台灣海巡擁有最多與中國搏鬥的經驗，理應成為東南亞各國制衡中共的槓桿

文：阮氏清金（每天學越南語創辦人兼執行董事）

越南軍方近日內部消息是這樣的：中國軍隊還不會進駐雲壤，但越南會持續密切關注中國會不會這樣做。

中國是否進駐柬埔寨雲壤軍港，備受越南關注

柬埔寨和寮國的安全事務向來是越南的專長，每一年越南都會和柬埔寨舉行雙邊國防部長會談。過去柬埔寨和中國之間的往來都維持在經濟貿易與防疫等問題上，第一次中國有意透過軍事外交和柬埔寨接觸是在2019年年初，一艘軍艦直接停靠在柬埔寨施亞努港。當時越共總書記阮富仲搶先訪問柬埔寨，要求洪森切勿讓第三國軍艦停靠，但後來軍艦依舊訪問了該港。

這件事讓越南軍方和越共中央軍委不停地考慮，是否要改變不允許第三國軍隊進駐越南的中立堅持。目前越共的權力核心還是傾向增加越南在中南半島的傳統影響力（越共保守派），並且用大國平衡的方式減少中國的壓力，而非完全朝著美越合作抗中的路線（越共親美派）去走。

印度國防部長辛格日前訪問越南，交付12艘由印度建造，越南貸款購買的海上快速巡邏艦艇，這則消息目前也只有印度的媒體有報導。依據不具名的印度軍方人士表示，這是因為原本辛格訪問越南的日期是訂在7月，但因為中國前陣子在太平洋失敗之後轉回頭過來藉著柬埔寨施加影響力，印度才改將與越南的兩國國防部長會談提前，為的就是抗衡中國的影響力量。另外印度幫助越南陸軍建造的線上軟體園區，就是為了協助其發展電子監控技術。

Photo Credit: AP / 達志影像 柬埔寨雲壤軍港一景

印度加強與越南合作

雖然中國先前希望打穿泰國克拉地峽，藉運河進入印度洋的夢想，被泰國和印度聯手阻擋，但現在有了一個雲壤海軍基地，未來中國進入南海已經多了一個正當性的理由。假設今天停靠在雲壤的是一艘中國海軍的科研船，他要進入印度洋做海洋研究，印度海軍看到要怎麼因應？美國海軍要怎麼阻擋？

現在更要擔心的是柬埔寨以外，中國有無可能在印尼也建立軍事基地？印尼雖然和中國有領海衝突，但印尼也是堅持大國平衡的戰略自主國家。為了增加自己的海洋大國地位，當然也不排除讓中國建軍港了。

這時候台灣海巡的地位就很重要，因為台灣的海巡是這個區域內唯一配備海軍武器等級的非正規軍隊。不管是鎮海火箭彈、雄三飛彈，其他周邊國家都還沒配備這樣的武器。換言之，假設自由陣營要製造一場灰色衝突讓中國無法在這裡橫行，只能來跪求台灣了。

台灣如何拿這個能力去談判達到合作是一回事，但就在前幾天發生的一件事：菲律賓大學國家地質科學研究所和台灣中央大學合作的科研船，遭到中國海警追蹤。這時候台灣跟菲律賓是否就可以談判，讓台灣海巡和菲律賓海岸警衛隊共同保護？畢竟和中國灰色地帶作戰最有經驗的國家就是台灣了。

Photo Credit: 中央社 台船公司為海洋委員會海巡署艦隊分署建造的4000噸級巡防艦「新竹艦」，22日在高雄廠舉行交艦典禮；圖為新竹艦。 （台船提供） 中央社記者賴言曦傳真 111年4月22日

台灣海巡力不差，得多負一些責任

以一個越南人的角度，我認為南海主權就是實際掌控現狀即真理。其實越南也很清楚太平島主權就在台灣身上，但依據越南官方自己內部消息指出，他們害怕的並不是太平島主權屬於台灣，而是台灣和中國兩個國家一起聲索太平島，這才是比較大的問題。

越南要跟台灣實際採取海事合作有很多實務上的困難，台灣的外交處境就不說了，更多的問題是越南對南海的問題一旦有所妥協，對內部也不好交代。但實際上台灣和越南也是有海事合作的，比方先前與菲律賓合作的勵晉號也同樣跟越南有合作，只是越南相對態度就低調比較多。畢竟越南沒有像菲律賓背後有美國撐腰，有時候太過高調和台灣合作，會導致與中國的博奕中失去彈性。

因此越南方面也認為印度身為非南海國家，可以避免這方面的敏感性，扮演公正第三方的角色。且相對於美國，印度的敏感程度也比較低，但印度也可以達到制衡中國的效力。

回頭來說，不論台灣、印度或越南，其實都知道太平島的戰略地位不可忽視，中國企圖改變南海地緣格局時，台灣的海巡擁有與中國正面搏鬥的最多經驗，理當成為區域各國的槓桿之國。印度尤其想成為槓桿，印度軍方也不只一次表達了他們的意願，台灣唯有像越南一般承擔更多區域安全的責任時，其他與中國有矛盾的大國才會願意將其視為主要合作夥伴，並簽訂更多的安全協定。

像先前美國願意和台灣簽署海巡協定，主要原因就是台灣願意在海巡這個區塊在南太平洋與北太平洋作出更多的努力。那理所當然，南海離印度洋這麼近，台灣也可以考慮比照辦理，畢竟對東南亞國家來說，台灣怎麼樣都不具有侵略性。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航