全球能源與糧食通膨襲來，央行：台日韓自給率低，食物類上漲衝擊物價最大

（中央社）中央銀行（央行）表示，主要經濟體都面臨能源與糧食通膨挑戰，亞洲國家台灣、日本、韓國的食物類商品權數較歐美高，因此食物類價格上漲對通膨的影響大，但預期主要經濟體通膨率多可望在今、明兩年間回落。

中央銀行在理監事會議會後參考資料指出，2021年主要經濟體通膨率已升高，今（2022）年因俄烏戰爭進一步帶動大宗商品價格大漲，導致全球通膨壓力上升，主要經濟體都面臨能源通膨與糧食通膨挑戰，但在通膨走勢與成因上不盡相同。

央行指出，美國勞動市場供需失衡情況嚴重，英國則因為脫歐而勞動力短缺，兩國薪資大漲再添通膨壓力。

央行表示，歐元區部分，因為俄烏戰爭地緣關係，能源與糧食供應減少及擔憂情緒，帶動物價廣泛上漲，近幾個月的通膨率飆升到歷史高點，如果戰爭情勢惡化，在能源替代來源有限且價格相對高昂下，各部門投入成本上升，恐造成高通膨現象持續更長的時間。

在亞洲地區，央行分析，日本、韓國、台灣的能源進口依賴程度較高，不過由於亞洲經濟體多設有油價平穩機制，除了韓國外，油料費漲幅相對較低。此外，日本、韓國跟台灣的糧食自給率偏低，且食物類商品權數相對較美、英、歐來得高，因此食物類價格上漲對通膨率的影響大。日本、韓國貨幣對美元貶值幅度較大，也增加進口成本的壓力。

央行指出，中國「保供穩價」機制有助平抑物價，整體通膨上漲情勢相對溫和。

央行表示，目前各經濟體都推出多項平抑國內物價措施，像是美國正考慮限制石油出口與調整對中國加徵關稅項目，希望能穩定本國物價。除了日本與中國外，其餘主要經濟體的貨幣政策都已經加速趨緊，以因應通膨上行風險。

展望未來，央行指出，主要經濟體通膨率多可望在今、明兩年間回落。不過，地緣政治因素或保護主義抬頭加劇去全球化（deglobalization）現象、為因應極端氣候所採行的相關措施等，恐增加未來通膨壓力。

另外，先進經濟體加速緊縮貨幣政策、新興科技運用與企業數位轉型、人口持續老化造成消費與投資不足等，則有助減輕通膨壓力，因此，後續通膨走勢不確定性仍高，必須密切關注。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航