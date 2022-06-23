台灣海巡擁有最多與中國搏鬥的經驗，理應成為東南亞各國制衡中共的槓桿
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先前美國願意和台灣簽署海巡協定，主要原因就是台灣願意在海巡這個區塊在南太平洋與北太平洋作出更多的努力。那理所當然，南海離印度洋這麼近，台灣也可以考慮比照辦理，畢竟對東南亞國家來說，台灣怎麼樣都不具有侵略性。
文：阮氏清金（每天學越南語創辦人兼執行董事）
越南軍方近日內部消息是這樣的：中國軍隊還不會進駐雲壤，但越南會持續密切關注中國會不會這樣做。
中國是否進駐柬埔寨雲壤軍港，備受越南關注
柬埔寨和寮國的安全事務向來是越南的專長，每一年越南都會和柬埔寨舉行雙邊國防部長會談。過去柬埔寨和中國之間的往來都維持在經濟貿易與防疫等問題上，第一次中國有意透過軍事外交和柬埔寨接觸是在2019年年初，一艘軍艦直接停靠在柬埔寨施亞努港。當時越共總書記阮富仲搶先訪問柬埔寨，要求洪森切勿讓第三國軍艦停靠，但後來軍艦依舊訪問了該港。
這件事讓越南軍方和越共中央軍委不停地考慮，是否要改變不允許第三國軍隊進駐越南的中立堅持。目前越共的權力核心還是傾向增加越南在中南半島的傳統影響力（越共保守派），並且用大國平衡的方式減少中國的壓力，而非完全朝著美越合作抗中的路線（越共親美派）去走。
印度國防部長辛格日前訪問越南，交付12艘由印度建造，越南貸款購買的海上快速巡邏艦艇，這則消息目前也只有印度的媒體有報導。依據不具名的印度軍方人士表示，這是因為原本辛格訪問越南的日期是訂在7月，但因為中國前陣子在太平洋失敗之後轉回頭過來藉著柬埔寨施加影響力，印度才改將與越南的兩國國防部長會談提前，為的就是抗衡中國的影響力量。另外印度幫助越南陸軍建造的線上軟體園區，就是為了協助其發展電子監控技術。
印度加強與越南合作
雖然中國先前希望打穿泰國克拉地峽，藉運河進入印度洋的夢想，被泰國和印度聯手阻擋，但現在有了一個雲壤海軍基地，未來中國進入南海已經多了一個正當性的理由。假設今天停靠在雲壤的是一艘中國海軍的科研船，他要進入印度洋做海洋研究，印度海軍看到要怎麼因應？美國海軍要怎麼阻擋？
現在更要擔心的是柬埔寨以外，中國有無可能在印尼也建立軍事基地？印尼雖然和中國有領海衝突，但印尼也是堅持大國平衡的戰略自主國家。為了增加自己的海洋大國地位，當然也不排除讓中國建軍港了。
這時候台灣海巡的地位就很重要，因為台灣的海巡是這個區域內唯一配備海軍武器等級的非正規軍隊。不管是鎮海火箭彈、雄三飛彈，其他周邊國家都還沒配備這樣的武器。換言之，假設自由陣營要製造一場灰色衝突讓中國無法在這裡橫行，只能來跪求台灣了。
台灣如何拿這個能力去談判達到合作是一回事，但就在前幾天發生的一件事：菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣中央大學合作的科研船，遭到中國海警追蹤。這時候台灣跟菲律賓是否就可以談判，讓台灣海巡和菲律賓海岸警衛隊共同保護？畢竟和中國灰色地帶作戰最有經驗的國家就是台灣了。
台灣海巡力不差，得多負一些責任
以一個越南人的角度，我認為南海主權就是實際掌控現狀即真理。其實越南也很清楚太平島主權就在台灣身上，但依據越南官方自己內部消息指出，他們害怕的並不是太平島主權屬於台灣，而是台灣和中國兩個國家一起聲索太平島，這才是比較大的問題。
越南要跟台灣實際採取海事合作有很多實務上的困難，台灣的外交處境就不說了，更多的問題是越南對南海的問題一旦有所妥協，對內部也不好交代。但實際上台灣和越南也是有海事合作的，比方先前與菲律賓合作的勵晉號也同樣跟越南有合作，只是越南相對態度就低調比較多。畢竟越南沒有像菲律賓背後有美國撐腰，有時候太過高調和台灣合作，會導致與中國的博奕中失去彈性。
因此越南方面也認為印度身為非南海國家，可以避免這方面的敏感性，扮演公正第三方的角色。且相對於美國，印度的敏感程度也比較低，但印度也可以達到制衡中國的效力。
回頭來說，不論台灣、印度或越南，其實都知道太平島的戰略地位不可忽視，中國企圖改變南海地緣格局時，台灣的海巡擁有與中國正面搏鬥的最多經驗，理當成為區域各國的槓桿之國。印度尤其想成為槓桿，印度軍方也不只一次表達了他們的意願，台灣唯有像越南一般承擔更多區域安全的責任時，其他與中國有矛盾的大國才會願意將其視為主要合作夥伴，並簽訂更多的安全協定。
像先前美國願意和台灣簽署海巡協定，主要原因就是台灣願意在海巡這個區塊在南太平洋與北太平洋作出更多的努力。那理所當然，南海離印度洋這麼近，台灣也可以考慮比照辦理，畢竟對東南亞國家來說，台灣怎麼樣都不具有侵略性。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」