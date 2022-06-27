中途島號航空母艦沒參加過二戰，卻因台海危機與台灣有緊密的聯繫
我們想讓你知道的是
筆者早年造訪中途島號博物館的時候，還不知道這艘航空母艦與台灣有什麼特殊淵源。可是等到深入研究之後，才發現中途島號航空母艦與台灣的淵源其實比我們想像的還要更加緊密，就由筆者在此與大家分享。
今年4月23日，返回美國渡假的我有機會到聖地牙哥參觀中途島號航空母艦（USS Midway, CV-41），這不是筆者第一次登上中途島號，但確實是距離上一次登艦15年以來首次回到這座博物館來。2004年開張的中途島號博物館，到2012年已累積100萬名訪客，如今是全美國甚至於全世界最受歡迎的水面艦艇博物館。
中途島號被命名為中途島號，顧名思義是為了紀念發生在1942年6月4日到6月7日的中途島海戰。不過筆者對中途島號航空母艦的第一印象，卻是來自川口開治漫畫《沉默的艦隊》中，中途島號遭到日本海上自衛隊潛艦大和號擊沉的壯觀畫面。用與被美軍擊沉的日本帝國海軍大和號戰艦同名的潛艦，擊沉一艘象徵太平洋海戰勝利的美國航空母艦，這漫畫背後是充斥多強烈的民族主義啊？
無論日本右翼有多麼不願意接受太平洋戰爭的結果，大和號終究還是在1945年3月的「菊水作戰」中沉沒，中途島號航空母艦則服役到了波灣戰爭結束後的1992年平安除役，如今已成為受到全球軍事迷歡迎的博物館。中途島航艦雖然是為了紀念中途島海戰所命名，但1945年9月10日服役的該艦其實沒有參加過第二次世界大戰。
可沒參加過第二次世界大戰或太平洋戰爭，不代表中途島航艦的故事就不夠精彩，畢竟冷戰時代的兩大熱戰韓戰與越戰就發生在亞洲。中途島航艦早期被派駐在大西洋艦隊，主要任務是維護北大西洋公約組織會員國的安全，從而無緣參加韓戰。但是中途島號在後來的越戰中表現大放異彩，與包括台灣在內的亞太地區有緊密的聯繫。
更重要的一點，是中途島號航空母艦在1954年12月被派來亞洲時，還是第七艦隊麾下第一艘大型航空母艦，而且這件事情就發生於台灣周邊海域。筆者早年造訪中途島號博物館的時候，還不知道這艘航空母艦與台灣有什麼特殊淵源。可是等到深入研究之後，才發現中途島號航空母艦與台灣的淵源其實比我們想像的還要更加緊密，就由筆者在此與大家分享。
從歐洲到亞洲
中途島號航空母艦在日本投降的八天後正式服役，並立即分發到大西洋艦隊的第一航艦分隊擔任旗艦。既然德日已經投降，美蘇兩國也都致力於維持虛假的和平，那麼中途島號的任務自然不會是準備與蘇聯開戰，而是將一些受到戰爭爆發影響不得不中斷的航艦測試重新啟動，同時測試一些從第二次世界大戰累積下來的新武器、新技術。
比如老馬侃（John S. McCain Sr.）將軍看到美國空軍的前身，美國陸軍航空部隊推出P-59與P-80等噴射機後，也希望海軍走上噴射時代。可早期的噴射技術還不成熟，不適合從航空母艦甲板上起飛，於是馬侃將軍提倡搭配螺旋槳與渦輪噴射發動機的火球式（Fireball）艦載機，做為一種過渡性機種。在中途島號被派往拉布拉多海進行寒帶航行訓練時，就順便進行了火球式戰機的起降實驗。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。