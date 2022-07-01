《台灣新詩史》：「敘事詩法」是年輕詩人學不來的獨門秘笈，所以瘂弦沒有後裔
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至於說到瘂弦詩作渾身充滿戲劇味道，大概是他為人所共知的註冊商標了，而這也是他「獨步」於台灣當代詩壇的絕活。
文：孟樊、楊宗翰
瘂弦
「創世紀三口組」之一的瘂弦，一九六五年便已「封筆」（不再寫詩），卻以一部詩集《瘂弦詩集》且詩作總數不及九十首的少數產量，而能「獨步」詩壇，享譽中外，名列台灣十大詩人之一【註1】，在當代台灣詩壇可說是唯一的異數。初版於一九八一年的《瘂弦詩集》（洪範版）實係一九七一年出版的《深淵》（晨鐘版）的增訂版【註2】，而《深淵》則又脫胎於之前一九五九年在香港出版的《苦苓林的一夜》（國際版）與《瘂弦詩抄》【註3】，版本儘管有異，且新版對舊版都續有增訂，惟皆屬同一冊詩集。
台灣詩壇向來把（戰後）超現實主義與一九六○年代的創世紀劃上等號，其中瘂弦與洛夫、商禽等人均被視為該詩社代表性的超現實主義詩人。的確，瘂弦的代表作之一〈深淵〉——被譽為東方式的「荒原」（沈奇，一九九四：三九三），迭出的「千層派意象」，令人眼花撩亂，除了表述現代人的生活困境（「在夜晚床在各處深深陷落」）與生存焦慮（「穿過從肋骨的牢獄中釋放的靈魂，／哈里路亞！我們活著」）那種存在主義式（existentialist）的不快之外，為人津津樂道的主要還是他所援用的放任潛意識流竄的自動語言（automatic language）。
《瘂弦詩集》中的卷七「從感覺出發」所收十二首詩作，除了〈庭院〉、〈復活節〉與〈一般之歌〉三首外，餘皆使用大量的超現實式的自動語言，例如〈所以一到了晚上〉一詩，即係由詩題向外輻射各式繁複的意象串合而成，其間自動語言流竄的蹤跡昭然若揭；卷中分量最重的〈從感覺出發〉與〈深淵〉二詩，則可媲美於洛夫的〈石室之死亡〉。
事實上，該卷名為「從感覺出發」，即已暗示我們所收入的作品乃為「感覺」（非理性）之作，而其中所做或多或少都使用到超現實主義的自動語言，只不過翻遍該詩集，其所謂的超現實主義詩作大概也就那麼多，若從產量看，瘂弦實不夠格被稱為「超現實主義詩人」。這樣的誤解或許與他被傳誦的膾炙人口的〈如歌的行板〉一詩有極大的關係。
〈如〉詩中前兩段總共列出十九種「必要」之物件（共有二十六件物事）——這一大群堆砌在一起的物事，雖然「強烈地表現出定命觀念」（周寧，一二八），因為這些物事均被目為「必要」，且末段又總結說：「總得繼續流下去」（語氣其實頗為無奈），然而使這些彼此不太相干的物事雜湊在一起的是，詩人跳躍式的流動的潛意識（「被目為一條河」），亦即〈如歌的行板〉是一首典型的超現實主義作品。
進一步言，〈如〉詩中令人印象深刻的卻不在它那一堆（到底有無必要的）湊合的意象，反倒在那每一行行尾一再重複的「必要」二字，它的反覆出現，以不疾不徐的行板導引節奏的前進。瘂弦詩作極富音樂性，由此可見一斑，而這也成多數人的定論【註4】。瘂弦以他的詩作力抗紀弦的「詩與歌分離」之說，證明現代詩或新詩仍可以和歌（音樂性）為伍或共舞。
在此，令我們關注的是：瘂弦究竟以何手法來「譜」他的「曲」？一言以蔽之：重複是也。重複作為一種修辭手段，係以重複（或反覆）某一詞彙、詞組或詞句的方法，或者運用不同措辭（意象）表達同一思想、經驗的方法，來產生一種強調的效果；這種修辭手段在閱讀之際，能讓讀者產生一種期待（某種反覆）的心理，以產生期待被滿足後的快感。
瘂弦以繁複多重的重複手法來營造他的音樂性，以致他的詩極適合拿來朗誦。細究其採取的重複手段主要包括：
（一）反覆性修辭（palilogy）：這是指詩句中若干字詞或詞組的簡單重複。例如〈蛇衣〉中的頭段第三（行尾）與第四行（行首）的「洗了又洗／洗了又洗」，以及末段末三行（行尾）與末二行（行首）的「想了又想／想了又想」（同段中還有「在春天」、「我太太」的重複）。餘如〈鹽〉一詩中的「鹽呀」的反覆叫聲亦同。
（二）首詞重複：在不同的詩行開頭出現相同的措辭（單字、單詞或短語），此即為首詞重複的修辭，這是瘂弦酷愛的手法之一，如〈憂鬱〉末二段的「一些」、〈乞丐〉第二段的「依舊是」與第三段的「與乎」、〈在中國街上〉頭段與末段的「且」……；其中最典型的詩例莫過於〈阿拉伯〉一詩，整首詩除了第二段頭尾二行與第三段第四行外，餘二十九行由首詞「自」、「或」、「哪兒」、「啊啊」、「而（又）」、「一些」重複串成。
（三）複沓句法：指措辭不變的重複性詩行，且在每一詩段（節）的末行出現；若其出現的位置不固定在每段末行，且其中若干字詞（或字彙）也被更動，則稱為變奏式複沓句（repetend）。瘂弦使用的複沓式句法可謂占其重複手段的最大宗（如〈水手．羅曼斯〉、〈耶路撒冷〉、〈羅馬〉、〈赫魯雪夫〉、〈一般之歌〉……），例子不勝枚舉。不惟如是，瘂弦往往又把相似的複沓句以並列結構方式擺在一塊，造成一種排比的效果，例如〈瘋婦〉末段以「一個眼睛」首詞重複的前四行。
（四）反覆迴增：這是民謠或歌謠體的一種重述形式。與複沓句不同的是，反覆迴增係類似的若干詩行乃至於整個詩段（其中若干詞彙、短語或詩行有所變化）的重複，比如〈斑鳩〉的頭兩段：「女孩子們滾著銅環／斑鳩在遠方唱著／／斑鳩在遠方唱著／我的夢坐在樺樹上」以及末二段：「斑鳩在遠方唱著／夢從樺樹上跌下來／／太陽也在滾著銅環／斑鳩在遠方唱著」。最典型的反覆迴增的例子莫如詩如其名的〈歌〉一詩了，於此歌謠體詩中，瘂弦只置換金馬（昔日）、灰馬（明日）、白馬（戀）與黑馬（死）四個詞彙（象徵人生四個不同階段），餘皆整段重複，最適合譜成曲子來唱。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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