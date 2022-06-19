台灣兒童第2劑疫苗以同廠牌、間隔4至8週為原則，美國下周開打嬰幼兒疫苗

因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒。教育部發函，將5至11歲兒童疫苗，第2劑疫苗「間隔時間」縮短為4至8周以上，並以「相同廠牌疫苗」接種為原則。至於接種時間：莫德納（Moderna）疫苗待地方政府和學校協調公布之；輝瑞（Pfizer-BioNTech）兒童疫苗則是自6月22日起，到指定醫院接種。

此外，國際上「嬰幼兒疫苗接種」也有進展。今（19）日美國疾病管制暨預防中心（CDC）一致通過為6個月以上嬰幼兒施打疫苗，美國預計下周將正式開打。

兒童第2劑：縮間隔時間、相同廠牌為原則

近日台灣教育部發函給各縣市政府和國小，有關COVID-19疫苗接種作業，考量各國疫苗政策後，2劑疫苗建議間隔時間由12周調整為4至8周以上。

教育部表示，目前沒有不同廠牌疫苗對兒童完成接種基礎劑的安全性和有效性的數據，所以建議兒童族群以相同廠牌疫苗完成2劑接種。

但是在特殊情況下，如：接種第1劑後出現嚴重不良反應、經指揮中心評估疫苗供給情況等，可以不同廠牌完成2劑接種。

至於5至11歲學童第2劑疫苗接種時間，教育部指出目前莫德納疫苗由地方評估間隔時間後啟動；輝瑞兒童疫苗則是自6月22日起，協調指定合約醫療院所辦理接種。暑假後，則請學校與衛生單位協調。

然後是接種作業，目前分為「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行，地方政府請學校調查接種意願後，由學校端回收彙整意願人數後並轉交於轄區衛生局。

還有教育部特別指出，疫苗接種後2周將減少激烈教學活動，且學生接種後有不良反應，以3天為原則（含接種當天）申請疫苗假必要可延長，不列出缺席紀錄。教育部也強調，疫苗假期間家長有照顧孩童需求，監護人得以申請防疫照顧假。

美國一致通過支持施打嬰幼兒疫苗

（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢專家今天全體一致同意，建議為6個月以上嬰幼兒施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為全美能於下週展開嬰幼兒疫苗接種鋪路。

諮詢專家表決時以12比0，壓倒性支持為嬰幼兒施打疫苗，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於數小後批准此舉，容許美國政府展開為5歲以下嬰幼兒施打疫苗作業。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已於17日緊急授權為6個月至5歲嬰幼兒施打2劑莫德納（Moderna）疫苗，以及為6個月至4歲嬰幼兒施打3劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗。輝瑞疫苗先前已獲准供5歲以上兒童施打。

輝瑞的嬰幼兒疫苗是成人劑量的1/10劑量，前2劑施打間隔3週，第3劑於至少2個月後施打。

莫德納疫苗則為成人劑量的1/4劑量，間隔約4週施打2劑。FDA也批准施打第3劑，於第2劑打完至少1個月後接種，對象是因免疫狀況差重症風險較高的小孩。

諮詢專家之一的貝爾（Beth Bell）醫生表示：「這場感染導致幼兒喪命，我們有機會阻止。這就是防範已知風險的一個機會。」

拜登政府打算最早於下週展開為5歲以下年齡層施打疫苗作業。

雖然眾多美國父母熱切想讓他們的小孩接種疫苗，但需求到底會有多強大，目前仍不清楚。全美約1800萬名嬰幼兒符合接種資格。輝瑞疫苗於去年10月獲批准供5至11歲兒童施打，但聯邦資料顯示，截至目前僅約29%那個年齡層已完整接種疫苗。

嬰幼兒感染COVID-19通常症狀較輕微，但CDC指出，自2020年3月以來，它仍是1至4歲嬰幼兒的第5大死因，以及不滿1歲嬰兒的第4大死因。

CDC諮詢專家下週將再度集會，考量是否支持為6至17歲兒童和青少年施打莫德納疫苗。由於青少年和年輕男子接種莫德納疫苗後，出現罕見心臟發炎案例的比率引發一些疑慮，預料諮詢專家將會考量相關數據。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範