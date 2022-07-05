2022/07/05,
人文

從佛法角度定位「天上聖母」：媽祖是觀音菩薩的化身嗎？修行境界有多高？

從佛法角度定位「天上聖母」：媽祖是觀音菩薩的化身嗎？修行境界有多高？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

其實正是因為這個問題，所以多年來佛弟子極少跟媽祖互動。佛弟子對外交際宣傳時，或多或少會說「媽祖是觀音的化身」、「媽祖是觀音呀」，但是你何時看到佛寺裡面會供養媽祖？僅僅宣稱「媽祖是觀音的化身」，無法解決下述佛弟子很在意的問題。

「試論媽祖於佛教中的定位」是一個大議題、也是個大嘗試：當然，我作為一個佛教本位主義的宗教工作者、致於向更多人介紹佛法的美好，自然也得面對佛法如何與面對民間信仰神明這一問題。

其中，「媽祖」是一個佛教早應接觸、為其於佛教中確認定位的神明：這並非因為媽祖需要透過這樣的方式有更高的神聖性，而是佛弟子更能自在地與其追隨者互動、互相增輝。

其實，佛教一直都有接納、甚至吸收不同神明，並將其於佛法中尋得定位之傳統。不講印度、就看中國：如中國歷史上的關羽、在漢傳佛法中被定位為「伽藍護法」，藏傳佛法則也視之為護法（如噶瑪噶舉派視其為「噶瑪漢神」。）

然而，媽祖為什麼在中國佛教沒有得到這樣的待遇？

我個人認為，這是因為中國佛教有大師情節：關公成為佛教的護法，是受到託名為隋代天臺智者大師的認可、並在宋代已經漸漸成為共識。然而，宋代以後少出現有高度自信、開宗立派之氣魄與影響力的大師，因此「認證護法」這一權限也就付之闕如。

相對的，藏傳佛教的特殊體制，讓其可以保有大師的修行聖性傳承、超越幾百年仍歷久不衰，如達賴喇嘛就是典型的範例：其從皇太極時代迄今、都是藏傳佛教的最高政教領袖，傳承不止，現世的尊者達賴喇嘛更是世界級的宗教領袖。

同樣轉世數百年、甚至身為藏傳佛法轉世制度創始人的大寶法王轉世系統，也是如此：大寶法王從第一世轉世迄今900餘年、其封號為明永樂皇帝所供養，現世大寶法王更是藏傳佛教年輕一輩的最高領袖，功德不言自明。

因此，我於今年（2022年）初、祈請上師大寶法王依其智眼普照、撰寫《媽祖供養文》，為媽祖信仰於佛教之定位建立必要之緣起。《媽祖供養文》的開頭兩句話：「普光王觀音，二聖所攝受。」其實就清楚呈現了媽祖信仰自身所認同的身份背景：媽祖是普光王與觀音兩位聖者的弟子。

馬祖辦媽祖昇天祭 展現媽祖文化
Photo Credit: 中央社
馬祖14日舉辦「媽祖昇天祭」大典，盼藉此讓民眾深入了解馬祖的媽祖文化信仰。 中央社記者邱筠攝 110年10月14日

一、媽祖信仰相關文獻的身份記載

根據廖鵬飛所寫的《聖墩祖廟重建順濟廟記》（目前發現有關媽祖的最早史料），該廟中：

墩上之神，有尊而嚴者曰王，有哲而少者曰郎，不知始自何代，獨為女神人壯者尤靈，世傳通天神女也。姓林氏，湄洲嶼人......

一般認為，聖墩廟位於福建的白塘鎮、離媽祖信仰的源頭湄洲島有一定的距離，但是當地的李氏家族在自己的祠堂中祭祀媽祖、此即「聖墩廟」，也因此才稱之為「聖墩祖廟」。故，聖墩祖廟是湄洲神女祠以外、史上第二座媽祖廟，不過應是第一座受到朝廷（宋徽宗）認可為正祀的媽祖廟。

參考蔡相煇教授的研究顯示，聖墩廟正中所謂「有尊而嚴者曰『王』」的主尊，應是當時流行於福建、佛教與摩尼教相混合的「普光王佛／泗洲大聖／白衣觀音／僧伽／十一面觀音」信仰。這個信仰體系複雜，簡述脈絡是：

一位名叫「僧伽」的西域僧侶，崇信「普照王佛」並建立「普照王寺」以崇敬之（後因為避諱而改名「普光王」）後人認為其為「十一面觀音」的化身，更在他過世後崇敬供奉他、名之為「泗洲大聖」或「白衣觀音」。

僧伽信仰在宋代非常流行、特別興盛於福建，聖墩廟中央所供養的這位「王」若依歷史脈絡來看，極有可能是「普光王」或此「白衣觀音」其中之一。

「普光王佛」是誰？其根本問題應該是「僧伽」是誰？

大部分研究都顯示出，僧伽為摩尼教的僧侶、「普光王佛」就是「摩尼」；事實上，摩尼教與《華嚴經》系統，在西域與長安都有明確互相影響、互相採用與競爭的痕跡。典型案例即為出身西域的華藏賢首白衣白冠說《華嚴經》、最後京城十大德上書要求賢首出家，就是唐代的摩尼教與佛教就一位宗教師的身份激烈競爭的結果。

要注意的是，摩尼教與華嚴系統的影響並非單向施加、而是互相的：不少研究指出，摩尼所信奉的「摩尼」（普光王佛）、即華嚴系統所奉之盧舍那佛（大日如來）。

總之，從《聖墩祖廟重建順濟廟記》所衍伸的相關研究結果，我們可以得知：媽祖在聖墩順濟廟、最早是作為或普光王佛（大日如來）或白衣觀音的陪祀；若從密法來看，觀音等一切菩薩的主尊則也都是大日如來。

因此，讚稱其為：「普光王觀音，二聖所攝受。」意指其為二聖之弟子。

其實，媽祖為觀音之弟子、這個論述幾乎已經是「共識」，不但大量文獻中一再呈現其與觀音菩薩的師徒關係，北港朝天宮蔡董事長也曾跟我說：「我們正殿後面就是觀音，媽祖一定是屬於佛教的啊。」極度重視佛教與民俗信仰之互動的星雲法師也曾說：「媽祖是觀世音菩薩的弟子。」

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Photo Credit: 中央社（白沙屯拱天宮提供）

二、佛教曾經如何看待媽祖

關於這一議題的說法不一而足，我至少聽過幾種：

  • 媽祖是學佛成仙

這種說法繪聲繪影、甚至有說媽祖是修綠度母法成就的：雖然我是藏傳佛弟子，但這種說法著實扯淡、既沒史實根據，也忽略了福建當時的歷史背景。福建地區一直流行各種巫術，相較於學習度母法、媽祖在生時接觸的是當地巫術的可能性高非常多。

  • 媽祖是度母／度母的化身

這種說法更是扯淡，據說提出者是某位藏傳佛教的仁波切，並得到某些大師的認證。

我只想說，許多不理解藏傳佛教脈絡的人、容易受這種說法給誤導：藏傳佛教中「仁波切」爆炸無敵多、我們常常開玩笑說，某些地方你石頭隨便丟過去就會K到一個仁波切（代表仁波切超級多）。因此僅僅得到「仁波切」的頭銜、不代表什麼。

另外，藏傳佛教百家爭鳴、如果一個「大師」提出的觀點，不夠有理有據致使所有人的認同，那也是不會成為藏傳佛教主流的。比如部分格魯派大師（國師級）曾在清朝時主張關公是某位菩薩的化身，但這種觀點從來沒有在藏傳佛教裡是主流。

  • 媽祖是觀音／觀音菩薩的化身

關於這一觀點，得到許多法師等的認可。

星雲法師曾深入理解媽祖與觀音的關係，並說他：「多年來，如何讓媽祖能在佛教裡有所定位，一直是我思考的問題。」他也曾主張媽祖是觀音的化身、後來微調為媽祖是觀音的弟子而非化身。


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2022/07/01,
藝文

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片

我們想讓你知道的是

你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！

想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。

因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。

想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。

一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom

Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。

首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。

「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。

這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整前。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：主體』預設集修整後。選用普普風預設集。

而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整前
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
『自適應：天空』預設集修整後。選用夕陽預設集。

要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。

只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
夜景照片未調整前，畫面些許偏暗。
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
透過色調控制的「自動」，再簡單根據畫面變化調整曝光、清晰度等選項的結果。

若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。

這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。

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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之一
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之二
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Photo Credit：The News Lens Brand Studio
Lightroom「預設集」示範之三

自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片

如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。

經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。

以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。

這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。

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天空取代，範例之一。
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天空取代，範例之二。
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天空取代，範例之三。

神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。

神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。

「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。

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經過了「智慧型肖像」濾鏡調整，我們能改變些許表情，讓人像照片更好看。

「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。

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「皮膚平滑化」一下子就能讓人像膚質大大提升。

出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。

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使用智慧感知後，地上的人孔蓋消失，讓我們視線更集中在人像上。
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漂亮的老房內，預留的插座孔破壞了整體感，「智慧感知」同樣很快的讓照片變得更好看。

攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感

Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。

Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。

目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！

Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案


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