大通膨時代的全球政治僵局：誰將獲益？中俄與西方誰能勝出？

談一下「通膨」這個全球局勢關鍵吧。

原則上來說，通膨是戰爭的最強驅動力，而且根據各國政局與體質，通膨可能是戰爭起因、也可能是戰爭持續的條件，更可能是戰爭的結果，以及下一場戰爭的開始。

這波全球大通膨始於疫情，疫情導致供應鏈阻塞，烏俄戰爭加速能源短缺，結果造成全球通膨更惡化。貧窮國家獨裁或內戰惡化，富裕的歐洲不願意讓烏克蘭打太久，美國則因為通膨，接下來決策會更加混亂。

全球大通膨，幾乎所有人都不好過，但仍然有人獲益——擁有大量便宜能源的人。

通膨如何導致全球政治僵局？

因為通膨，所以西方對烏克蘭的支持無法長久，克里姆林宮卻獲益於油價大漲，有軍費繼續拖全世界（包含俄羅斯人民）下水。雖然無法併吞整個烏克蘭，卻牢牢控制大片烏東土地、工業帶與港口。

中國、印度從俄羅斯獲得便宜能源，而中國需要俄羅斯制衡西方，印度需要俄羅斯制衡中國。有了中印後盾，俄羅斯政府一時半刻垮不了台，除非內部控制失靈、出現大革命，否則普亭暴斃也不會讓克里姆林宮改變方向。

因為通膨，所以民主黨政府對中印這兩個世界工廠不敢施壓太過，對中關稅可以減、印度要不甩對俄制裁也沒關係，導致俄羅斯還有籌碼繼續下注，沒有被西方踹下賭桌。美國從中國、印度拿貨物，但貨品背後有俄羅斯能源，俄羅斯能源提供俄軍軍費，讓西方（尤其歐洲）經濟壓力與軍援壓力不減反增⋯⋯但連歐洲都需要中印貨物。

更何況還有烏俄兩國穀物卡關造成的糧食危機、疫情（與習大大）造成的製造業缺工停廠危機、全球塞港的物流危機⋯⋯。

Photo Credit: 中央社

西方如何打破僵局？

如此粗略看來，西方要怎麼打破僵局？增加能源供應減緩通膨的突破口有兩個：請阿拉伯人（波灣阿拉伯國家們，GCC）增產，或是美國人自己增產。因為不是只有俄羅斯有油，阿拉伯人與美國人也有油。

拜登政府頻頻催促OPEC增產，就是這個道理。但是增產有許多阻力，首先OPEC本身就是油價大漲的受益者，要他們乖乖增產害自己少賺，這邏輯怎麼合理？再者OPEC同意增產的數量不過數十萬桶，抵不上歐洲失去俄油俄氣的百萬桶量級。

俄羅斯把西方不願意買的油氣便宜倒貨給中印，藉此週轉；但西方的缺口卻沒辦法馬上補齊，因為OPEC就算增產，也沒有足夠的管線、船隻或港口接收站。最好笑的是，拜登在阿拉伯世界非常惹人嫌，民主黨前幾年為了記者命案把MBS罵得狗血淋頭，現在要求沙烏地增產難免尷尬。沙烏地、阿聯向中國採購軍備、疫苗，也顯示美國與阿拉伯世界實在尷尬不和。

那另一個突破口，美國自己增產呢？

拜登千方百計就是不願意增產，因為民主黨「重視環境」。所以要從遠得要命的地方開採石油、天然氣，把開挖跟提煉的污染留給其他國家，再一路高排碳長途運輸回到美國來用。不只這樣，拜登還要對油氣商加稅，因為他們賺太多了⋯⋯咦？

我們不談長遠政策（因為拜登沒有），也不講陰謀論（杭特拜登有收中國能源巨頭的錢），只看現在美國決策者究竟做了什麼來妥善解決通膨？

沒有。

拜登一方面打壓貿易代表戴琪的意見，推動對中關稅減少；另一方面又無視能源供應不足，還想對油氣商增稅。確實，對中關稅下降，有助美國消費者拿到便宜商品，但別忘了，中國賺到錢就等於俄羅斯背後有人輸血，俄軍一日不嚥氣，全球能源危機就很難解除，通膨就不太可能平息——那麼最後一個問題就是，最後究竟會如何打破僵局？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯的鄂木斯克煉油廠

萬一是被中俄打破僵局⋯⋯

最直接的影響，就是歐洲撐不住通膨壓力逼澤倫斯基放棄烏東， 現在的烏克蘭憲法會永久殘廢。中俄結盟更緊密，西方秩序不會因此瓦解，但是東歐走廊、印太島鏈國家通通會對美德法失去信心。

只要拜登願意放棄他支離滅裂的決策，美國也可以打破僵局，繼續軍援烏克蘭，阻止中俄的野心。停止對航商、能源公司加稅，決定開採頁岩油，跟阿拉伯國家和解，西方的通膨就有解方。

但是拜登一天不停止綏靖中國、繼續在左膠路線一意孤行⋯⋯長期而言，中俄就有空間滲透、破壞西方秩序，讓世界變得更加危險。

通膨讓西方苦不堪言，最終可能導致烏克蘭部分領土被犧牲。俄羅斯雖然國力衰退，但中俄將獲得寶貴的侵略啟發，他們不會停止嘗試挑戰國際秩序，直到西方或中俄某一方徹底衰弱，或是引發世界大戰。

可是拜登不會醒，因為美國不是他一人決策，而是整個世代民主黨智囊窩囊的結果。

金融海嘯後，美國馬八年綏靖養出現在的習近平；德法軸心持續姑息，養大了普亭的胃口。雖然有川普、勒龐的反撲，但西方實在太安逸和老化，更多人只想吃老本，根本沒有勇氣趁早扼殺中俄的野心。

他們想要拖過眼前的危機，把問題丟給下一代。

美國依然強大，一次通膨不會真的摧毀美國，更不可能馬上破壞國際秩序。但拜登已經搞砸了朝鮮、伊朗核問題，打壞與阿拉伯國家的關係，丟包緬甸跟斯里蘭卡，犧牲阿富汗與烏克蘭人民⋯⋯會不會10年、20年後，東南亞、南太平洋、南美洲都已變成中國的附庸，會不會到時候已經沒有台灣？

這沒人說得準，畢竟「小學霸」習爺爺跟「睏霸」拜爺爺正在爭霸，爭誰比較會加速、誰比較會摧毀自己的國家。我們只能小心判斷，謹慎前行，台灣有自己的路，我們要守護好我們的國家。

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航