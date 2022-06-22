美中關係陷50年最低點，醞釀中的第三次「拜習會」是否黃鼠狼給雞拜年？
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「有談總比沒談好」，雖然美、中兩國對彼此底線的認知，仍存有根本性的差異，但兩國國安高層不定時溝通處理雙邊難題，算是正向的發展。
蘇利文、楊潔篪盧森堡會晤，替「拜習三會」鋪路
2022年6月13日，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在盧森堡與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行會晤，會談進行四個半小時，雙方就美中關係、台灣、北韓、俄烏戰爭等全球安全問題進行討論。
美國總統拜登（Joe Biden）展開上任首次「亞洲行」前，蘇、楊兩人曾在5月18日熱線通話，就俄烏戰爭、美中關係特定議題（尤指台灣）進行討論。
白宮會後聲明相當簡短，僅說會談是接續5月18日兩人通話，形容會談在多個區域和全球安全議題，以及數項美中關係的關鍵議題進行「坦率、實質和富有成效的對話」。
中國外交部說楊潔篪在會中指出：「拜登總統多次向習近平主席表示，美方不尋求打『新冷戰』、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持『台灣獨立』、無意同中國發生衝突。」（即「四不一無意」）中方對此高度重視。
但楊潔篪表示，一段時間以來，美方執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益。
楊潔篪強調：「捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞『以台制華』、台灣當局大搞『倚美謀獨』而不斷升高。」
此外，楊潔篪就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場，也與蘇利文就烏克蘭、北韓核武等國際區域問題交換意見。
《德國之聲》（DW）報導，白宮官員透露，蘇利文重申美一中政策不變，但對北京在台灣周遭的脅迫性和侵略性行動表示關切。這位官員表示，儘管雙方爭議仍在，但這次對話對於保持開放的溝通管道還是很有價值。
《彭博社》（Bloomberg）引述兩名熟悉計畫的美國官員表示，美國官員正安排今年夏天的「拜習三會」。雖兩人並未透露這場峰會將聚焦的議題，但拜登政府高級官員強調美中關係「設置護欄」的重要性，避免雙方分歧進一步升高為危機。另一名了解這項規劃的人士表示，兩人視訊通話最快將在7月舉行，但任何實體會談則要等到中共二十大結束後。
美駐中大使解析美中關係，伯恩斯：美中關係陷近50年最低點
《美國之音》（Voice of America, VOA）6月17日報導，3月初前往中國赴任的美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns），6月16日參加華府智庫布魯金斯研究所（The Brookings Institute）舉辦的「爐邊談話」（firstside conversation），與資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）就美中關係進行深入探討。
伯恩斯還多次提到，美中關係目前處於一個「非同尋常的時期」，是自1972年美國前總統尼克森（Richard Nixon）展開破冰之旅後最低谷。
伯恩斯斯重申美國不尋求與中國打冷戰，也不尋求改變中國，並盡可能的在可合作的領域進行合作。他特別指出，美中兩國可在農業領域上合作，他提到去年美國對中出口高達380億美元的產品，佔美國農業出口五分之一，光是大豆向中國出口就高達148億美元，這也是中國所需。
談到目前的美中關係，伯恩斯表示：「與中國進行競爭，是拜登政府對中策略的一個重要環節。這種競爭不僅是在經貿上，也出現在對技術領導地位的競爭，以及在軍力和軍事部署上的戰略競爭。」他說：「美國非常認真看待這問題，這是美國希望就美中關係發展建立護欄的原因，避免或降低雙方爆發無意衝突的可能。」他提到，中國政府內有些人不喜歡「競爭」一詞，但這是對美中關係現狀準確的描述，這種競爭將長時間持續。
何瑞恩在對話中提到，美中兩國對造成雙邊關係緊張有著完全不同的看法。中國人認為，造成美中關係緊張的根本，是因美國看到與中國相對實力差距正不斷縮小，引發美國的焦慮，因此尋求壓制中國的崛起，以維持美國全球霸主地位。
伯恩斯反駁中方說法並回覆：「這是錯誤的，因為只要看看美國近年的行為就知道。 例如：前總統歐巴馬（Barack Obama）與習近平在氣候問題達成了《巴黎氣候協議》（Paris Accord），2015年7月美、中則在伊朗核協議（JCPOA）取得共識。」
伯恩斯說：「看看美國政府及私部門過去與中國進行經濟交往的程度，我們的表現並不像一個壓制中國的國家。我認為改變的是中國政府，中國政府在過去5到10年間表現新的激進行為。」伯恩斯說強調：「中國在太多的領域採取過於激進的做法，因此引起美國及其他國家的反彈。他特別點出中國在台灣問題上，採取激進態勢和威脅性言論。」
國安顧問、國務卿與蘇楊會晤後再談「美中關係」
除了駐中大使伯恩斯對美中關係表達看法外，蘇利文、楊潔篪6月13日會晤完後，國務卿布林肯（Antony Blinken）隔日6月14日接受《美國公共電視網》（PBS）「新聞時段」（News Hour）節目專訪時，亦針對美中關係、兩岸關係、俄烏戰爭等問題表達看法。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」