大通膨時代的全球政治僵局：誰將獲益？中俄與西方誰能勝出？
我們想讓你知道的是
通膨讓西方苦不堪言，最終可能導致烏克蘭部分領土被犧牲。俄國雖然國力衰退，但中俄將獲得寶貴的侵略啟發，他們不會停止嘗試挑戰國際秩序，直到西方或中俄某一方徹底衰弱，或是引發世界大戰。
談一下「通膨」這個全球局勢關鍵吧。
原則上來說，通膨是戰爭的最強驅動力，而且根據各國政局與體質，通膨可能是戰爭起因、也可能是戰爭持續的條件，更可能是戰爭的結果，以及下一場戰爭的開始。
這波全球大通膨始於疫情，疫情導致供應鏈阻塞，烏俄戰爭加速能源短缺，結果造成全球通膨更惡化。貧窮國家獨裁或內戰惡化，富裕的歐洲不願意讓烏克蘭打太久，美國則因為通膨，接下來決策會更加混亂。
全球大通膨，幾乎所有人都不好過，但仍然有人獲益——擁有大量便宜能源的人。
通膨如何導致全球政治僵局？
因為通膨，所以西方對烏克蘭的支持無法長久，克里姆林宮卻獲益於油價大漲，有軍費繼續拖全世界（包含俄羅斯人民）下水。雖然無法併吞整個烏克蘭，卻牢牢控制大片烏東土地、工業帶與港口。
中國、印度從俄羅斯獲得便宜能源，而中國需要俄羅斯制衡西方，印度需要俄羅斯制衡中國。有了中印後盾，俄羅斯政府一時半刻垮不了台，除非內部控制失靈、出現大革命，否則普亭暴斃也不會讓克里姆林宮改變方向。
因為通膨，所以民主黨政府對中印這兩個世界工廠不敢施壓太過，對中關稅可以減、印度要不甩對俄制裁也沒關係，導致俄羅斯還有籌碼繼續下注，沒有被西方踹下賭桌。美國從中國、印度拿貨物，但貨品背後有俄羅斯能源，俄羅斯能源提供俄軍軍費，讓西方（尤其歐洲）經濟壓力與軍援壓力不減反增⋯⋯但連歐洲都需要中印貨物。
更何況還有烏俄兩國穀物卡關造成的糧食危機、疫情（與習大大）造成的製造業缺工停廠危機、全球塞港的物流危機⋯⋯。
西方如何打破僵局？
如此粗略看來，西方要怎麼打破僵局？增加能源供應減緩通膨的突破口有兩個：請阿拉伯人（波灣阿拉伯國家們，GCC）增產，或是美國人自己增產。因為不是只有俄羅斯有油，阿拉伯人與美國人也有油。
拜登政府頻頻催促OPEC增產，就是這個道理。但是增產有許多阻力，首先OPEC本身就是油價大漲的受益者，要他們乖乖增產害自己少賺，這邏輯怎麼合理？再者OPEC同意增產的數量不過數十萬桶，抵不上歐洲失去俄油俄氣的百萬桶量級。
俄羅斯把西方不願意買的油氣便宜倒貨給中印，藉此週轉；但西方的缺口卻沒辦法馬上補齊，因為OPEC就算增產，也沒有足夠的管線、船隻或港口接收站。最好笑的是，拜登在阿拉伯世界非常惹人嫌，民主黨前幾年為了記者命案把MBS罵得狗血淋頭，現在要求沙烏地增產難免尷尬。沙烏地、阿聯向中國採購軍備、疫苗，也顯示美國與阿拉伯世界實在尷尬不和。
那另一個突破口，美國自己增產呢？
拜登千方百計就是不願意增產，因為民主黨「重視環境」。所以要從遠得要命的地方開採石油、天然氣，把開挖跟提煉的污染留給其他國家，再一路高排碳長途運輸回到美國來用。不只這樣，拜登還要對油氣商加稅，因為他們賺太多了⋯⋯咦？
我們不談長遠政策（因為拜登沒有），也不講陰謀論（杭特拜登有收中國能源巨頭的錢），只看現在美國決策者究竟做了什麼來妥善解決通膨？
沒有。
拜登一方面打壓貿易代表戴琪的意見，推動對中關稅減少；另一方面又無視能源供應不足，還想對油氣商增稅。確實，對中關稅下降，有助美國消費者拿到便宜商品，但別忘了，中國賺到錢就等於俄羅斯背後有人輸血，俄軍一日不嚥氣，全球能源危機就很難解除，通膨就不太可能平息——那麼最後一個問題就是，最後究竟會如何打破僵局？
萬一是被中俄打破僵局⋯⋯
最直接的影響，就是歐洲撐不住通膨壓力逼澤倫斯基放棄烏東， 現在的烏克蘭憲法會永久殘廢。中俄結盟更緊密，西方秩序不會因此瓦解，但是東歐走廊、印太島鏈國家通通會對美德法失去信心。
只要拜登願意放棄他支離滅裂的決策，美國也可以打破僵局，繼續軍援烏克蘭，阻止中俄的野心。停止對航商、能源公司加稅，決定開採頁岩油，跟阿拉伯國家和解，西方的通膨就有解方。
但是拜登一天不停止綏靖中國、繼續在左膠路線一意孤行⋯⋯長期而言，中俄就有空間滲透、破壞西方秩序，讓世界變得更加危險。
通膨讓西方苦不堪言，最終可能導致烏克蘭部分領土被犧牲。俄羅斯雖然國力衰退，但中俄將獲得寶貴的侵略啟發，他們不會停止嘗試挑戰國際秩序，直到西方或中俄某一方徹底衰弱，或是引發世界大戰。
可是拜登不會醒，因為美國不是他一人決策，而是整個世代民主黨智囊窩囊的結果。
金融海嘯後，美國馬八年綏靖養出現在的習近平；德法軸心持續姑息，養大了普亭的胃口。雖然有川普、勒龐的反撲，但西方實在太安逸和老化，更多人只想吃老本，根本沒有勇氣趁早扼殺中俄的野心。
他們想要拖過眼前的危機，把問題丟給下一代。
美國依然強大，一次通膨不會真的摧毀美國，更不可能馬上破壞國際秩序。但拜登已經搞砸了朝鮮、伊朗核問題，打壞與阿拉伯國家的關係，丟包緬甸跟斯里蘭卡，犧牲阿富汗與烏克蘭人民⋯⋯會不會10年、20年後，東南亞、南太平洋、南美洲都已變成中國的附庸，會不會到時候已經沒有台灣？
這沒人說得準，畢竟「小學霸」習爺爺跟「睏霸」拜爺爺正在爭霸，爭誰比較會加速、誰比較會摧毀自己的國家。我們只能小心判斷，謹慎前行，台灣有自己的路，我們要守護好我們的國家。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
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