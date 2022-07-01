《台灣新詩史》：「敘事詩法」是年輕詩人學不來的獨門秘笈，所以瘂弦沒有後裔

文：孟樊、楊宗翰

瘂弦

「創世紀三口組」之一的瘂弦，一九六五年便已「封筆」（不再寫詩），卻以一部詩集《瘂弦詩集》且詩作總數不及九十首的少數產量，而能「獨步」詩壇，享譽中外，名列台灣十大詩人之一【註1】，在當代台灣詩壇可說是唯一的異數。初版於一九八一年的《瘂弦詩集》（洪範版）實係一九七一年出版的《深淵》（晨鐘版）的增訂版【註2】，而《深淵》則又脫胎於之前一九五九年在香港出版的《苦苓林的一夜》（國際版）與《瘂弦詩抄》【註3】，版本儘管有異，且新版對舊版都續有增訂，惟皆屬同一冊詩集。

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台灣詩壇向來把（戰後）超現實主義與一九六○年代的創世紀劃上等號，其中瘂弦與洛夫、商禽等人均被視為該詩社代表性的超現實主義詩人。的確，瘂弦的代表作之一〈深淵〉——被譽為東方式的「荒原」（沈奇，一九九四：三九三），迭出的「千層派意象」，令人眼花撩亂，除了表述現代人的生活困境（「在夜晚床在各處深深陷落」）與生存焦慮（「穿過從肋骨的牢獄中釋放的靈魂，／哈里路亞！我們活著」）那種存在主義式（existentialist）的不快之外，為人津津樂道的主要還是他所援用的放任潛意識流竄的自動語言（automatic language）。

《瘂弦詩集》中的卷七「從感覺出發」所收十二首詩作，除了〈庭院〉、〈復活節〉與〈一般之歌〉三首外，餘皆使用大量的超現實式的自動語言，例如〈所以一到了晚上〉一詩，即係由詩題向外輻射各式繁複的意象串合而成，其間自動語言流竄的蹤跡昭然若揭；卷中分量最重的〈從感覺出發〉與〈深淵〉二詩，則可媲美於洛夫的〈石室之死亡〉。

事實上，該卷名為「從感覺出發」，即已暗示我們所收入的作品乃為「感覺」（非理性）之作，而其中所做或多或少都使用到超現實主義的自動語言，只不過翻遍該詩集，其所謂的超現實主義詩作大概也就那麼多，若從產量看，瘂弦實不夠格被稱為「超現實主義詩人」。這樣的誤解或許與他被傳誦的膾炙人口的〈如歌的行板〉一詩有極大的關係。

〈如〉詩中前兩段總共列出十九種「必要」之物件（共有二十六件物事）——這一大群堆砌在一起的物事，雖然「強烈地表現出定命觀念」（周寧，一二八），因為這些物事均被目為「必要」，且末段又總結說：「總得繼續流下去」（語氣其實頗為無奈），然而使這些彼此不太相干的物事雜湊在一起的是，詩人跳躍式的流動的潛意識（「被目為一條河」），亦即〈如歌的行板〉是一首典型的超現實主義作品。

進一步言，〈如〉詩中令人印象深刻的卻不在它那一堆（到底有無必要的）湊合的意象，反倒在那每一行行尾一再重複的「必要」二字，它的反覆出現，以不疾不徐的行板導引節奏的前進。瘂弦詩作極富音樂性，由此可見一斑，而這也成多數人的定論【註4】。瘂弦以他的詩作力抗紀弦的「詩與歌分離」之說，證明現代詩或新詩仍可以和歌（音樂性）為伍或共舞。

在此，令我們關注的是：瘂弦究竟以何手法來「譜」他的「曲」？一言以蔽之：重複是也。重複作為一種修辭手段，係以重複（或反覆）某一詞彙、詞組或詞句的方法，或者運用不同措辭（意象）表達同一思想、經驗的方法，來產生一種強調的效果；這種修辭手段在閱讀之際，能讓讀者產生一種期待（某種反覆）的心理，以產生期待被滿足後的快感。

瘂弦以繁複多重的重複手法來營造他的音樂性，以致他的詩極適合拿來朗誦。細究其採取的重複手段主要包括：

（一）反覆性修辭（palilogy）：這是指詩句中若干字詞或詞組的簡單重複。例如〈蛇衣〉中的頭段第三（行尾）與第四行（行首）的「洗了又洗／洗了又洗」，以及末段末三行（行尾）與末二行（行首）的「想了又想／想了又想」（同段中還有「在春天」、「我太太」的重複）。餘如〈鹽〉一詩中的「鹽呀」的反覆叫聲亦同。

（二）首詞重複：在不同的詩行開頭出現相同的措辭（單字、單詞或短語），此即為首詞重複的修辭，這是瘂弦酷愛的手法之一，如〈憂鬱〉末二段的「一些」、〈乞丐〉第二段的「依舊是」與第三段的「與乎」、〈在中國街上〉頭段與末段的「且」……；其中最典型的詩例莫過於〈阿拉伯〉一詩，整首詩除了第二段頭尾二行與第三段第四行外，餘二十九行由首詞「自」、「或」、「哪兒」、「啊啊」、「而（又）」、「一些」重複串成。

（三）複沓句法：指措辭不變的重複性詩行，且在每一詩段（節）的末行出現；若其出現的位置不固定在每段末行，且其中若干字詞（或字彙）也被更動，則稱為變奏式複沓句（repetend）。瘂弦使用的複沓式句法可謂占其重複手段的最大宗（如〈水手．羅曼斯〉、〈耶路撒冷〉、〈羅馬〉、〈赫魯雪夫〉、〈一般之歌〉……），例子不勝枚舉。不惟如是，瘂弦往往又把相似的複沓句以並列結構方式擺在一塊，造成一種排比的效果，例如〈瘋婦〉末段以「一個眼睛」首詞重複的前四行。

（四）反覆迴增：這是民謠或歌謠體的一種重述形式。與複沓句不同的是，反覆迴增係類似的若干詩行乃至於整個詩段（其中若干詞彙、短語或詩行有所變化）的重複，比如〈斑鳩〉的頭兩段：「女孩子們滾著銅環／斑鳩在遠方唱著／／斑鳩在遠方唱著／我的夢坐在樺樹上」以及末二段：「斑鳩在遠方唱著／夢從樺樹上跌下來／／太陽也在滾著銅環／斑鳩在遠方唱著」。最典型的反覆迴增的例子莫如詩如其名的〈歌〉一詩了，於此歌謠體詩中，瘂弦只置換金馬（昔日）、灰馬（明日）、白馬（戀）與黑馬（死）四個詞彙（象徵人生四個不同階段），餘皆整段重複，最適合譜成曲子來唱。