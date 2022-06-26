新台幣佰元鈔演變史：60年前由直式轉為橫式，1988年改為紅色設計、增加點字方便視障者辨別

新台幣是我國現行法定貨幣，目前流通的是橫式鈔券，有別於早期直式鈔券。今年，適逢橫式新台幣佰元鈔發行60年，就讓我們一同探究新台幣鈔券的演變。

翻閱台灣歷史的發展，可發現鈔券的發行歷經多次改變。1945年8月，日本宣布投降，政府接收台灣之際，因金融狀況不穩定，決定不使用中國法幣——金圓券，改印製並發行台幣，即所謂的舊台幣（圖1）。後來受到國共戰爭影響，台灣通貨膨脹劇烈，舊台幣幣值一落千丈。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖1：舊台幣壹佰圓鈔券

為穩定金融秩序，台灣省政府於1949年6月15日公布《新台幣發行辦法》，進行幣制改革，規定以舊台幣四萬元兌換新台幣一元，開始使用新台幣，並於隔天停止新台幣與中國大陸各地貨幣匯兌，以抑制物價波動惡化。年底，政府遷台，中央銀行因應情勢變遷緊縮組織，僅保留總行6個單位，撤銷所有分行，因此大部分業務必須委託台灣銀行辦理，其中包括鈔券的發行。

1950年代，為因應台海局勢緊張，以及金門、馬祖戰地特殊需求，台灣銀行就流通使用於金門、馬祖的新台幣加印地名，成為外島貨幣的特色（圖2）。1960年，台灣銀行有別於過往只發行直式的新台幣鈔券，增加發行橫式鈔券，並讓以受贈美援興建的西螺大橋得以躍然展現於鈔券之上（圖3）。1961年，台灣銀行另再發行印有花蓮蘇花公路、墾丁鵝鑾鼻燈塔等風景的橫式鈔券。當時流通的鈔券僅壹元、伍元、拾元小面額，其後漸漸不敷台灣社會經濟需求。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖2：限金門通用新台幣拾圓樣張

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖3：拾圓鈔券上的西螺大橋圖樣

從發行額度來看，1961年新台幣發行總額計26億1000餘萬元，比1949年增加13倍之多，但最高面額僅拾元。依照前揭《新台幣發行辦法》第3條之規定，幣券面額分壹元、伍元、拾元及佰元共4種，已公告在案的佰元鈔券卻遲遲未能發行。為了回應市場交易需求，台灣銀行於1961年6月10日發行多年前即完成印製的直式新台幣佰元鈔，凸顯經濟環境的轉變。

台灣在歷經兩次台海危機後，政治經濟情勢趨於穩定，改進中央金融機構，完善中央銀行制度的需要迫在眉睫。1961年6月27日，政府核定「中央銀行復業方案」，7月1日中央銀行正式復業，借用台灣銀行重慶南路、寶慶路行舍為總行辦公室，不斷朝健全銀行制度、領導全國金融、鞏固幣信、促進生產，以協助經濟發展，增進國民所得等目標邁進。

中央銀行復業後，受主客觀環境影響，繼續委託台灣銀行代理發行鈔券。1962年6月11日，中央銀行有感前一年在市面流通的直式佰元券，因印製多年、紙質差，故正式發行橫式新台幣佰元券以替換直式，兌換時間3個月，至9月10日截止兌換，舊券不再流通。在兌換期間，新舊式兩種佰元券同時適用。外島方面，中央銀行繼續按分區行使貨幣制度，在金門（馬祖亦同）發行印有「金門」、「限金門通用」或「限金門地區通用」字樣的鈔券（圖4），但也將直式鈔券轉為橫式。

Photo Credit: 許峰源提供 圖4：金門通用拾圓鈔券

為鞏固幣信，中央銀行發行新台幣鈔券時，都有等值黃金或外匯資產作為發行之準備。1971年1月，中央銀行公告發行新版新台幣伍拾元鈔券及壹佰元鈔券，其中佰元鈔券正面圖案為國父孫中山遺像，背面為總統府景觀，相較上一版佰元鈔券，正面上端文字由「台灣銀行」改為「中華民國」。

佰元鈔發行後，成為各券類發行量之冠，以「預估67年的各券類需求數」來看，佰元鈔券的發行額占92.28%，伍拾元鈔券占3.03%，拾元鈔券占4.04%。而當發行總量至4億張時，每張成本為0.801元（圖5）。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖5：鈔券印製成本動態

1980年2月25日，因應市場需求，中央銀行首度發行大面額伍佰元、壹仟元鈔券，為首次採用蔣中正總統肖像印製的鈔券，利用平凸版不同顏色準確印刷，造就複雜華麗色彩。1982年6月15日，為提高大面額鈔券防偽功能，發行改版伍佰元、壹仟元鈔券，使用定位人像水印並內嵌金屬安全線，足證鈔券印製水準及防偽功能又更為強化。

1988年農曆年前，為因應民間年節喜好紅色鈔券習慣，將原為綠色的壹佰元鈔券改為紅色設計後正式發行（圖6）。其特點除採用國父遺像水印，也開始重視視障者權利，增加點字，以利面額辨別。發行後，民間婚禮衍生以36張佰元鈔券，排成一個「囍」字作成喜幛送給新人，除了紅色喜氣、雙喜臨門外，也希望新人事事順利。

Photo Credit: 國發會檔案局檔案樂活情報提供 圖6：不同面額的新台幣鈔券

隨著台灣政治經濟轉型，社會大眾對中央銀行的法律地位及獨立性問題多有疑義，如以組織而言，中央銀行受總統府管轄，但總統府組織法並未規定其法定地位，且中央銀行掌管貨幣發行權，實際上卻委託台灣銀行，鈔券上明註「台灣銀行」字樣，產生諸多悖論。至1979年11月8日，政府修正《中央銀行法》，中央銀行改隸屬行政院。

2000年7月1日，中央銀行訂定《中央銀行發行新台幣辦法》，新台幣由中央銀行直接發行，鈔券發行銀行改植「中央銀行」，象徵新台幣成為國幣。此外，發行新版新台幣在構圖與主題上與過往有顯著不同，從政治人物的主題，轉為本土關懷，兼具尊重歷史、展現台灣未來希望、呈現本土景觀及生態保育等圖樣，顯現台灣社會環境與氛圍的轉變。2011年，為慶祝中華民國建國一百年，中央銀行發行「慶祝中華民國建國一百年」佰元鈔券，首度舉行特殊號碼公開拍賣，使鈔券除用於市場交易，也可透過紀念鈔或特殊號碼方式，獨具收藏價值。