

Photo Credit: 聯經出版提供

「延平郡王」在台灣通常是指鄭成功。但事實上「延平郡王」是一個郡王的位階，也就是不管是鄭經、鄭克塽，他們都是「延平郡王」。鄭家雖然不是明朝皇室的「朱」姓，但因為鄭成功曾經被賜予國姓，也因此被稱為「國姓爺」，所以鄭氏一家也因此擁有明朝皇室的身分。

鄭成功流傳最廣的形象，就是目前收藏於國立臺灣博物館的〈鄭成功畫像〉了。

然而這幾年隨著文物資產的研究，這幅畫像也被指出有許多不符合時代的地方，像是根據盧泰康老師《文化資產中的古物研究與鑑定——台南瑰寶大揭密》就指出幾點：畫像中青綠金繡龍紋袍服，下襬處的雲紋繡製較為接近清代袍服，因為明代的袍服大部分是由錦緞直接裁製而成；而頂戴的紅色圓球，鮮少在明代冠帽文物中出現，則更類似清代民間戲曲漢唐人物的形象等。

但即使如此，這幅〈鄭成功畫像〉仍是我們找到最接近明朝皇室的「常服」之一。

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當時的「常服」與現在定義不一樣，並不是指「平常穿的衣服」，而是「常朝視事」（可以想像是「上班」）時穿著的衣服，平常穿的衣服則是「便服」。

根據明代記載典章制度的《明會典》書中描述：「親王冠服……盤領窄袖，前後及兩肩各織金織蟠龍一。」因為鄭家延平郡王的身分，胸口、雙肩又有著蟠龍的刺繡補子，又由於諸王（郡王、親王）的常服大致和皇帝一樣，因此這種團龍補服又被稱為「袞龍袍」。

歷史上藩王或親王的袞龍袍大多為紅色，但《明會典》中，並沒有詳細規定此類常服的顏色，只有規定除了皇帝以外，不可使用黃色的袞龍袍。此外也有褐色的龍袍畫像傳世，甚至是同樣的郡王綠色袍服，因此我們沿用圖片裡的綠色。

「袞龍袍」的衣袖，因明末風氣影響，較為寬大，衣襬也至腳踝。衣袍內穿褡護（背心式），搭上白色的護領，腰部有玉帶（革帶）環繞，腳則是穿黑色的皂靴。

延平王頭上戴的冠帽為「烏紗翼善冠」，因烏纱覆之，折角向上，故名「翼善冠」。畫像中，可以看到原來畫像中，延平王的帽緣環繞金色邊飾，並綴有紅色寶珠。但明末時期，鮮少在烏紗翼善冠上使用紅色圓球裝飾，皇帝更多是使用「雙龍戲珠」，而郡王或親王更少使用裝飾，因此我們判斷該裝飾同為清代畫師臆測。

而隨著這幾年文物出土，廈門的鄭成功紀念館也有收藏鄭成功墓出土的團龍圓補的殘件。其中值得一提的是，鄭成功的蟠龍補子，是正面的龍（但大多畫像是蟠龍，因此這裡所繪仍非正龍）。而過往許多人認為，除了皇帝以外，不可使用五爪龍；然而近年許多出土資料都顯示，明代皇室親王、世子、郡王，甚至藩國王室，都有五爪龍袍相關的畫像或文物，因此我們在重現的繪製上，也使用了五爪龍。

第一個漢人政權

明鄭王朝是第一個在台灣建立的漢人政權，而在政權覆滅後，也開始了清朝兩百多年的統治，在清軍接管台灣後，有些反清復明的人被遣回中國， 有些在台灣躲藏起來，有些則遠渡至南洋，留下「皇明」的標示在墓上，在許多人心中，鄭成功都有其地位。

然而歷史事實是，鄭成功只有在台灣待了一年多的時間就病逝，與台灣這塊土地相處最久的是他的兒子：鄭經。然而他較常自稱「延平王世子」而非世襲的「本王」 （延平王） 稱呼。在英國、日本的書信中， 則可以看到他被稱為「 東寧國王」、「King of Tywan」的資料。

「遠絕大海，建國東寧。於版圖疆域之外，別立乾坤。」「東寧」是一個很美的詞，而「於版圖疆域之外，別立乾坤」對於鄭經又是什麼意思呢？也許就待歷史學家慢慢考究了。

行樂於台灣，道袍與飄巾

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如果上一張提到的袞龍袍「常服」，是延平郡王上班時的衣服；那「便服」就是郡王下班後可以穿的衣服了，就像是上班族的襯衫，與下班後的T恤一樣，屬於延平郡王的「T恤」是什麼呢？

在廈門的「鄭成功紀念館」裡，收藏了一幅〈台灣行樂圖〉，由鄭成功的次子鄭聰第十一代嫡孫捐贈。根據館內的工作人員鑑定，此畫約完成於清康熙雍正之間，畫中的鄭成功（也有一說是鄭經）就穿著淡藍的衣袍，閒適優雅地與另外一位文人漫步。

雖然無法證實畫內所繪人物是誰，但其中的服裝確實符合明朝中後期男子的日常穿著服裝。

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圖中人物穿著的服裝， 被稱為「道袍」。道袍乍聽很像道士的服裝，但實際是明代中後期文人士庶的男性常用便服，不只可以居家穿著，有時也可以穿在禮服裡面。

道袍一般來說寬衣長袖，右衽斜襟，扣子處改為用繫帶固定，並且會在衣身的開衩處內部增加布料打褶，因此看起來蓬鬆飄逸，是在當時很流行的服裝之一。

而傳統受到儒家文化影響的文人仕紳，則常有佩戴帽子的習慣。在文獻中冠帽類也被稱為「首服」，是個代表階級的配件。

圖中男子的帽子，叫做「飄飄巾」，在明代的中後期比較流行，很受文人士庶們的喜愛。飄飄巾頂部前後都為斜坡，各綴一大小相等方形片，帽後的繫帶則可風飄動，看起來風流瀟灑，也被稱為「飄巾」、「飄搖巾」、「逍遙巾」。

許多穿著道袍的容像裡，都可見搭配紅色鞋子，應為該年代流行，包括〈台灣行樂圖〉中的藍袍男子也是穿著紅鞋，因此這裡的人物圖像便沿用該搭配。

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亦儒亦神亦忠臣，萬用的政治代言人

鄭成功是怎麼樣的人呢？在部屬所寫的《先王實錄》裡，他是一生遵照郡王身分，領導有方的將領；在荷蘭人《梅氏日記》眼中，他是情緒不穩定、殘暴蠻橫的敵人；在清廷《台灣鄭氏始末》的記載，他則是難纏狡猾的亂臣賊子。