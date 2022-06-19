台灣兒童第2劑疫苗以同廠牌、間隔4至8週為原則，美國下周開打嬰幼兒疫苗
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國內疫情持續延燒，教育部近日發函指出：兒童（滿5至11歲）第2劑施打「間隔時間」由12周調整為4至8周以上，並以同廠牌施打為原則。而國際上嬰幼兒（6個月以上）施打疫苗也有進展，美國今（19）日一致贊成通過，預計下周全面開打。
因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒。教育部發函，將5至11歲兒童疫苗，第2劑疫苗「間隔時間」縮短為4至8周以上，並以「相同廠牌疫苗」接種為原則。至於接種時間：莫德納（Moderna）疫苗待地方政府和學校協調公布之；輝瑞（Pfizer-BioNTech）兒童疫苗則是自6月22日起，到指定醫院接種。
此外，國際上「嬰幼兒疫苗接種」也有進展。今（19）日美國疾病管制暨預防中心（CDC）一致通過為6個月以上嬰幼兒施打疫苗，美國預計下周將正式開打。
兒童第2劑：縮間隔時間、相同廠牌為原則
近日台灣教育部發函給各縣市政府和國小，有關COVID-19疫苗接種作業，考量各國疫苗政策後，2劑疫苗建議間隔時間由12周調整為4至8周以上。
教育部表示，目前沒有不同廠牌疫苗對兒童完成接種基礎劑的安全性和有效性的數據，所以建議兒童族群以相同廠牌疫苗完成2劑接種。
但是在特殊情況下，如：接種第1劑後出現嚴重不良反應、經指揮中心評估疫苗供給情況等，可以不同廠牌完成2劑接種。
至於5至11歲學童第2劑疫苗接種時間，教育部指出目前莫德納疫苗由地方評估間隔時間後啟動；輝瑞兒童疫苗則是自6月22日起，協調指定合約醫療院所辦理接種。暑假後，則請學校與衛生單位協調。
然後是接種作業，目前分為「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」模式執行，地方政府請學校調查接種意願後，由學校端回收彙整意願人數後並轉交於轄區衛生局。
還有教育部特別指出，疫苗接種後2周將減少激烈教學活動，且學生接種後有不良反應，以3天為原則（含接種當天）申請疫苗假必要可延長，不列出缺席紀錄。教育部也強調，疫苗假期間家長有照顧孩童需求，監護人得以申請防疫照顧假。
美國一致通過支持施打嬰幼兒疫苗
（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢專家今天全體一致同意，建議為6個月以上嬰幼兒施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為全美能於下週展開嬰幼兒疫苗接種鋪路。
諮詢專家表決時以12比0，壓倒性支持為嬰幼兒施打疫苗，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於數小後批准此舉，容許美國政府展開為5歲以下嬰幼兒施打疫苗作業。
美國食品暨藥物管理局（FDA）已於17日緊急授權為6個月至5歲嬰幼兒施打2劑莫德納（Moderna）疫苗，以及為6個月至4歲嬰幼兒施打3劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗。輝瑞疫苗先前已獲准供5歲以上兒童施打。
輝瑞的嬰幼兒疫苗是成人劑量的1/10劑量，前2劑施打間隔3週，第3劑於至少2個月後施打。
莫德納疫苗則為成人劑量的1/4劑量，間隔約4週施打2劑。FDA也批准施打第3劑，於第2劑打完至少1個月後接種，對象是因免疫狀況差重症風險較高的小孩。
諮詢專家之一的貝爾（Beth Bell）醫生表示：「這場感染導致幼兒喪命，我們有機會阻止。這就是防範已知風險的一個機會。」
拜登政府打算最早於下週展開為5歲以下年齡層施打疫苗作業。
雖然眾多美國父母熱切想讓他們的小孩接種疫苗，但需求到底會有多強大，目前仍不清楚。全美約1800萬名嬰幼兒符合接種資格。輝瑞疫苗於去年10月獲批准供5至11歲兒童施打，但聯邦資料顯示，截至目前僅約29%那個年齡層已完整接種疫苗。
嬰幼兒感染COVID-19通常症狀較輕微，但CDC指出，自2020年3月以來，它仍是1至4歲嬰幼兒的第5大死因，以及不滿1歲嬰兒的第4大死因。
CDC諮詢專家下週將再度集會，考量是否支持為6至17歲兒童和青少年施打莫德納疫苗。由於青少年和年輕男子接種莫德納疫苗後，出現罕見心臟發炎案例的比率引發一些疑慮，預料諮詢專家將會考量相關數據。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：楊士範
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。