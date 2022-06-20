芬蘭赫爾辛基大學擬關閉孔子學院，德教育部長呼籲敏感研究領域與中國「劃清界線」

繼英國國會議員於本月提案支持修法授權政府主管機關終止與孔子學院的合約，芬蘭媒體披露赫爾辛基大學將於本週終止該校與孔子學院的合約關係。

歐洲多個媒體在今年5月中發表「中國科學調查」（China Science Investigation）的調查報導，與中國合作研究可能幫助中國提升軍力。德國教育部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）對此呼籲學者在敏感領域有必要與中國劃清界線，表示自己若是大學校長，不會同意成立孔子學院。

孔子學院副院長由中國指派，赫爾辛基大學發現其角色非學術性質

（中央社）芬蘭《國家廣播公司》（Yle）披露，赫爾辛基大學本週和校內專門傳授中文和中國文化的孔子學院結束合約關係。

報導中引述赫爾辛基大學副校長斯內爾曼（Hanna Snellman）表示，北京當局希望繼續補助這項計畫。

斯內爾曼表示：「他們詢問我們是否考慮討論續約。我們說，我們不予考慮。」

孔子學院和赫爾辛基大學的合約明（2023）年1月到期。

芬蘭並不是唯一決定關閉孔子學院的國家。

近年來，已有數十所西方大學懷疑孔子學院是北京政府的宣傳機器，而關閉校園內的孔子學院。

瑞典和丹麥也已經關閉境內孔子學院。

斯內爾曼指出：「我們希望遴選我們自己的師資，自行聘任。我們也希望中文的教學以研究為基礎。」

斯內爾曼告訴芬蘭《國家廣播公司》，中國駐芬蘭大使館就關閉孔子學院一事和他們接洽。「他們希望孔子學院可以持續。」

關閉孔子學院意味著赫爾辛基大學現在必須自行提供中文課程。斯內爾曼說，赫爾辛基大學已聘請兩位教授中文的教師。

她進一步說明：「我們希望強化中文的技能，因為現在的需求比以往更強烈。」

赫爾辛基大學校內的孔子學院成立於2007年。根據合約，赫爾辛基大學負責遴選孔子學院的院長，並支付其薪資，中國政府則指派副院長，以及負責副院長和三名中文教師的薪資。

根據芬蘭《國家廣播公司》取得的資料顯示，赫爾辛基大學發現副院長的角色並非「學術性質」，並且和中國大使館的關係過於密切。

多個歐洲媒體揭露中國研究者具解放軍背景，批評學者不顧國安風險

（中央社）德國媒體日前揭露，與中國合作研究可能幫助中國提升軍力。對此德國教育部長呼籲學者在敏感領域與中國劃清界線，並認為大學不該成立孔子學院。

《德國廣播電台》（Deutschlandfunk）等11家歐洲媒體，分析過去20年來歐洲與中國學者聯名發表的35萬份學術報告後，上月中發布名為「中國科學調查」的調查報導，揭露其中近3000份的中方研究者有解放軍背景。

報導質疑研究成果可能作為軍用，幫中國提升軍力，批評學者過於天真，不顧國安風險，引起政壇和學界熱議。

對此，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格表示，在敏感的研究領域，例如無法排除軍事用途的軍民兩用技術、以及被政府用來監視人民的人工智慧，學者有必要與中國劃清界線。

她在《商報》（Handelsblatt）17日刊出的專訪中說，在民主與獨裁的體制競爭中，只要可能幫中國取得上風的領域，學者都應該與中國保持距離。

Photo Credit: AP / 達志影像 七大工業國集團負責教育和學術研究的部長，在法蘭克福開會的合影。左四為德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）。

德國今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國，這7國負責教育和學術研究的部長，日前在法蘭克福開會。

史塔克－瓦特辛格透露，七大工業國集團計畫成立學院，協助學者判斷與獨裁國家合作的風險。

她強調，即使與中國學者關係不錯，也不能太天真，「在今天的中國，一切都是為中共服務」。

中國在歐美大學成立的孔子學院，近年因為政治宣傳疑慮備受爭議。

對此，史塔克－瓦特辛格表示，如果她是大學校長，不會同意成立孔子學院，因為經費來自北京，會被中共政治利用，「我反對中國對我們的教學和研究有直接影響力」。

中國在人工智慧等領域的研究位居世界頂尖，史塔克－瓦特辛格呼籲德國學界要更有野心，努力把自己的研究做好，並強化與「共享自由價值」的國家合作。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航