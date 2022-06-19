「戴資穎障礙」持續推高：印尼公開賽擊敗王祉怡封后，本季第2冠到手

（中央社）台灣羽球一姐戴資穎今天印尼羽球公開賽女單冠軍戰，與亞錦賽金牌、中國女將王祉怡激戰3局、60分鐘，以21比23、21比6、21比15，勇奪本季第2冠。

戴資穎喜迎28歲生日

去年拿下東京奧運羽球女單銀牌的戴資穎，將在明天迎接28歲生日，而這一冠正好成為她的生日禮物。

戴資穎在今年5月泰國羽球公開賽拿下本季首冠後，隨後返台繼續備戰，這次出征在雅加達舉行的超級1000系列的印尼公開賽。

世界排名第2的戴資穎連過4關挺進女單決賽，連2站爭冠，其中4強賽逆轉扳倒中國名將陳雨菲，在東京奧運金牌戰之後，取得對戰2連勝，今天與新科亞錦賽金牌、中國女將王祉怡角逐冠軍，戴資穎曾在2016、2018年封后，今天尋求在印尼公開賽的第3冠。

王祉怡這次在印尼公開賽表現勢如破竹，不但在16強、8強賽接連力挫西班牙名將馬琳（Carolina Marin）、日本女將山口茜，從前、後任球后手中拿下勝利，4強賽更是一舉扳倒同胞何冰嬌。

Photo Credit：AP / 達志影像 2022年6月19日（日），在印尼雅加達舉辦羽毛球公開賽女子單打決賽中，戴資穎遇上的勁敵中國好手王祉怡，今日比賽中王祉怡一度處於優勢。

戴資穎一度落後，最後逆轉勝

戴資穎生涯首度對決排名第14的王祉怡，戴資穎開賽失誤較多，加上對手打法可能略為陌生，一度陷入8比14落後。

戴資穎及時回神，不但後來居上，還靠著網前小球以20比19反超，但隨後錯失1個局點機會，以21比23讓出首局。

戴資穎次局調整節奏，成功限制住對手攻勢，開局拉出11比0攻勢，並以21比6扳回一城。

Photo Credit：AP / 達志影像 2022年6月19日（日）於印尼羽球公開賽中，對戰中國好手王祉怡的比賽中成功地化解一次失分危機。

戴資穎決勝局前段打法更為靈活，幾記近身球，加上將球挑往後場，都讓對手難以招架，以6比1占上風，而王祉怡展現韌性，急起直追，讓戰況再度陷入膠著。

戴資穎在16比15領先時，耐心與對手周旋，連得5分，最終以21比15奪得冠軍，本季第2冠入袋，這也是她在印尼公開賽歷年來的第3座冠軍，生涯第24座超級賽（500系列以上）冠軍到手，持續推高女單新紀錄。

Photo Credit：AP / 達志影像 2022年6月19日（日）戴資穎（右）在女單決賽中擊敗中國選手王祉怡後在領獎台上慶祝。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範