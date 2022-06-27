中途島號航空母艦沒參加過二戰，卻因台海危機與台灣有緊密的聯繫

今年4月23日，返回美國渡假的我有機會到聖地牙哥參觀中途島號航空母艦（USS Midway, CV-41），這不是筆者第一次登上中途島號，但確實是距離上一次登艦15年以來首次回到這座博物館來。2004年開張的中途島號博物館，到2012年已累積100萬名訪客，如今是全美國甚至於全世界最受歡迎的水面艦艇博物館。

中途島號被命名為中途島號，顧名思義是為了紀念發生在1942年6月4日到6月7日的中途島海戰。不過筆者對中途島號航空母艦的第一印象，卻是來自川口開治漫畫《沉默的艦隊》中，中途島號遭到日本海上自衛隊潛艦大和號擊沉的壯觀畫面。用與被美軍擊沉的日本帝國海軍大和號戰艦同名的潛艦，擊沉一艘象徵太平洋海戰勝利的美國航空母艦，這漫畫背後是充斥多強烈的民族主義啊？

無論日本右翼有多麼不願意接受太平洋戰爭的結果，大和號終究還是在1945年3月的「菊水作戰」中沉沒，中途島號航空母艦則服役到了波灣戰爭結束後的1992年平安除役，如今已成為受到全球軍事迷歡迎的博物館。中途島航艦雖然是為了紀念中途島海戰所命名，但1945年9月10日服役的該艦其實沒有參加過第二次世界大戰。

可沒參加過第二次世界大戰或太平洋戰爭，不代表中途島航艦的故事就不夠精彩，畢竟冷戰時代的兩大熱戰韓戰與越戰就發生在亞洲。中途島航艦早期被派駐在大西洋艦隊，主要任務是維護北大西洋公約組織會員國的安全，從而無緣參加韓戰。但是中途島號在後來的越戰中表現大放異彩，與包括台灣在內的亞太地區有緊密的聯繫。

更重要的一點，是中途島號航空母艦在1954年12月被派來亞洲時，還是第七艦隊麾下第一艘大型航空母艦，而且這件事情就發生於台灣周邊海域。筆者早年造訪中途島號博物館的時候，還不知道這艘航空母艦與台灣有什麼特殊淵源。可是等到深入研究之後，才發現中途島號航空母艦與台灣的淵源其實比我們想像的還要更加緊密，就由筆者在此與大家分享。

Photo Credit: 許劍虹 韓戰主力F9F，到台海危機時已十分落後，圖為中途島號航艦上展示的F9F-2，採用韓戰空戰英雄羅伊·威廉斯（Royce Williams）座機塗裝

從歐洲到亞洲

中途島號航空母艦在日本投降的八天後正式服役，並立即分發到大西洋艦隊的第一航艦分隊擔任旗艦。既然德日已經投降，美蘇兩國也都致力於維持虛假的和平，那麼中途島號的任務自然不會是準備與蘇聯開戰，而是將一些受到戰爭爆發影響不得不中斷的航艦測試重新啟動，同時測試一些從第二次世界大戰累積下來的新武器、新技術。

比如老馬侃（John S. McCain Sr.）將軍看到美國空軍的前身，美國陸軍航空部隊推出P-59與P-80等噴射機後，也希望海軍走上噴射時代。可早期的噴射技術還不成熟，不適合從航空母艦甲板上起飛，於是馬侃將軍提倡搭配螺旋槳與渦輪噴射發動機的火球式（Fireball）艦載機，做為一種過渡性機種。在中途島號被派往拉布拉多海進行寒帶航行訓練時，就順便進行了火球式戰機的起降實驗。