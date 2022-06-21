「八音才子」黃文擇辭世：一代聲優典雅的配音，代表了台語的深度與廣度
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在霹靂布袋戲的影視作品中，黃文擇的口白猶如故事的魂魄，取代吳樂天、黃俊雄的聲音，成為台語的範本；或套用日本的術語，黃文擇乃是台灣第一台語聲優。
文：陳文瀾
80年代的原味回歸
近來，由美國影星湯姆．克魯斯（Tom Cruise）主演的電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun：Maverick），橫掃全球電影市場，也在台灣掀起熱潮。許多台灣民眾無視疫情嚴峻，紛紛搶進電影院「朝聖」；中、壯年觀眾聲稱「重溫兒時記憶」，而在媒體、網路社群渲染下，青年、青少年也爭先恐後看片。
畫面華麗的《捍衛戰士：獨行俠》，雖然內容空洞、情節老套，卻鼓動起狂烈的的懷舊風。幾乎同時上映的《侏儸紀世界3》（Jurassic World：Dominion），縱使名不副實，螢幕上出現的，大多是白堊紀的（Cretaceous Period）恐龍，也獲得滿堂彩，讓懷舊風更加熾熱。
在台灣疫情的高原期，《捍衛戰士：獨行俠》、《侏儸紀世界3》票房依然開紅盤。然而，在今年年初上映的霹靂布袋戲電影《素還真》，方方面面無不銳意創新，致力吸引年輕族群，票房卻相當慘澹，連原本的客群也不捧場。
《捍衛戰士》、侏儸紀系列、霹靂布袋戲，皆發跡於20世紀80代中至90年代初；雖同在2022年推出新作，結果卻是兩極。而在日前，霹靂布袋戲靈魂人物之一、被譽為「八音才子」的黃文擇辭世，更讓忠實的布袋戲戲迷備感唏噓。
黃文擇出身雲林縣布袋戲世家，曾祖父黃馬即是布袋戲操偶藝師，並創立布袋戲班「錦春園」，祖父黃海岱將「錦春園」更名為「五洲園」。創造布袋戲收視狂潮，並將黃家事業推上第一波高峰的，則是黃海岱的次子、黃文擇的父親黃俊雄；而黃文擇與兄長黃強華共同打造的霹靂布袋戲，則讓黃家事業站上新的高峰。
黃家獨樹一幟的布袋戲傳承
黃家布袋戲的淵源、流派考察，對台灣語言文化、布袋戲產業的影響，皆是台灣文化研究的重要課題。黃家與政治的糾葛，則是其爭議的淵藪；在日治時期，「五洲園」是台灣少數獲得日本殖民政府認可的布袋戲團，而在中國國民黨獨裁統治時段，黃家也是第一個登上「老三台」的布袋戲戲班。
中國國民黨打壓本土文化多年，但在解嚴後，黃家在政治立場上，卻一直偏向中國國民黨；黃俊雄的弟弟黃逢時，不僅曾是中國國民黨籍的立法委員，還被視為雲林縣張家班的要角。
而在商業模式上，黃家靈活多變、與時俱進，故當其他布袋戲班逐漸凋零時，黃強華、黃文擇創立的霹靂國際多媒體，卻已晉升為上櫃公司。在20世紀80年代末，有線電視、錄影帶產業勃興，黃俊雄不再固守無線電視，自創錄製公司、自建攝影棚，將事業重心轉移至錄影帶租借市場。
黃強華、黃文擇接班後，自20世紀90年代起，開啟霹靂布袋戲浪潮，他們掌中的素還真、葉小釵、一頁書、亂世狂刀，取代了父親賴以成名的史艷文、藏鏡人，躍居最受歡迎的布袋戲「明星」。接著，黃家兄弟取得有線電視頻道，並仿效音樂公司的經營模式，成立後援會，發行會刊、原聲帶，並廣泛進行異業合作，擴大霹靂布袋戲的影響力與事業版圖，並積極搶灘日本、中國市場。
霹靂國際多媒體曾以霹靂布袋戲的故事為藍本，與知名電腦遊戲智冠科技合推電腦遊戲，與城邦文化共同出版書籍，與香港玉皇朝合作刊行漫畫，也開發多樣化的商品。2000年，其拍攝的霹靂布袋戲《聖石傳說》，票房甚至壓倒同期上映的美國強片《玩具總動員2》。
黃文擇的口白成為台語範本
在霹靂布袋戲的影視作品中，黃文擇的口白猶如故事的魂魄，取代吳樂天、黃俊雄的聲音，成為台語的範本；或套用日本的術語，黃文擇乃是台灣第一台語聲優。不過，在《聖石傳說》之後，霹靂國際多媒體創作的電影，如《奇人密碼：古羅布之謎》、《素還真》，票房皆不佳，縱使黃文擇的音色再有魅力，亦難再創票房奇蹟。
霹靂布袋戲的成功，除了導入現代科技、特效，更因為自創時空、人物，堪稱台灣的奇幻武俠。早期，台灣布袋戲班演出的戲碼，多是中國歷史演藝、神怪傳奇、章回小說的橋段；黃海岱、黃俊雄的貢獻之一，正是跳脫此框架，《雲州大儒俠》系列故事多是自創，但若非資深戲迷，可能不知其時空設定在大明帝國中葉。
無法快意恩仇、被儒教道德綑綁、說教時間長於武打時間的史艷文，終究得將螢幕空間，讓位給新世代的布袋戲「明星」。只是，霹靂布袋戲的情節、角色不斷增生，彼此的恩怨情仇過於複雜、曲折，就連部分資深戲迷也感到心累，甚至就此放棄追劇，遑論在韓劇、日漫、美國電影薰陶下成長的青年世代。
況且，霹靂布袋戲雖較少儒教式的說教，隨著情節持續繁衍，也常見道教式、佛教式的說教，自然難獲新生代青睞，進軍國際市場的計畫，也止步於中國。更可惜的是，霹靂布袋戲走出了以中國為背景的敘事體系，霹靂國際多媒體的其他創作，大多又重走回頭路。
除此，霹靂布袋戲面臨的困境，也是台灣大多數家族企業的困境；雖然引進現代化的企業架構，甚至已是上櫃公司，但仍無法落實經理人制度，很難注入活水、開創新局，蛻變為具國際競爭力的大企業。
與當下電視劇演員的台語口白相較，黃文擇典雅的配音，代表了台語的深度、廣度。在教育體制中，雖有母語課程，卻無法有效遏止母語消亡的速度，雖不乏母語配音的卡通、戲劇，但常見配音人員對母語未臻純熟，若干辭彙從北京話硬翻，反倒增加學習母語者的困擾，也難這些辭彙重回日常生活場域。
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