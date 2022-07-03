【書評】陳雪《你不能再死一次》：重新挑戰觀眾的道德天秤，折射人性難以被定義的多樣性
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《你不能再死一次》作為推理小說的名稱，顯示了於此齣連續殺人案件中，即便犯下滔天大罪，即便留下難以抹滅的印記，愛仍是唯一的解答。
那時他們的屋子後半部每一扇窗戶都可以看到桃花林，每一年春夏秋冬，她看到綠樹發芽，開花，結果，然後到了落葉時節，一切變得蕭瑟，有一次他們全家在窗前看落葉，父親去清掃葉子，把樹葉堆起來燒掉，她覺得悲傷，父親卻對她說，「冬去春來，人生就是這樣輪迴輪換，所以遇到壞事不要緊張，春天一來就會萬物復甦了。黑夜總會過去的。」
故事的第一章，猶如電影的開場，一名美麗的少女陳屍於桃花林中，白色、血跡、花瓣與與赤裸的身軀形成奇異之美，伴隨著逐漸膨脹的恐懼感。作家陳雪的長篇推理新作《你不能再死一次》，透過如此流暢清晰的影像文字，為這齣橫跨多年的連續殺人案件揭開序幕。故事以此為核心，圍繞著第一場命案的幾名核心人物，抒情與敘事並重，從人性層面切入，他們伴隨著各自的心魔辛苦長大，長成了孤獨封閉的大人，多年後，命運將這些人帶回起點，試圖釐清血案背後淒美而殘酷的真相，摸索屬於自己的生命出口。
當年的三人組丁小泉、宋東年與周佳君，一個二八年華便不幸香消玉殞，留下過於自責的初戀男友，以及眾人口中「殺人犯的女兒」的摯友；十四年轉瞬即逝，一切不因草草結案而落幕，宋東年選擇走上警察一途，行屍走肉般埋首工作，而周佳君則徹底改頭換面，變為業界知名的犯罪案件專題記者李海燕，不斷從他人的悲劇中探詢解答，關於悲劇，關於哀慟，關於餘生。
善惡的分野
如此從人性面出發的推理小說，必得重新挑戰觀眾的道德天秤，是與非、善與惡、光與影、生與死、美與醜、愛與恨，一切是對立存在的，但於《你不能再死一次》中，每個當局者皆有自己的思考模式，長期處於灰色地帶，唯有跳脫世俗觀點的枷鎖，方能挖掘到真正的情感真相。
追悔會成為他們餘生的命題嗎？一樁命案可能把一個家庭或數個家庭完全摧毀，還活下的人，都變成什麼樣子？
對於李海燕而言，若想釐清生命裡沒有解答的問題，好比被視為畏罪自殺的父親，最可行的方式是主動接近、理解罪犯，試圖從他們的角度看世界的過程。至於宋東年，偵破無數案件卻始終無法揉開內心的瘀血，遍尋不著自我救贖的途徑，真正吞噬他的，更像是那份難以和死亡抗衡的無力感。另一方面，相較於揪出兇手，該如何挖掘犯案動機、還原完整真相，那也是「抒情寫實」的訴求，選擇探就心理層面的原因與影響，企圖映照社會與大環境的陰影。
總說悲劇的發生，並非單一原因使然，而是一連串的不幸所導致。事實不出人人都是自己故事中的主角，擁有自己版本的真相，以及與世界應對的方式，陳雪透過核心角色各自的來時路，透徹梳理成長過程與外在環境對人格特質的影響，非為罪刑開脫或卸責，而是可恨之人往往有可憐之處，彷彿背對陽光，凝視著深淵，折射人性難以被定義的多樣性，在揭開謎底的同時企圖審視挫折根源，並憑藉文學的力量尋找些許理解與同理。
創傷記憶
無論對受害者或加害者而言，創傷記憶本身就是一種創傷，因為重溫記憶使人痛苦，或難免讓人覺得不適。承受傷害者傾向於壓抑記憶，以免再度感到苦痛；傷害他人者則傾向將記憶深埋心底以求解脫，同時減輕自己的負罪感。
納粹集中營的倖存者普利摩李維（Primo Levi）於著作《滅頂與生還》如此談論，單單是「記得」，就得不停與社會、親人、自我、記憶對抗，親眼見證創傷對人性帶來深遠的影響，且記憶會有意識且無意識地牽動我們的過去、現在、未來。所以阮越清會寫，所有戰爭都發生兩次，一次在戰場上，一次在記憶裡，那些終其一生不停遺忘的過往。
於此書中，陳雪再度透過類型小說探討了「創傷記憶」這個龐大命題，宋東年、李海燕深受童年陰影與命案所苦，顯現於後來種種沉默、封閉的性格特質中，他們單打獨鬥拚命遺忘，卻不停被拉回過去，生命狀態自十六歲起便陷入停滯，時而壓抑，時而逃避。然而，較為幸運的，愛與命運讓他們用不著繼續承受獨自一人重新開始的苦痛，李海燕鑿開了宋東年的冰封許久的內心，宋東年則一再用行動證明渴望共同重建生活的決心，而治癒的契機，就始於真正感受到「沒有人是一座孤島」。
畢竟沒有一種酒，可以讓人從此醉生夢死，沒有一種恐懼，可以於時間中煙消雲散，一旦捨棄記憶，就會忘記自己原本的模樣，時間無法沖淡過去，只能找到一種方式與其和解，與之共存。
愛永遠比恨更強大
假使人們持續對惡避而不談，也會忘記愛有救贖力道。
《你不能再死一次》作為推理小說的名稱，顯示了於此齣連續殺人案件中，即便犯下滔天大罪，即便留下難以抹滅的印記，愛仍是唯一的解答。因此，在分隔這麼多年，李海燕與宋東年依然扮演著彼此的解鈴人；自幼缺乏關愛的高岸，畢生受一廂情願的情感所趨動、所左右，但偏偏多數時候，真正的愛不是做了什麼，而是選擇不做什麼。
他說是為了愛，或許是吧，他畢竟也付出了代價，用錯誤的方式去愛人。
故事的末端，教人想起濱口龍介的《在車上》，最後於《凡尼亞舅舅》的舞台上，允兒流露堅定神情比劃著：我們要繼續活下去，我們一起走過漫漫長日，穿越幽幽的夜晚吧！咬牙承受著命運的考驗，無止盡地生活下去，在回望自己吃過多少苦、流過多少淚的最後一刻，將得以帶著微笑，平靜休息。
在得到與得不到之間，可窺見愛有摧毀的力量，同時有彌補的力量，這也是陳雪反覆透過小說琢磨的複雜性。海燕感受到的愛與苦難亦是如此，難以名狀，無從釐清，有時相伴同行，已經一起經歷了這麼多的風風雨雨，他們未來即使有更多的漫漫長日、幽幽夜晚，亦不足為懼，曾經世界一片漆黑，當出現一道光線劃破黑夜，即使微弱，即使稍縱即逝，光明仍戰勝了黑暗，他們也將重獲新生，見證著悲傷的美麗與意義。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。