盤點第一代到第五代戰鬥機發展歷程：從1942年德軍噴射技術，到隱形科技與情報整合

《捍衛戰士》（Top Gun）續集的上映，再度引起台灣觀眾對軍用航空事務的熱情，討論最激烈的主題除了海軍航空隊與空軍的不同之外，就是到底什麼是第五代戰鬥機（Fifth-generation fighter）。其實這是一個非常複雜又專業的問題，因為直到現在到底該如何劃分戰鬥機的世代，全世界包括美國內部都存在著極大爭議。

如果我們要從戰鬥機的前身，即第一次世界大戰問世的驅逐機（Pursuit）開始算起，那麼戰鬥機的世代豈止是五代而已，恐怕到10代甚至20代都不過分。於是無論是美國、俄國、英國、德國、法國以及中共都產生了一個共識，那就是第一代戰鬥機必須從噴射戰鬥機開始算起，這自然就比時間拉回到1942年，即德國空軍推出梅塞施密特（Messerschmitt）Me 262開始。

早在1939年8月27日，即納粹勾結蘇聯進攻波蘭前一個星期，德國成功試飛了人類歷史上的第一款噴射機亨克（Heinkel）He 178。不過希特勒（Adolf Hitler）對噴射技術並不感興趣，仍相信螺旋槳戰鬥機為取得空戰勝利的關鍵。所以他推遲了噴射戰鬥機的研發計劃，讓Me 262等到1942年7月18日才完成首次搭配噴射發動機的飛行試驗。

Me 262在戰爭即將結束的1944年4月進入德國空軍服役，可希特勒還是不懂噴射戰鬥機的價值，認為Me 262應該被用來當對地攻擊的攻擊機甚至於轟炸機使用。所以將這款新技術投入戰鬥，並無法改變納粹德國敗北的命運，不只是德國空軍飛行員難以適應噴射戰鬥機的速度，美國陸軍航空部隊的P-51野馬機與英國皇家空軍暴風式（Tempest）飛行員也掌握到反制Me 262的戰術。

戰後完成人類史上首次超音速飛行的葉格（Chuck Yeager）將軍，在第八航空軍第357戰鬥機大隊服役時就抓到了抗擊Me 262的訣竅，那就是趁其起飛或者降落時出其不意給予打擊。到了1945年3月，英美盟軍完全掌握住歐洲戰場的制空權，Me 262不再具備絲毫的反擊能力。假若希特勒不是那麼保守，更多Me 262早點投入德國空軍服役，或許戰爭會有截然不同的結局。

Photo Credit: 許劍虹 P-59A為美國第一代噴射戰鬥機，比美國空軍成立還早三年進入陸軍航空部隊服役

Photo Credit: 許劍虹 韓戰中大打出手F-86與MiG-15，都是Me 262的直系傳人，也都是第一代戰鬥機的優秀代表

第一代戰鬥機

德國戰時生產Me 262數量總計1430架，但同時服務的噴射戰鬥機從來沒超過200架，這是何以德國無法扭轉戰局的原因。可是在德國研發Me 262的同時，英國、美國與蘇聯也沒有在噴射機的發展上閒下來。美國緊隨德國之後於1942年10月1日成功試飛了比爾（Bell）XP-59戰鬥機，XP-59以P-39為基礎加裝英國的惠特爾（Whittle）W1離心式噴氣發動機所研發而成。

外號空中彗星（Airacomet）的P-59戰鬥機，雖然獲得美國陸軍航空部隊司令阿諾德（Henry H. Arnold）全力支持，可終究還是因為航程不足的原因只生產了66架。P-59A於1944秋季入列美國陸軍航空部隊第412戰鬥機大隊服役，但不到一年就被洛克希德（Lockheed）的P-80流星（Shooting Star）給取代。儘管如此，P-59A仍提供了戰後美國空軍與海軍裝備噴射戰鬥機的初體驗。