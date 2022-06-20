法國國會選舉：馬克宏丟掉國會絕對多數，左派梅朗雄成最大反對勢力、極右派勒龐席次創新高

（中央社）法國國會選舉第二輪投票昨（19）日舉行，據內政部今（20）日凌晨公布的完整開票結果，執政陣營取得245席，無緣絕對多數；左翼聯盟贏得131席，為第二勢力；極右派居第三。學者擔心，分裂國會將造成政治危機。

法國國民議會選舉19日舉行第二輪投票，20日凌晨1時左右，內政部完成577個選區的開票作業。

根據公布結果，總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的「同在聯盟」（Ensemble）在577個總席次中得到245席，得票率38.57％。由於未能如願拿下國會過半數所需的289席，僅有相對多數，因此在推行法案上勢必須與其他黨團結盟，否則將遭掣肘。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）則以31.60％得票率贏得131席，躍升為國會最大反對勢力。然而未能贏得多數，梅朗雄選前期待的總理大位也宣告破滅。

黑馬極右派國民聯盟（RN）本屆選舉贏得89席，得票率17.30％，寫下黨史最好成績，也證明極右勢力再度擴張。且若只看單一政黨，國民聯盟獲得的席次其實超越不屈法國。

傳統右派共和黨（LR）以6.98％得票率取得61席，避免選前擔心的「泡沫化」危機。各界預測，路線與執政黨相近的共和黨，可能會是執政聯盟積極拉攏的對象。

總理柏納（Elisabeth Borne）開票後表示，鑑於國會新的權力關係，若馬克宏陣營無法找到盟友，就必須在很多施政上妥協，「這是第五共和前所未見的情況」，且分裂的下議院將可能形成「對國家的風險」。她說，將從20日開始，著手組建「行動多數」。

第16屆國民議會議員任期將自22日開始，選後一週為過渡期，將讓新任議員選擇加入的黨團。15名議員能成一團，上屆任期共有創紀錄的10個黨團，黨團間的協商對話會影響法案通過與否。

政治學者聖馬利（Jérôme Sainte-Marie）在「費加洛報」（Le Figaro）開票後專訪中分析，法國自2017年以來潛在政治危機，終於在這次國會選舉爆發。他認為，總統陣營的低得票、NUPES的成功以及極右派的重大進展，將成為法國政局的轉捩點。

自2000年以來，馬克宏成為首位未贏得國會多數的總統

《CNN》報導，隨著開票結果出爐， 馬克宏將成為法國自2000年選舉改革以來，第一位沒有贏得國會多數的現任總統。執政黨將必須與其他政黨結成聯盟，目前來看右派的 共和黨是最有可能的對象 。

《中央社》報導，對本屆黑馬極右國民聯盟來說，他們的席位首次足夠形成國會反對團體，領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）在演說中指出，國民聯盟歷史上首次取得如此多席次，並誓言讓馬克宏成為少數總統，毫無控制權。

《BBC》報導，內閣閣員亦有數人落選，包括環境部長和僅以56票之差輸給極右派對手的衛生部長，都未能贏得國會席位；但歐洲部長波恩（Clement Beaune）、預算部長艾塔爾（Gabriel Attal）和勞工部長杜索普（Olivier Dussopt）則獲得勝選。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航