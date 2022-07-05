從佛法角度定位「天上聖母」：媽祖是觀音菩薩的化身嗎？修行境界有多高？
我們想讓你知道的是
其實正是因為這個問題，所以多年來佛弟子極少跟媽祖互動。佛弟子對外交際宣傳時，或多或少會說「媽祖是觀音的化身」、「媽祖是觀音呀」，但是你何時看到佛寺裡面會供養媽祖？僅僅宣稱「媽祖是觀音的化身」，無法解決下述佛弟子很在意的問題。
「試論媽祖於佛教中的定位」是一個大議題、也是個大嘗試：當然，我作為一個佛教本位主義的宗教工作者、致於向更多人介紹佛法的美好，自然也得面對佛法如何與面對民間信仰神明這一問題。
其中，「媽祖」是一個佛教早應接觸、為其於佛教中確認定位的神明：這並非因為媽祖需要透過這樣的方式有更高的神聖性，而是佛弟子更能自在地與其追隨者互動、互相增輝。
其實，佛教一直都有接納、甚至吸收不同神明，並將其於佛法中尋得定位之傳統。不講印度、就看中國：如中國歷史上的關羽、在漢傳佛法中被定位為「伽藍護法」，藏傳佛法則也視之為護法（如噶瑪噶舉派視其為「噶瑪漢神」。）
然而，媽祖為什麼在中國佛教沒有得到這樣的待遇？
我個人認為，這是因為中國佛教有大師情節：關公成為佛教的護法，是受到託名為隋代天臺智者大師的認可、並在宋代已經漸漸成為共識。然而，宋代以後少出現有高度自信、開宗立派之氣魄與影響力的大師，因此「認證護法」這一權限也就付之闕如。
相對的，藏傳佛教的特殊體制，讓其可以保有大師的修行聖性傳承、超越幾百年仍歷久不衰，如達賴喇嘛就是典型的範例：其從皇太極時代迄今、都是藏傳佛教的最高政教領袖，傳承不止，現世的尊者達賴喇嘛更是世界級的宗教領袖。
同樣轉世數百年、甚至身為藏傳佛法轉世制度創始人的大寶法王轉世系統，也是如此：大寶法王從第一世轉世迄今900餘年、其封號為明永樂皇帝所供養，現世大寶法王更是藏傳佛教年輕一輩的最高領袖，功德不言自明。
因此，我於今年（2022年）初、祈請上師大寶法王依其智眼普照、撰寫《媽祖供養文》，為媽祖信仰於佛教之定位建立必要之緣起。《媽祖供養文》的開頭兩句話：「普光王觀音，二聖所攝受。」其實就清楚呈現了媽祖信仰自身所認同的身份背景：媽祖是普光王與觀音兩位聖者的弟子。
一、媽祖信仰相關文獻的身份記載
根據廖鵬飛所寫的《聖墩祖廟重建順濟廟記》（目前發現有關媽祖的最早史料），該廟中：
墩上之神，有尊而嚴者曰王，有哲而少者曰郎，不知始自何代，獨為女神人壯者尤靈，世傳通天神女也。姓林氏，湄洲嶼人......
一般認為，聖墩廟位於福建的白塘鎮、離媽祖信仰的源頭湄洲島有一定的距離，但是當地的李氏家族在自己的祠堂中祭祀媽祖、此即「聖墩廟」，也因此才稱之為「聖墩祖廟」。故，聖墩祖廟是湄洲神女祠以外、史上第二座媽祖廟，不過應是第一座受到朝廷（宋徽宗）認可為正祀的媽祖廟。
參考蔡相煇教授的研究顯示，聖墩廟正中所謂「有尊而嚴者曰『王』」的主尊，應是當時流行於福建、佛教與摩尼教相混合的「普光王佛／泗洲大聖／白衣觀音／僧伽／十一面觀音」信仰。這個信仰體系複雜，簡述脈絡是：
一位名叫「僧伽」的西域僧侶，崇信「普照王佛」並建立「普照王寺」以崇敬之（後因為避諱而改名「普光王」）後人認為其為「十一面觀音」的化身，更在他過世後崇敬供奉他、名之為「泗洲大聖」或「白衣觀音」。
僧伽信仰在宋代非常流行、特別興盛於福建，聖墩廟中央所供養的這位「王」若依歷史脈絡來看，極有可能是「普光王」或此「白衣觀音」其中之一。
「普光王佛」是誰？其根本問題應該是「僧伽」是誰？
大部分研究都顯示出，僧伽為摩尼教的僧侶、「普光王佛」就是「摩尼」；事實上，摩尼教與《華嚴經》系統，在西域與長安都有明確互相影響、互相採用與競爭的痕跡。典型案例即為出身西域的華藏賢首白衣白冠說《華嚴經》、最後京城十大德上書要求賢首出家，就是唐代的摩尼教與佛教就一位宗教師的身份激烈競爭的結果。
要注意的是，摩尼教與華嚴系統的影響並非單向施加、而是互相的：不少研究指出，摩尼所信奉的「摩尼」（普光王佛）、即華嚴系統所奉之盧舍那佛（大日如來）。
總之，從《聖墩祖廟重建順濟廟記》所衍伸的相關研究結果，我們可以得知：媽祖在聖墩順濟廟、最早是作為或普光王佛（大日如來）或白衣觀音的陪祀；若從密法來看，觀音等一切菩薩的主尊則也都是大日如來。
因此，讚稱其為：「普光王觀音，二聖所攝受。」意指其為二聖之弟子。
其實，媽祖為觀音之弟子、這個論述幾乎已經是「共識」，不但大量文獻中一再呈現其與觀音菩薩的師徒關係，北港朝天宮蔡董事長也曾跟我說：「我們正殿後面就是觀音，媽祖一定是屬於佛教的啊。」極度重視佛教與民俗信仰之互動的星雲法師也曾說：「媽祖是觀世音菩薩的弟子。」
二、佛教曾經如何看待媽祖
關於這一議題的說法不一而足，我至少聽過幾種：
- 媽祖是學佛成仙
這種說法繪聲繪影、甚至有說媽祖是修綠度母法成就的：雖然我是藏傳佛弟子，但這種說法著實扯淡、既沒史實根據，也忽略了福建當時的歷史背景。福建地區一直流行各種巫術，相較於學習度母法、媽祖在生時接觸的是當地巫術的可能性高非常多。
- 媽祖是度母／度母的化身
這種說法更是扯淡，據說提出者是某位藏傳佛教的仁波切，並得到某些大師的認證。
我只想說，許多不理解藏傳佛教脈絡的人、容易受這種說法給誤導：藏傳佛教中「仁波切」爆炸無敵多、我們常常開玩笑說，某些地方你石頭隨便丟過去就會K到一個仁波切（代表仁波切超級多）。因此僅僅得到「仁波切」的頭銜、不代表什麼。
另外，藏傳佛教百家爭鳴、如果一個「大師」提出的觀點，不夠有理有據致使所有人的認同，那也是不會成為藏傳佛教主流的。比如部分格魯派大師（國師級）曾在清朝時主張關公是某位菩薩的化身，但這種觀點從來沒有在藏傳佛教裡是主流。
- 媽祖是觀音／觀音菩薩的化身
關於這一觀點，得到許多法師等的認可。
星雲法師曾深入理解媽祖與觀音的關係，並說他：「多年來，如何讓媽祖能在佛教裡有所定位，一直是我思考的問題。」他也曾主張媽祖是觀音的化身、後來微調為媽祖是觀音的弟子而非化身。
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