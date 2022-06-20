象徵台烏情誼的「貓咪互挺塗鴉」現蹤戰區，紀念T恤義賣所得捐贈馬里烏波爾難民

台烏貓咪互挺塗鴉現蹤戰區，紀念T恤跨海牽友誼

（中央社）烏克蘭敖德薩（Odesa）街頭4月底出現一幅象徵台烏情誼的「貓咪塗鴉」，台灣民團近日將圖案做成紀念T恤，跨海傳揚這份感動。《中央社》專訪原創的烏克蘭藝術團體LBWS與台灣烏克蘭陣線，細數這張塗鴉背後牽起的台烏民間動員力。

LBWS受訪透露，他們是一群居住在烏克蘭南部港市敖德薩的匿名街頭藝術家，所創作的兩隻貓咪分別穿著台灣原住民泰雅族服裝和烏克蘭傳統服飾，是為了表達對台灣力挺烏克蘭的感謝，包括捐助金錢與物資等人道救援，畫作上兩隻貓咪中間的烏克蘭文，即是「支持」之意。

被問到為何選擇貓咪當創作主角，LBWS說：「原因很簡單，因為貓咪很酷，多數烏克蘭人都超愛貓」；根據2016年統計，烏克蘭飼養的家貓數量排名全球第9，高達750萬隻。

LBWS表示，塗鴉團體創立於2004年，當時他們年僅14歲，起初僅是在牆上創作一般塗鴉，現在烏克蘭陷入戰亂艱困時期，就開始把畫作印成貼紙或各種商品，向全世界販售募款，並協助烏克蘭軍隊塗鴉汽車作為戰時偽裝，「從2月以來，我們已幫軍方塗鴉偽裝了20輛車」。

除在烏克蘭作畫，LBWS表示，他們也在希臘、亞塞拜然、德國、波蘭等其他國家創作。

LBWS這幅台烏貓咪塗鴉，近日授權給「台灣烏克蘭陣線」印製限量紀念T恤義賣，所得將捐給遭受重創的烏克蘭城市馬里烏波爾（Mariupol）難民與LBWS。

義賣計畫負責人、擔任「台灣烏克蘭陣線」臉書小編的張芸翠表示，她和立陶宛籍丈夫看到俄烏戰爭爆發非常震驚，開始在台奔走協助烏克蘭人，注意到這幅台烏友好塗鴉出現在烏克蘭街頭，她和眾多網友備受感動，「烏克蘭過去比較親中，多數烏克蘭人對台灣不太瞭解，我認為這是台烏民間友誼的里程碑」。

張芸翠指出，台灣在烏克蘭沒有設代表處，戰前雙邊互動很有限，但烏俄戰爭爆發，讓烏克蘭民間開始省思誰是真朋友，也更向歐洲社會與民主陣營靠攏；「雖然目前無法斷言未來台烏關係會如何進展，但希望能用塗鴉印製的衣服，紀念彼此這美好的一刻」。

張芸翠說，首批印製的160件限量T恤已售出半數，並在日前把義賣款半數匯給LBWS，對方相當感動；她透露，LBWS近期可能還會創作一幅有關台灣的街頭壁畫，感謝台灣長期以來對烏克蘭的關懷與支持。

張芸翠指出，剩餘半數義賣款將捐助在馬里烏波爾的難民，主因是一位在台多年的烏克蘭人家鄉在馬里烏波爾，戰爭爆發不久，就聯繫不到自己父母，他化悲憤為力量，在社群網路發起「台灣援助馬里烏波爾行動」，以小額捐款方式直接救助急難者，迄今已幫助300多位難民。

張芸翠感慨，隨著戰事拉長，各界援助熱度漸漸下降，但只要戰爭沒結束，難民就陷於待援窘境。很多媽媽來求援說，她們沒錢買食物給小孩吃，或家園遭轟炸、沒錢替汽車加油逃離。

張芸翠說，有時即使只是100美元（不到新台幣3000元）善款，都可能改變一個烏克蘭家庭的命運。

友誼貓咪推手：中國領館旁塗鴉，台烏齊心對抗威權

（中央社記者陳正杰、黃雅詩台北19日電）這幅象徵台烏友誼的貓咪塗鴉，位於距中國駐敖德薩總領事館僅50公尺的廢棄牆面上；幕後推手是夢想開咖啡店的30歲青年Evghen，他表示，塗鴉除傳遞對台感謝，更象徵台烏齊心對抗威權擴張，並相信堅強意志與奮鬥不懈必能戰勝國際處境。

化學系畢業的Evghen接受《中央社》專訪時表示，他曾在藥廠擔任品管工作5年，在戰爭爆發前，他計畫開一家簡餐咖啡店或做外賣，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）加上俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭打碎了他的夢想。

Evghen坦言，自己是促成這幅台烏貓咪友好塗鴉的背後推手。他表示，俄烏戰爭爆發後，有一天突然想瞭解世界上有哪些國家幫助烏克蘭，赫然發現台灣名列其中，立刻下定決心：「烏克蘭必須對這樣的善意有所回應」。

Photo Credit: 中央社 30歲烏克蘭青年Evghen希望透過這幅塗鴉，表達台烏齊心對抗威權擴張的決心。（Evghen提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年6月19日

Evghen在社群網絡Instagram找到LBWS的作品，建議他們可以畫一幅「台灣與烏克蘭共同對抗邪惡」作品，隨後雙方開始一系列腦力激盪創作過程，最後選擇讓貓咪穿台灣原住民泰雅族服裝，原因是跟烏克蘭傳統服飾最有共通點；但他認為，台灣太魯閣族、賽夏族等傳統服飾也都很美麗。

在決定塗鴉初稿後，Evghen提供LBWS創作的顏料費用。他透露，創作地點並非隨意挑選，起初是想直接塗在中國駐敖德薩總領事館的牆壁上，但可能會引發問題，因此最後選在距離總領事館僅50公尺的廢棄牆面上。

貓咪塗鴉在4月22日完成。Evghen表示，他希望藉由這幅塗鴉，呼籲所有面對威權擴張威脅的國家團結一致，並相信堅強意志與奮鬥不懈，將能戰勝不利的國際處境。

Evghen強調，世界需要和平，每個國家都該以各自方式、盡一己之力幫助達成此目標，不論是藉由烏克蘭的穀物或台灣的晶片。

Evghen表示，很感謝台灣人在患難時刻對烏克蘭慷慨解囊，他希望烏克蘭人謹記「誰是真朋友、誰是敵人」，也很遺憾中國對台加強文攻武嚇，希望台灣人都能團結應對。

Evghen說，自己還沒造訪過台灣，希望戰後有機會來台，並已想好要嚐遍所有台灣小吃、特別是烏克蘭較稀少且昂貴的新鮮海鮮；他還想去爬山，或許走訪一些原住民部落，並參觀大名鼎鼎的全球晶片龍頭製造廠商台積電。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀