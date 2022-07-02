推理小說〈鐵皮屋裡的螢火蟲〉：以香港為背景、弒警為題材，每一個環節都呼應反送中抗爭後的肅殺之景

1997年7月1日，香港的主權及治權，由英國移交至中華人民共和國手上。自此每年的7月1日，就成為了香港的「回歸紀念日」。政府會在當日舉行慶祝活動，而民間團體則多數會在同日舉辦遊行，爭取與民主相關的訴求。

2019年「反送中」期間，七一當晚抗爭者成功進入立法會大樓，佔領立法會並宣讀《香港人抗爭宣言》，提出抗爭陣營的「五大訴求」。

其後在香港警方即將到立法會清場之際，有原已離開的抗爭者折返大樓，合力拉走原打算死守會議廳的抗爭者。他們抬走留守人士時高呼「一齊走」，有折返大樓的抗爭者在當時接受傳媒訪問，哭著說她害怕「明天不能再見到戰友」，於是決定參與此一營救行動。自此，「齊上齊落」成為了反送中最重要的行動精神之一。

有媒體形容，2019年的七一是「最憤怒的七一」。從此七一不再只是遊行的日子，而是成為了香港抗爭史上具標誌性的一天。

2020年7月1日，港警以COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴重為由，首次反對民間團體舉辦七一遊行。但當日仍有市民自發到港島區進行示威，並與警方衝突。當日亦是《港區國安法》生效首日，有市民因展示抗爭標語而被捕，在反送中期間常被示威者呼喊的口號，亦在當日被警方定性為意圖分裂國家或顛覆國家政權。

2021年7月1日，隨著香港的公民社會進一步被瓦解，以及政府對抗爭陣營更強烈的打壓，這年的七一成為了歷年最「平靜」的七一。遊行依舊被警方以疫情為由反對，當日港警於港島一帶重兵布防，往年仍可見的示威與衝突場面幾近絕跡。

這份「平靜」卻在當日晚上被打破。當晚10時，男子梁健輝持刀向一名正於港島區巡邏的警員施襲，該警員肩胛骨中刀受傷。梁健輝襲擊警員後隨即用刀刺向自己的心臟，送院搶救後不治。