象徵台烏情誼的「貓咪互挺塗鴉」現蹤戰區，紀念T恤義賣所得捐贈馬里烏波爾難民
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張芸翠說，首批印製的160件限量T恤已售出半數，並在日前把義賣款半數匯給LBWS，對方相當感動；她透露，LBWS近期可能還會創作一幅有關台灣的街頭壁畫，感謝台灣長期以來對烏克蘭的關懷與支持。
台烏貓咪互挺塗鴉現蹤戰區，紀念T恤跨海牽友誼
（中央社）烏克蘭敖德薩（Odesa）街頭4月底出現一幅象徵台烏情誼的「貓咪塗鴉」，台灣民團近日將圖案做成紀念T恤，跨海傳揚這份感動。《中央社》專訪原創的烏克蘭藝術團體LBWS與台灣烏克蘭陣線，細數這張塗鴉背後牽起的台烏民間動員力。
LBWS受訪透露，他們是一群居住在烏克蘭南部港市敖德薩的匿名街頭藝術家，所創作的兩隻貓咪分別穿著台灣原住民泰雅族服裝和烏克蘭傳統服飾，是為了表達對台灣力挺烏克蘭的感謝，包括捐助金錢與物資等人道救援，畫作上兩隻貓咪中間的烏克蘭文，即是「支持」之意。
被問到為何選擇貓咪當創作主角，LBWS說：「原因很簡單，因為貓咪很酷，多數烏克蘭人都超愛貓」；根據2016年統計，烏克蘭飼養的家貓數量排名全球第9，高達750萬隻。
LBWS表示，塗鴉團體創立於2004年，當時他們年僅14歲，起初僅是在牆上創作一般塗鴉，現在烏克蘭陷入戰亂艱困時期，就開始把畫作印成貼紙或各種商品，向全世界販售募款，並協助烏克蘭軍隊塗鴉汽車作為戰時偽裝，「從2月以來，我們已幫軍方塗鴉偽裝了20輛車」。
除在烏克蘭作畫，LBWS表示，他們也在希臘、亞塞拜然、德國、波蘭等其他國家創作。
LBWS這幅台烏貓咪塗鴉，近日授權給「台灣烏克蘭陣線」印製限量紀念T恤義賣，所得將捐給遭受重創的烏克蘭城市馬里烏波爾（Mariupol）難民與LBWS。
義賣計畫負責人、擔任「台灣烏克蘭陣線」臉書小編的張芸翠表示，她和立陶宛籍丈夫看到俄烏戰爭爆發非常震驚，開始在台奔走協助烏克蘭人，注意到這幅台烏友好塗鴉出現在烏克蘭街頭，她和眾多網友備受感動，「烏克蘭過去比較親中，多數烏克蘭人對台灣不太瞭解，我認為這是台烏民間友誼的里程碑」。
張芸翠指出，台灣在烏克蘭沒有設代表處，戰前雙邊互動很有限，但烏俄戰爭爆發，讓烏克蘭民間開始省思誰是真朋友，也更向歐洲社會與民主陣營靠攏；「雖然目前無法斷言未來台烏關係會如何進展，但希望能用塗鴉印製的衣服，紀念彼此這美好的一刻」。
張芸翠說，首批印製的160件限量T恤已售出半數，並在日前把義賣款半數匯給LBWS，對方相當感動；她透露，LBWS近期可能還會創作一幅有關台灣的街頭壁畫，感謝台灣長期以來對烏克蘭的關懷與支持。
張芸翠指出，剩餘半數義賣款將捐助在馬里烏波爾的難民，主因是一位在台多年的烏克蘭人家鄉在馬里烏波爾，戰爭爆發不久，就聯繫不到自己父母，他化悲憤為力量，在社群網路發起「台灣援助馬里烏波爾行動」，以小額捐款方式直接救助急難者，迄今已幫助300多位難民。
張芸翠感慨，隨著戰事拉長，各界援助熱度漸漸下降，但只要戰爭沒結束，難民就陷於待援窘境。很多媽媽來求援說，她們沒錢買食物給小孩吃，或家園遭轟炸、沒錢替汽車加油逃離。
張芸翠說，有時即使只是100美元（不到新台幣3000元）善款，都可能改變一個烏克蘭家庭的命運。
友誼貓咪推手：中國領館旁塗鴉，台烏齊心對抗威權
（中央社記者陳正杰、黃雅詩台北19日電）這幅象徵台烏友誼的貓咪塗鴉，位於距中國駐敖德薩總領事館僅50公尺的廢棄牆面上；幕後推手是夢想開咖啡店的30歲青年Evghen，他表示，塗鴉除傳遞對台感謝，更象徵台烏齊心對抗威權擴張，並相信堅強意志與奮鬥不懈必能戰勝國際處境。
化學系畢業的Evghen接受《中央社》專訪時表示，他曾在藥廠擔任品管工作5年，在戰爭爆發前，他計畫開一家簡餐咖啡店或做外賣，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）加上俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發動戰爭打碎了他的夢想。
Evghen坦言，自己是促成這幅台烏貓咪友好塗鴉的背後推手。他表示，俄烏戰爭爆發後，有一天突然想瞭解世界上有哪些國家幫助烏克蘭，赫然發現台灣名列其中，立刻下定決心：「烏克蘭必須對這樣的善意有所回應」。
Evghen在社群網絡Instagram找到LBWS的作品，建議他們可以畫一幅「台灣與烏克蘭共同對抗邪惡」作品，隨後雙方開始一系列腦力激盪創作過程，最後選擇讓貓咪穿台灣原住民泰雅族服裝，原因是跟烏克蘭傳統服飾最有共通點；但他認為，台灣太魯閣族、賽夏族等傳統服飾也都很美麗。
在決定塗鴉初稿後，Evghen提供LBWS創作的顏料費用。他透露，創作地點並非隨意挑選，起初是想直接塗在中國駐敖德薩總領事館的牆壁上，但可能會引發問題，因此最後選在距離總領事館僅50公尺的廢棄牆面上。
貓咪塗鴉在4月22日完成。Evghen表示，他希望藉由這幅塗鴉，呼籲所有面對威權擴張威脅的國家團結一致，並相信堅強意志與奮鬥不懈，將能戰勝不利的國際處境。
Evghen強調，世界需要和平，每個國家都該以各自方式、盡一己之力幫助達成此目標，不論是藉由烏克蘭的穀物或台灣的晶片。
Evghen表示，很感謝台灣人在患難時刻對烏克蘭慷慨解囊，他希望烏克蘭人謹記「誰是真朋友、誰是敵人」，也很遺憾中國對台加強文攻武嚇，希望台灣人都能團結應對。
Evghen說，自己還沒造訪過台灣，希望戰後有機會來台，並已想好要嚐遍所有台灣小吃、特別是烏克蘭較稀少且昂貴的新鮮海鮮；他還想去爬山，或許走訪一些原住民部落，並參觀大名鼎鼎的全球晶片龍頭製造廠商台積電。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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