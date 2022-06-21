台日安保交流從未因斷交而終止，該如何解讀日本將派遣防衛省現職文官駐台？

我們想讓你知道的是
雖然《產經新聞》的報導尚未為日本官方所證實，同時因為中國的介入，使得此一構想的落實仍有變數。不過從近期日本官方跟執政黨自民黨在台日安保交流的種種作為，的確可以看出日本有意提升台日安保交流的規劃。
日前媒體引述日本《產經新聞》獨家報導，指出日本政府計畫於今年首度派遣防衛省現職文官常駐日本在台交流協會，與目前已派駐交流協會的一名自衛隊退役將官共同合作強化台日安保交流業務。
面對日本可能派遣防衛省現職文官來台常駐，各方看法多認為這顯示出日本在台日安保交流檯面下的推進，對於台日安保交流是有正面的助益。
台日軍方檯面下的安保交流，並未在1972年斷交而終止
雖然日本跟中華民國已經於1972年斷交，正式派駐在雙方大使館的武官及防衛駐在官都已經在斷交後撤出。但是台日軍方在檯面下仍然維持一定的聯繫。甚至在稍後成立「亞東關係協會」（「台灣日本關係協會」前身）並重設東京辦事處（日後改名為「台北駐日經濟文化代表處」）之後，國府方面仍然派遣現役軍官成立「軍事協調組」負責實質的武官業務。如前退役中將楊六生就曾在1990年代初期擔任駐日代表處軍事協調組組長。
在台日各軍種在檯面下的資訊、情報交流也未曾中斷。以海軍為例，如台灣海軍跟日本海上自衛隊在非正式管道的直接聯繫自1972年斷交之後一直持續迄今，退役海軍將領郭宗清、周榮綱就在回憶錄中在這方面多有著墨。
除了台日軍方的檯面下交流，國安局、軍情局也跟日本自衛隊情報單位進行合作，如曾經隸屬日本陸上自衛隊幕僚監部第二部特別勤務班成員的退休情報人員阿尾博政在回憶錄《自衛隊秘密諜報機關》就記述他以「民間人士」的身份（但是實際上仍受陸幕指揮）跟國府情報單位在1970―1980年代進行情報合作的往事。
不過，儘管台日軍方的檯面下交流頻繁，甚至台灣方面將駐日代表處軍事協調組擴編，加上1996年台海危機等外部刺激，使得當時台日各界有識者如已故的獨派大老黃昭堂、日本資深外交官岡崎久彥等人都疾呼日本應加強台灣安保合作。但是日本方面礙於中國壓力，對於派駐自衛官到交流協會台北事務所一直躊躇不前。一直到2003年小泉純一郎政權首度派遣自衛隊退休將官來台才有所改變。
作為「地下武官」的日本「安全保障擔當主任」
前述提過已派駐日本交流協會的自衛隊退役將官，是以「安全保障擔當主任」（「安全保障担当主任」）的名義負責台日安保交流業務。換句話說，就是作為非正式的武官（戰後日本政府將駐外武官稱為「防衛駐在官」）跟台灣國防部進行聯絡。
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
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立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
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