詹順貴：俄烏戰爭造成的全球性能源危機，對台灣影響恐怕更勝糧食危機
我們想讓你知道的是
俄侵烏戰爭所造成能源危機的嚴重性，其實一點也不輸糧食危機。尤其台灣，糧食熱量自給率還有34％左右，而能源自給率，縱使近年快速發展再生能源，整體平均仍然不到10％。因此，能源危機對台灣的影響，恐怕更全面、更深遠。
文：詹順貴
能源是現代工業文明的核心，人類所有食衣住行的生產、製造與使用過程都脫離不了能源。本專欄前一篇文章，主談因戰爭本身、經濟制裁，加上中國四處掃糧囤糧所導致的糧食安全危機，近來越演越烈，已經陸續出現呼籲美、英派軍艦護送運糧的聲音。
而俄侵烏戰爭所造成能源危機的嚴重性，其實一點也不輸糧食危機。尤其台灣，糧食熱量自給率還有34％左右，而能源自給率，縱使近年快速發展再生能源，整體平均仍然不到10％。因此，能源危機對台灣的影響，恐怕更全面、更深遠。
俄羅斯因輸出化石燃料而大賺其錢
儘管烏克蘭呼籲西方國家切斷與俄國的所有貿易關係，希望藉此斬斷俄羅斯的經濟命脈，歐美主要國家也信誓旦旦發動經濟制裁，在糧食與化肥項目固然執行較為徹底，但也付出糧價上漲的代價，不過在能源項目，卻完全不是這麼一回事。日前芬蘭獨立機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）最新公布的調查報告，便指出俄羅斯在入侵烏克蘭後的100天，反而因輸出化石燃料大賺930億歐元，而輸出目的地除了中國之外，大多為歐盟國家。
在對俄羅斯實施經濟制裁之初，中國一則為了表示對俄的支持，二則如同掃糧囤糧心態，也趁機大舉加購俄羅斯一時無法輸出化石燃料；之後，已經長期倚賴俄羅斯供應天然氣的歐陸國家發現難以抵制，也默默持續進口使用俄國的天然氣。這正是俄羅斯前總統、同時也是普亭盟友的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）敢誇下海口說，雖然國際貨幣基金會推估如果沒有俄羅斯天然氣，歐洲最多只能支撐6個月，但他認為歐洲國家甚至連1週都撐不下去的原因。
根據上述報告，在俄侵烏後100天內出口的化石燃料中，中國雖是最大進口國（126億歐元），歐盟國家則總共占61%，570億歐元，其中德國121億歐元、義大利78億歐元。事實上歐盟在5月底連兩天徹夜召開特別峰會，才勉強同意年底前裁減90％俄國石油進口，而天然氣的進口量，則僅勉強同意減少三分之二，根本不敢也無法全面禁運。但俄羅斯仍迅速反制，於5月31日宣布中止對丹麥、荷蘭、德國的天然氣供應，加上先前已遭俄羅斯停止供氣的保加利亞、波蘭與芬蘭，已有6個歐盟國家遭俄斷氣。
更讓人意想不到的，是作為全球主要煤炭與天然氣生產國之一的澳洲，竟然也遭受到這波能源危機的衝擊。不久前澳洲能源市場監管機構警告，總共擁有超過1300萬人口的昆士蘭州與新南威爾斯州可能出現電力短缺，原因是俄侵烏戰爭導致澳洲天然氣出口需求激增，耗掉可用以調度填補國內需求空缺的備援產能。
戰爭讓歐洲各國飽受通膨之苦
由於糧食與能源危機（後者更影響更全面更大），英國國家統計局5月18日公布英國4月底的通貨膨脹已經高達9％，是40年新高，而且為英國央行的英格蘭銀行更預測英國通膨將在今年第4季達10%以上。一位長期旅居英國、近日回台進行多場有關綠色轉型與氣候變遷議題演講的友人私下聊天時說，今年以來民營化的英國電價已經上漲3倍，根據《路透社》調查，這將是英國30年來最嚴重的生活成本危機。此外，包含德、法在內的歐盟各國通膨率也已陸續達到7－8％，第4季將突破8－10％。
經濟長期積弱不振的日本，其央行與許多經濟學者普遍認為拉高通膨與日圓貶值是振興經濟之道。但近來日本物價勁揚，日圓急貶，卻不是實際需求增加，而是疫情與俄侵烏戰爭引發食物與能源價格迅速飆漲所造成。雖然到4月，日本通膨率才2％，但已是7年來最高，就個別品項來看，因原油價格揚升，4月份日本能源價格較去年同月暴增19.1%，其中汽油價格飆升15.7%，電費飆漲21.0%；扣除生鮮食品後的餐費也較去年同月上揚2.6%。
在能源與食物價格大漲的帶動下，能源自給率幾乎100％、甚至近期還出口歐洲應急的美國，5月消費者物價指數（CPI，通貨膨脹率的計算依據）竟也年增8.6％，增幅創下1981年12月以來最高，其中能源價格在1年來上漲34.6%，汽油價格則暴漲近 50%。食物部分，雞蛋價格上漲32.2%，牛豬肉品、家禽與魚類上長14.2%，乳製品上升11.8%，甚至連30年房貸利率都升至5.27%（去年12月時為3.11%）。整體來說，普遍預期不久將來很快就會看到9％，因此，美國經濟學家普遍預測聯準會（Fed）於6、7月會議可能會各升息2碼。
耙梳一輪國際間目前飽受通膨之苦的現況與原因後，回頭看自己的國家，我們可以得到什麼警訊？政府該如何因應？
千萬別低估中國武力犯台的決心與準備
首先也是最重要的是，俄侵烏戰爭陷入膠著，讓民主國家產生危機意識而更團結，因此很多人認為足讓中國引以為鑑，不敢輕言侵台。但此一觀點除了是對中國共產黨不夠瞭解之外，也疏忽了前述對俄的經濟制裁不僅沒有被嚴格執行，甚至在能源部分因為無法快速切斷對俄羅斯的仰賴，而讓經濟制裁對俄羅斯難以收效。
以積極發展再生能源成績斐然（占比接近50％）的德國為例，迄今仍高度依賴俄國能源供給，因此，雖然提供武器給烏克蘭，卻也持續向俄羅斯進口天然氣。如前所述，其他歐盟傳統大國也差不多如此，這種形式大於實質的經濟制裁，會不會反向給中國啟示與鼓勵？
Tags：
當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
本文章內容由「爆米花數位資訊」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。