為緩解通貨膨漲，拜登：很快會和習近平通話，並考慮解除對中國的部分關稅

全球通膨持續維持高檔，美國總統拜登（Joe Biden）為了緩解政治危機，正向世界工廠——中國拋出橄欖枝。綜合外媒報導，白宮近日針對「刪減中國關稅」進行激烈的辯論，而昨（18）日拜登對外表態，將和中國領導人習近平視訊會面，時間可能落在7月。

美國通膨創40年高，向中國拋出橄欖枝

根據《彭博社》報導，拜登對外表態近日將與中國領導人習近平見面，並且斟酌減免前美國總統川普（Donald Trump）對中國徵收高達3000億美元（新台幣8.9兆）的關稅。

報導指出，昨（18）日拜登被問及減免關稅如此說道：「我們正在這樣做⋯⋯也正在研議相關決定」不過，拜登拒絕透露具體何時與習近平見面，僅表示：「我將與他交談」。

一位熟悉此事的官員向《彭博社》透露，這場見面會時間可能落在7月，並以視訊電話的方式召開。

事實上，這是一項不得已的決定，由於日前美國勞動部（US Department of Labor）公布5月通膨率來到了8.6%，創下40年以來新高。《紐約時報》報導指出，受到商業團體和部分經濟學者施壓，他們聲稱「降稅」是緩解消費者成本的重要一步。

報導稱，根據一份具有影響力的研究指出，取消對中國關稅，每年可以替美國家庭省下797美元（新台幣2萬3670元）；但某些官員則認為實際效果可能不高，因為拜登不可能取消所有關稅和其它保護主義措施。

前總統柯林頓（Clinton）時期的財政部長勞倫斯桑默斯（Lawrence H. Summers）是主要敦促拜登盡可能廢除更多關稅的經濟學者。他說：「降低關稅可能是政府可以採取，最有效迅速降低物價和通膨壓力的行動。」

美國財政部長葉倫：關稅並非抗通脹的靈丹妙藥

不過這樣的看法，美國財政部長珍妮特葉倫（Janet Louise Yellen）卻不太認同。根據《路透社》日前報導，葉倫明確指出，關稅政策並非抗通脹的靈丹妙藥，因為商品僅佔整體消費的三分之一，根本無法判斷刪減關稅對消費者的確切影響為何。

然而，白宮內部正因爲「中國關稅問題」產生激烈的爭辯。知情人士告訴《POLITICO》近幾週白宮至少舉辦過3次高級經濟官員會議，拜登仍未決定刪減關稅的幅度和範圍；相反地，他一再要求兩方人馬提供支持立場的數據，也將辯論再延長了數週。

「前任政府（川普）的關稅沒有針對問題核心，也沒有解決問題」參與政策討論的匿名國家安全委員會官員向《POLITICO》表示，這不是一項二元對立（維持/取消）的政策，而是要針對關稅對哪些行業有意義，哪些沒意義進行討論。

此外，北卡羅來納州立大學教授菲爾德（Robert Handfield）也向《日經亞洲》分析，刪減關稅計劃，太陽能零組件是首要考量的項目。他認為降低關稅，短期會有影響，但長期而言對通膨並不會有實質性影響。

菲爾德還表示，許多組織在被課徵關稅期間，已經透過許多方式避開關稅，這也代表未來若取消關稅，是否能真正打擊通膨仍是未知數。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範