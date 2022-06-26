新台幣佰元鈔演變史：60年前由直式轉為橫式，1988年改為紅色設計、增加點字方便視障者辨別
我們想讓你知道的是
為鞏固幣信，中央銀行發行新臺幣鈔券時，都有等值黃金或外匯資產作為發行之準備。1971年1月，中央銀行公告發行新版新臺幣伍拾元鈔券及壹佰元鈔券，其中佰元鈔券正面圖案為國父孫中山遺像，背面為總統府景觀，相較上一版佰元鈔券，正面上端文字由「臺灣銀行」改為「中華民國」。
新台幣是我國現行法定貨幣，目前流通的是橫式鈔券，有別於早期直式鈔券。今年，適逢橫式新台幣佰元鈔發行60年，就讓我們一同探究新台幣鈔券的演變。
翻閱台灣歷史的發展，可發現鈔券的發行歷經多次改變。1945年8月，日本宣布投降，政府接收台灣之際，因金融狀況不穩定，決定不使用中國法幣——金圓券，改印製並發行台幣，即所謂的舊台幣（圖1）。後來受到國共戰爭影響，台灣通貨膨脹劇烈，舊台幣幣值一落千丈。
為穩定金融秩序，台灣省政府於1949年6月15日公布《新台幣發行辦法》，進行幣制改革，規定以舊台幣四萬元兌換新台幣一元，開始使用新台幣，並於隔天停止新台幣與中國大陸各地貨幣匯兌，以抑制物價波動惡化。年底，政府遷台，中央銀行因應情勢變遷緊縮組織，僅保留總行6個單位，撤銷所有分行，因此大部分業務必須委託台灣銀行辦理，其中包括鈔券的發行。
1950年代，為因應台海局勢緊張，以及金門、馬祖戰地特殊需求，台灣銀行就流通使用於金門、馬祖的新台幣加印地名，成為外島貨幣的特色（圖2）。1960年，台灣銀行有別於過往只發行直式的新台幣鈔券，增加發行橫式鈔券，並讓以受贈美援興建的西螺大橋得以躍然展現於鈔券之上（圖3）。1961年，台灣銀行另再發行印有花蓮蘇花公路、墾丁鵝鑾鼻燈塔等風景的橫式鈔券。當時流通的鈔券僅壹元、伍元、拾元小面額，其後漸漸不敷台灣社會經濟需求。
從發行額度來看，1961年新台幣發行總額計26億1000餘萬元，比1949年增加13倍之多，但最高面額僅拾元。依照前揭《新台幣發行辦法》第3條之規定，幣券面額分壹元、伍元、拾元及佰元共4種，已公告在案的佰元鈔券卻遲遲未能發行。為了回應市場交易需求，台灣銀行於1961年6月10日發行多年前即完成印製的直式新台幣佰元鈔，凸顯經濟環境的轉變。
台灣在歷經兩次台海危機後，政治經濟情勢趨於穩定，改進中央金融機構，完善中央銀行制度的需要迫在眉睫。1961年6月27日，政府核定「中央銀行復業方案」，7月1日中央銀行正式復業，借用台灣銀行重慶南路、寶慶路行舍為總行辦公室，不斷朝健全銀行制度、領導全國金融、鞏固幣信、促進生產，以協助經濟發展，增進國民所得等目標邁進。
中央銀行復業後，受主客觀環境影響，繼續委託台灣銀行代理發行鈔券。1962年6月11日，中央銀行有感前一年在市面流通的直式佰元券，因印製多年、紙質差，故正式發行橫式新台幣佰元券以替換直式，兌換時間3個月，至9月10日截止兌換，舊券不再流通。在兌換期間，新舊式兩種佰元券同時適用。外島方面，中央銀行繼續按分區行使貨幣制度，在金門（馬祖亦同）發行印有「金門」、「限金門通用」或「限金門地區通用」字樣的鈔券（圖4），但也將直式鈔券轉為橫式。
為鞏固幣信，中央銀行發行新台幣鈔券時，都有等值黃金或外匯資產作為發行之準備。1971年1月，中央銀行公告發行新版新台幣伍拾元鈔券及壹佰元鈔券，其中佰元鈔券正面圖案為國父孫中山遺像，背面為總統府景觀，相較上一版佰元鈔券，正面上端文字由「台灣銀行」改為「中華民國」。
佰元鈔發行後，成為各券類發行量之冠，以「預估67年的各券類需求數」來看，佰元鈔券的發行額占92.28%，伍拾元鈔券占3.03%，拾元鈔券占4.04%。而當發行總量至4億張時，每張成本為0.801元（圖5）。
1980年2月25日，因應市場需求，中央銀行首度發行大面額伍佰元、壹仟元鈔券，為首次採用蔣中正總統肖像印製的鈔券，利用平凸版不同顏色準確印刷，造就複雜華麗色彩。1982年6月15日，為提高大面額鈔券防偽功能，發行改版伍佰元、壹仟元鈔券，使用定位人像水印並內嵌金屬安全線，足證鈔券印製水準及防偽功能又更為強化。
1988年農曆年前，為因應民間年節喜好紅色鈔券習慣，將原為綠色的壹佰元鈔券改為紅色設計後正式發行（圖6）。其特點除採用國父遺像水印，也開始重視視障者權利，增加點字，以利面額辨別。發行後，民間婚禮衍生以36張佰元鈔券，排成一個「囍」字作成喜幛送給新人，除了紅色喜氣、雙喜臨門外，也希望新人事事順利。
隨著台灣政治經濟轉型，社會大眾對中央銀行的法律地位及獨立性問題多有疑義，如以組織而言，中央銀行受總統府管轄，但總統府組織法並未規定其法定地位，且中央銀行掌管貨幣發行權，實際上卻委託台灣銀行，鈔券上明註「台灣銀行」字樣，產生諸多悖論。至1979年11月8日，政府修正《中央銀行法》，中央銀行改隸屬行政院。
2000年7月1日，中央銀行訂定《中央銀行發行新台幣辦法》，新台幣由中央銀行直接發行，鈔券發行銀行改植「中央銀行」，象徵新台幣成為國幣。此外，發行新版新台幣在構圖與主題上與過往有顯著不同，從政治人物的主題，轉為本土關懷，兼具尊重歷史、展現台灣未來希望、呈現本土景觀及生態保育等圖樣，顯現台灣社會環境與氛圍的轉變。2011年，為慶祝中華民國建國一百年，中央銀行發行「慶祝中華民國建國一百年」佰元鈔券，首度舉行特殊號碼公開拍賣，使鈔券除用於市場交易，也可透過紀念鈔或特殊號碼方式，獨具收藏價值。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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