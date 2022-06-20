法國國會選舉：馬克宏丟掉國會絕對多數，左派梅朗雄成最大反對勢力、極右派勒龐席次創新高
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馬克宏領導的「同在聯盟」在577個總席次中得到245席，得票率38.57％。由於未能如願拿下國會過半數所需的289席，僅有相對多數，因此在推行法案上勢必須與其他黨團結盟，否則將遭掣肘。
（中央社）法國國會選舉第二輪投票昨（19）日舉行，據內政部今（20）日凌晨公布的完整開票結果，執政陣營取得245席，無緣絕對多數；左翼聯盟贏得131席，為第二勢力；極右派居第三。學者擔心，分裂國會將造成政治危機。
法國國民議會選舉19日舉行第二輪投票，20日凌晨1時左右，內政部完成577個選區的開票作業。
根據公布結果，總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的「同在聯盟」（Ensemble）在577個總席次中得到245席，得票率38.57％。由於未能如願拿下國會過半數所需的289席，僅有相對多數，因此在推行法案上勢必須與其他黨團結盟，否則將遭掣肘。
左翼不屈法國（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）則以31.60％得票率贏得131席，躍升為國會最大反對勢力。然而未能贏得多數，梅朗雄選前期待的總理大位也宣告破滅。
黑馬極右派國民聯盟（RN）本屆選舉贏得89席，得票率17.30％，寫下黨史最好成績，也證明極右勢力再度擴張。且若只看單一政黨，國民聯盟獲得的席次其實超越不屈法國。
傳統右派共和黨（LR）以6.98％得票率取得61席，避免選前擔心的「泡沫化」危機。各界預測，路線與執政黨相近的共和黨，可能會是執政聯盟積極拉攏的對象。
總理柏納（Elisabeth Borne）開票後表示，鑑於國會新的權力關係，若馬克宏陣營無法找到盟友，就必須在很多施政上妥協，「這是第五共和前所未見的情況」，且分裂的下議院將可能形成「對國家的風險」。她說，將從20日開始，著手組建「行動多數」。
第16屆國民議會議員任期將自22日開始，選後一週為過渡期，將讓新任議員選擇加入的黨團。15名議員能成一團，上屆任期共有創紀錄的10個黨團，黨團間的協商對話會影響法案通過與否。
政治學者聖馬利（Jérôme Sainte-Marie）在「費加洛報」（Le Figaro）開票後專訪中分析，法國自2017年以來潛在政治危機，終於在這次國會選舉爆發。他認為，總統陣營的低得票、NUPES的成功以及極右派的重大進展，將成為法國政局的轉捩點。
自2000年以來，馬克宏成為首位未贏得國會多數的總統
《CNN》報導，隨著開票結果出爐，馬克宏將成為法國自2000年選舉改革以來，第一位沒有贏得國會多數的現任總統。執政黨將必須與其他政黨結成聯盟，目前來看右派的共和黨是最有可能的對象。
《中央社》報導，對本屆黑馬極右國民聯盟來說，他們的席位首次足夠形成國會反對團體，領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）在演說中指出，國民聯盟歷史上首次取得如此多席次，並誓言讓馬克宏成為少數總統，毫無控制權。
《BBC》報導，內閣閣員亦有數人落選，包括環境部長和僅以56票之差輸給極右派對手的衛生部長，都未能贏得國會席位；但歐洲部長波恩（Clement Beaune）、預算部長艾塔爾（Gabriel Attal）和勞工部長杜索普（Olivier Dussopt）則獲得勝選。
新聞來源
- 法國會選舉執政黨失絕對多數 籌組政府成難題（中央社）
- 馬克宏喪失國會絕對多數 極右派席次創新高（中央社）
- Macron's alliance loses absolute majority in French parliamentary elections but remains largest bloc（CNN）
- French elections: Macron loses majority as French vote fragments（BBC）
延伸閱讀
- 法國左派結盟力拚國會過半，目標是擊敗極右派、阻止馬克宏「近乎殘忍的政策」
- 馬克宏任命柏納為新任總理：法國史上第二位女性總理，其左傾身分有望拉攏議會左翼選票
- 馬克宏連任後的下個難關：6月法國國會改選，將重現「左右共治」嗎？
- 法國國會大選：馬克宏「前進」黨首輪投票大勝，可望成為國會絕對優勢
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
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不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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