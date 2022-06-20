台灣石斑魚外銷中國受阻，日本養殖業感念311大地震善行願挺身相助
我們想讓你知道的是
311大地震後，災區的魚貨受到負面風評影響，一度完全賣不出去，日本福島縣的養殖業者「林養魚場」公司會長（董事長）林慎平曾有這樣的痛苦經驗。對於台灣養殖業者，他說：「各位辛辛苦苦養殖的魚賣不出去的那種心情，自己感同身受，由我來接下這些石斑魚，請大家安心。」
（中央社）台灣石斑魚遭中國以檢出禁用藥物為由而禁止輸入，日媒報導，日本養殖業者表示願意相助，已開始準備洽談進口台灣石斑魚事宜。
日本《產經新聞》報導，中國當局本（6）月10日突然宣布禁止進口台灣的石斑魚，屏東縣、高雄市等地原本預定出口到中國的的數千噸石斑魚無法出口，養殖業者深感苦惱。此時，日本養殖業者等表示，「我們願意協助」，已開始準備洽談。相關人士也表示，石斑魚做成日式料理或洋式料理都很好吃，在日本的潛在市場大。
報導說，推動台灣石斑魚銷日的核心人物是位於日本福島縣的養殖業者「林養魚場」公司會長（董事長）林慎平，他曾擔任日本李登輝之友會福島縣支部長，是非常親台灣的人士。
2011年311大地震後，台灣各界捐給福島縣等災區許多善款，林慎平心想「有一天要報恩」。在他的號召下，多家大型壽司連鎖店對於進口台灣石斑魚頗感興趣。
報導說，台灣本月成立台日交流團體「安倍晉三之友會」，由陳唐山擔任會長。經由陳唐山的引介，林慎平這一方開始與屏東縣業者取得聯絡，針對價格、運輸管道等進行洽談。
311大地震後，災區的魚貨受到負面風評影響，一度完全賣不出去，林慎平曾有這樣的痛苦經驗。對於台灣養殖業者，他說：「各位辛辛苦苦養殖的魚賣不出去的那種心情，自己感同身受，由我來接下這些石斑魚，請大家安心。」
林慎平目前計畫進口2、3噸石斑魚樣本，讓外食業者等進行試吃、研究烹飪法等，之後再派考察團到台灣確認石斑魚養殖情況等，然後才開始積極進口。
林慎平表示，不僅是石斑魚美味而已，對於遭中國壓迫的台灣，想支援的日本人很多。如果形成吃「民主魚」挺台灣風潮的話，或許可以創出很大的需求。
對於有日本養殖業者願意採購台灣的石斑魚，屏東縣石斑魚養殖業者陳建翰表示很感謝，他期盼藉此機會讓日本民眾知道石斑魚的美味。
台貿中心東京事務所所長陳英顯對《中央社》表示，有關石斑魚外銷日本一事，台貿中心已找了幾家水產進口商、貿易商準備展開洽談。
他說，2012年曾在日本最大的食品展示會東京國際食品展（FOODEX Japan）舉辦台灣水產養殖業的研討會，其中主力是宣傳石斑魚。
他坦言，台灣的石斑魚要出口到日本，最主要的問題是卡在價格上，因為石斑魚屬高級魚，價格不便宜，而日本的魚種類多，民眾選擇也多。除了鱈魚、鮭魚之外，外國魚能出口到日本的情況相當少。
新聞來源
延伸閱讀
- 解讀中國石斑禁令：ECFA紅利耗盡，是回應朱立倫「九二沒有共識」的政治訊號
- 中國將禁台灣石斑輸入養殖業者憂心忡忡，主要產區的屏東、高雄、台南又將如何應對？
- 下一波中國農漁產品禁令恐怕是午仔魚、芒果和文旦，外銷受阻影響國內價格，農民憂荷包縮水
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
長期抗疫讓宅經濟大躍進！網購包裝浪費成焦點；挖貝響應世界環境日！帶頭推動蜂巢紙包材
我們想讓你知道的是
台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台帶頭推動：一、永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」；二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！
為推廣環保價值，聯合國將每年 6 月 5 日訂為「世界環境日」，而 2022 年主題是「只有一個地球（Only One Earth）」，強調人類應創造與大自然和諧共處的永續生活。然而，隨著疫情不斷升溫，許多民眾為降低風險謹慎在宅防疫，這也讓網路購物的「宅經濟」商機大躍進。根據經濟部統計處資料顯示，2021 年台灣零售業網路銷售來到 4,303 億元，相比 2020 年的 3,456 億元一口氣成長 24.5%！網路購物驚人成長的同時，卻也突顯出過度包裝、製造更多一次性包裝的現況，對台灣環境保護帶來直接衝擊。
由台灣最大群眾集資顧問公司「貝殼放大」成立的「挖貝 WaBay」群眾集資平台，本著鼓勵環保的精神，同時響應世界環境日，宣布群眾集資產業相關的兩項好消息：一是帶頭推動永續環保的「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊在出貨時有更環保的新選擇，二是站上環保類型專案累計集資金額正式突破四千萬元！秉持鼓勵原創與環保精神，挖貝平台期許未來持續連結更多提案團隊、贊助者攜手共創環境友善的台灣。
台灣在地生產蜂巢紙 可被土壤分解的永續包材 公益行動再加一！ 每賣出一萬公尺紙張將種下一棵樹
挖貝平台作為一個以實際行動力求群眾集資產業更好的集資平台，為讓大眾贊助專案時也能愛護地球，這次與 NextPack 明日事業合作「蜂巢紙包材推廣計畫」，讓提案團隊能享有較低採購成本外， NextPack 明日事業更計畫與「好事交易所」合作，正在洽談每賣出一萬公尺長度的蜂巢紙就種下一棵樹的公益行動方案，期許一點一滴共同修復地球。
「蜂巢紙」是使用 FSC 永續森林紙漿、台灣在地生產、可回收且土壤分解僅需 20 天的環保防撞包材。挖貝平台自今年 5 月起主動向提案團隊推廣蜂巢紙包材，「全台 Mini Ramp 發展計畫」則成為第一個搶先響應的專案，後續出貨會使用蜂巢紙將集資回饋品送到每一位贊助者手上。
挖貝平台積極鼓勵環保類型集資專案 一環保提案成功晉級提案者大賽決賽
挖貝平台成立至今才剛滿一週年，目前站上環保類型集資專案共有 13 個、累計贊助人次 18,543 人、累計集資金額 NT$ 44,684,553 元，可說是成績斐然。
挖貝平台環保類型集資專案中，提案數量最多團隊為「馳綠 22 製夢所」，共有 3 件環保鞋款的集資專案，包含： 5 支寶特瓶加上 3 顆廢牡蠣殼結合的「新國民藍白拖」、4 種農漁生質材料加上 4 支寶特瓶打造的「三菜一湯復古防水鞋」、由 15 杯咖啡渣製成的「XpreSole® 全天候防水咖啡靴」更募得破千萬好成績 NT$10,728,616 成為集資金額最高。而贊助人次最多的「月釀碟片集資預購計畫」，以全台第一片月釀碟片主打讓女性有更多生理用品選擇權，同時省下衛生棉等生理用品帶來的垃圾，截至目前已獲得 6,545 位贊助者支持。而另外也包含 「漫遊者號：2022 海洋生物日曆」呼籲關注海洋生態並捐款響應公益，以及使用廢棄漁網製成的「Hibāng 友漁循環眼鏡」，各式環保專案型塑出挖貝鼓勵原創、響應環保的核心理念。
此外，長期推廣可重複使用「網購循環包裝」而廣受各界支持的團隊 PackAge+ 配客嘉，未來希望推出全新模式提升循環包裝的便利性，讓消費者透過網路購物取貨後，由系統安排宅配人員前往收取，省下自行歸還循環包裝的麻煩。大眾在一如既往方便購物的同時，還能減少一次性包裝的產生，是有望在不改變現有消費模式下，能推動台灣社會更環保的優質提案。由團隊向挖貝平台提案的「 PackAge+ 網購循環包裝 2.0 升級版」日前也成功晉級「第一屆挖貝提案者大賽」決賽初選。
本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。