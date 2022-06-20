俄國減供天然氣、歐洲熱浪來襲，德國緊急增加燃煤發電、義大利加入卡達氣田擴張計畫
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俄羅斯持續減少透過北溪1號管線供應到歐洲的天然氣量，使供給遠不及需求，加上提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣基準價格，引發歐洲冬天恐怕天然氣儲量不足的憂慮。
（中央社）德國政府19日說，在俄羅斯減少天然氣供應後，德國將採取緊急措施，確保滿足能源需求，其中包括增加煤炭使用。
經濟部在聲明中說：「為了減少消耗天然氣，必須減少用於發電的天然氣，得要多使用燃煤發電廠。」
俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上週發出警告，將大幅減少對歐洲的天然氣輸送。
俄羅斯天然氣工業公司以機組維修為由，宣布減少北溪1號天然氣管線（Nord Stream 1）的輸送量；不過，歐盟官員認為莫斯科是要懲罰烏克蘭的盟國。俄羅斯軍隊在2月入侵烏克蘭。
德國政府19日宣布採取緊急措施的決定，代表著由社會民主黨（SPD）、綠黨（Green Party）以及自由民主黨（FDP）組成的執政聯盟改變立場。執政聯盟曾誓言將在2030年前減少煤炭使用量。
德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）在聲明中說：「要減少天然氣消耗，這種做法痛苦卻不可或缺。」
到目前為止，柏林已經設法將俄羅斯供應的天然氣所占比重從入侵烏克蘭前的55％減少到35％，這要歸功於挪威和荷蘭等國的交付量增加，以及液化天然氣（LNG）合約。
另外，俄羅斯天然氣工業公司表示，透過烏克蘭控制下的蘇賈（Sudzha）轉運站向歐洲供應的天然氣從18日的4140萬立方公尺（mcm）增加到19日的4170萬立方公尺。
俄羅斯天然氣工業公司說，烏克蘭拒絕透過索赫拉諾夫卡（Sokhranovka）轉運站提供天然氣的申請。
俄羅斯持續減少透過北溪1號管線供應到歐洲的天然氣量，使供給遠不及需求，加上提早到來的熱浪讓用電量大增，推升天然氣基準價格，引發歐洲冬天恐怕天然氣儲量不足的憂慮。
俄國減供天然氣，義大利加入卡達天然氣田擴張計畫
俄羅斯幾天前對義大利減少天然氣供應後，義大利能源大廠埃尼集團19日加入卡達能源公司在全球最大天然氣田擴張產量的計畫。
法新社報導，卡達能源部長兼卡達能源（Qatar Energy）總裁卡比（Saad Sherida al-Kaabi）在簽約儀式中指出，埃尼集團（Eni）將會持有總投資額280億美元的北方氣田東段擴張計畫（North Field East）3％股份。
卡達上週宣布法國道達爾能源集團（TotalEnergies）為此一開發案首個和持股最大外國夥伴，持有6.25％股份。卡達將會宣布有更多企業加入。
卡比說：「今天我很高興宣布挑選埃尼集團為此一獨特戰略計畫的夥伴。」
道達爾能源集團執行長普揚（Patrick Pouyanne）上週告訴法新社，此一計畫可望於2026年投入生產，並於2027年幫助卡達增加逾60％液化天然氣產量。
俄羅斯侵略烏克蘭後，西方國家試圖降低對俄羅斯能源依賴，開發新能源的迫切性在世界各地全面提升。
埃尼集團17日指出，從俄羅斯天然氣工業公司獲取的天然氣供應量只有原先要求的50％，當時為俄方第3天減供。義大利指控俄羅斯天然氣工業公司就減供一事散布謊言。
卡達能源估計，北方氣田（North Field）蘊藏全球已知天然氣儲量的約10％。
卡比拒絕披露還會再宣布有多少夥伴加入。埃克森美孚公司（ExxonMobil）、殼牌石油公司（Shell）、康菲石油公司（ConocoPhillips）都曾被業界消息人士點名討論過；彭博報導稱，也有中國企業在磋商中。
韓國、日本、中國都已成為卡達液化天然氣主要巿場，但是自從去（2021）年歐洲能源危機以來，卡達已對英國提供額外供給的幫助，並且宣布對德國的合作協議。
卡達尋求針對供應能源簽署長期協議，過去都遭到歐洲拒絕，但是烏克蘭衝突已經迫使他們改變態度。
能源諮詢公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）分析師陶爾曼（Daniel Toleman）告訴法新社：「卡達此時此刻是成本最低供給來源，因此對主要企業具有吸引力。」
「所以這些企業希望參與那些計畫。」
俄羅斯對西方減供天然氣，匈牙利稱獲供氣保證
匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）19日接受公共電台訪問時說，俄羅斯已承諾會繼續輸送天然氣給匈牙利，俄羅斯天然氣工業公司會履行與匈牙利的合約義務。
莫斯科入侵烏克蘭後遭西方制裁，對此俄國做出回應，國營能源巨擘Gazprom已停止供應天然氣給丹麥沃旭能源（Orsted）以及對德有供氣合約的殼牌能源（Shell Energy）。
Gazprom也對荷蘭天然氣商GasTerra、保加利亞、波蘭、芬蘭斷供天然氣，因為它們拒依俄國計畫以盧布支付俄國天然氣費。
西亞爾托表示，Gazprom執行長米勒（Alexei Miller）與俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）都在電話中向他保證，這家俄企會履行對匈牙利的合約義務。
西亞爾托並未說明通話時間，匈牙利外交部未立即回覆置評要求。
根據去年與Gazprom簽署的合約，匈牙利依據與俄國的長期協議，每年將借道保加利亞和塞爾維亞接收35億立方公尺的天然氣，另將透過從奧地利來的管線接收10億立方公尺。
協議效期15年，並附帶10年後得以修訂採購量的選擇權。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
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