美中關係陷50年最低點​，醞釀中的第三次「拜習會」是否黃鼠狼給雞拜年？

​蘇利文、楊潔篪盧森堡會晤，替「拜習三會」鋪路

2022年6月13日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行會晤，會談進行四個半小時，雙方就美中關係、台灣、北韓、俄烏戰爭等全球安全問題進行討論。​

美國總統拜登（Joe Biden）展開上任首次「亞洲行」前，蘇、楊兩人曾在5月18日熱線通話，就俄烏戰爭、美中關係特定議題（尤指台灣）進行討論。​

白宮會後聲明相當簡短，僅說會談是接續5月18日兩人通話，形容會談在多個區域和全球安全議題，以及數項美中關係的關鍵議題進行「坦率、實質和富有成效的對話」。

中國外交部說楊潔篪在會中指出：「拜登總統多次向習近平主席表示，美方不尋求打『新冷戰』、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持『台灣獨立』、無意同中國發生衝突。」（即「四不一無意」）中方對此高度重視。

但楊潔篪表示，一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。​

楊潔篪強調：「捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞『以台制華』、台灣當局大搞『倚美謀獨』而不斷升高。」​

此外，楊潔篪就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場，也與蘇利文就烏克蘭、北韓核武等國際區域問題交換意見。​

《德國之聲》（DW）報導，白宮官員透露，蘇利文重申美一中政策不變，但對北京在台灣周遭的脅迫性和侵略性行動表示關切。這位官員表示，儘管雙方爭議仍在，但這次對話對於保持開放的溝通管道還是很有價值。

《彭博社》（Bloomberg）引述兩名熟悉計畫的美國官員表示，美國官員正安排今年夏天的「拜習三會」。雖兩人並未透露這場峰會將聚焦的議題，但拜登政府高級官員強調美中關係「設置護欄」的重要性，避免雙方分歧進一步升高為危機。另一名了解這項規劃的人士表示，兩人視訊通話最快將在7月舉行，但任何實體會談則要等到中共二十大結束後。​

美駐中大使解析美中關係，伯恩斯：美中關係陷近50年最低點​

《美國之音》（Voice of America, VOA）6月17日報導，3月初前往中國赴任的美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns），6月16日參加華府智庫布魯金斯研究所（The Brookings Institute）舉辦的「爐邊談話」（firstside conversation），與資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）就美中關係進行深入探討。​

伯恩斯還多次提到，美中關係目前處於一個「非同尋常的時期」，是自1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）展開破冰之旅後最低谷。

伯恩斯斯重申美國不尋求與中國打冷戰，也不尋求改變中國，並盡可能的在可合作的領域進行合作。他特別指出，美中兩國可在農業領域上合作，他提到去年美國對中出口高達380億美元的產品，佔美國農業出口五分之一，光是大豆向中國出口就高達148億美元，這也是中國所需。​

談到目前的美中關係，伯恩斯表示：「與中國進行競爭，是拜登政府對中策略的一個重要環節。這種競爭不僅是在經貿上，也出現在對技術領導地位的競爭，以及在軍力和軍事部署上的戰略競爭。」他說：「美國非常認真看待這問題，這是美國希望就美中關係發展建立護欄的原因，避免或降低雙方爆發無意衝突的可能。」他提到，中國政府內有些人不喜歡「競爭」一詞，但這是對美中關係現狀準確的描述，這種競爭將長時間持續。

何瑞恩在對話中提到，美中兩國對造成雙邊關係緊張有著完全不同的看法。中國人認為，造成美中關係緊張的根本，是因美國看到與中國相對實力差距正不斷縮小，引發美國的焦慮，因此尋求壓制中國的崛起，以維持美國全球霸主地位。​

伯恩斯反駁中方說法並回覆：「這是錯誤的，因為只要看看美國近年的行為就知道。 例如：前總統歐巴馬（Barack Obama）與習近平在氣候問題達成了《巴黎氣候協議》（Paris Accord），2015年7月美、中則在伊朗核協議（JCPOA）取得共識。」​

伯恩斯說：「看看美國政府及私部門過去與中國進行經濟交往的程度，我們的表現並不像一個壓制中國的國家。我認為改變的是中國政府，中國政府在過去5到10年間表現新的激進行為。」伯恩斯說強調：「中國在太多的領域採取過於激進的做法，因此引起美國及其他國家的反彈。他特別點出中國在台灣問題上，採取激進態勢和威脅性言論。」​

美國國務卿布林肯｜Photo Credit: AP / 達志影像

國安顧問、國務卿與蘇楊會晤後再談「美中關係」​

除了駐中大使伯恩斯對美中關係表達看法外，蘇利文、楊潔篪6月13日會晤完後，國務卿布林肯（Antony Blinken）隔日6月14日接受《美國公共電視網》（PBS）「新聞時段」（News Hour）節目專訪時，亦針對美中關係、兩岸關係、俄烏戰爭等問題表達看法。​