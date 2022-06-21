別把楊志良選高雄當笑料，張亞中宣布參選後，朱立倫需要一位「不二人選」
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張亞中施壓選高雄後，朱立倫必須要很快找到能夠掣肘陳其邁、張亞中，甚至砲打陳時中的那個人。楊志良恰巧是「不二人選」，而國民黨這兩天內部民調已經將楊納入。
政壇有很多怪傑，不是誰的人，有幸坐上高位，下台後始終不悔，卻堪稱政治邊緣人。楊志良就是其中的顯例，而他或許將首度如願，展開大砲手、孤鳥的逆襲。
楊志良13日上廣播節目談高雄市長選舉，自曝在高醫大任教多年、在高雄買房，對高雄有深厚感情，「只要黨有需要，身為終身黨員的我有義務承擔」，更直言「我比陳其邁能幹多了！」
楊志良的大動作，很快成為媒體焦點。不少人都當成政壇花絮、笑料來看待。
據信，楊志良到高雄「試水溫」，完全是有意義的浮上檯面，而不僅是當李四川、柯志恩、葉匡時、張亞中、陳玉珍、楊志良、曹桓榮、孫健萍等政媒點名選將的分母。
張亞中宣布參選後，朱立倫需要一位「不二人選」
朱立倫在高雄的首選，當然是朱、韓嫡系，當過新北與高雄副市長的李四川，然而，李四川出征的意願相當有限。朱嫡系柯志恩原本被視為「川伯」外的最佳備胎，但柯的意願，只比李四川多一點點，不過她與朱的關係更親、老朱更叫得動，柯志恩因此說出「若民調第一、我就認了」而備戰。
若照國民黨傳統的決策風格，高雄會止步在朱立倫欽點柯志恩，「勉強」她選一場不太難看，但對陳其邁未必造成威脅的選舉。另一個層次來看，「強摘的果子不甜」，柯志恩不夠主動、無法掀起類「韓國瑜」旋風，未必符合高雄的政治胃口。從這一點看來，勉強柯志恩選高雄是「不及格的」，柯絕非「次佳」人選。
國民黨高層思索轉向，有兩個主要轉折。
第一、張善政的桃園經驗：張善政逼出林智堅應戰，讓羅智強失去操作恐怖平衡的槓桿，結果不差，國民黨未必要從傳統政治結構的邏輯去思考。
第二、張亞中施壓選高雄：路人皆知，張亞中和朱立倫選過黨主席，對朱不友善，兩人理念、論述南轅北轍，若讓張造起聲勢，勢必傷朱。
朱立倫必須要很快找到能夠掣肘陳其邁、張亞中，甚至砲打陳時中的那個人。楊志良恰巧是「不二人選」，而國民黨這兩天內部民調已經將楊納入。
完全不按牌理出牌，卻也無人能掌控的楊志良
楊志良2009年因葉金川參選花蓮縣長出任衛生署長，步入政壇，2015年登記過國民黨總統初選，之後由洪秀柱出線。
2011年，楊列國民黨不分區立委名單、2019年列白色聯盟不分區，2019年楊志良宣布成立玉山黨，有意推張善政參選總統。楊志良看起來是馬英九的人，卻酸老馬「雖是好人但不適合當總統」；楊志良罵前總統、罵監委、罵名嘴戰力十足，完全不按牌理出牌，卻也無人能掌控。
朱立倫若要做出跳脫傳統的決策模式，在高雄可能有賺頭，也必須冒險。
首先，楊、朱必須有相當默契，且受控，不受控又自提主張、自打選戰是很危險的；其次，楊志良有打擊陳其邁、陳時中、牽制張亞中的企圖心，但也有出包的潛力，這些都是必須承擔政治風險；第三，楊志良當「母雞」與在地勢力融合的能力，是否可能有不良化學反應。
最後，才是楊志良出線後，清理戰場的問題。
楊志良和川普同年，都是76歲，極可能展開政治生涯的首次選舉。趙少康初出政壇選議員時，曾受惠於楊志良助選，老趙因此認為，楊志良戰陳其邁「老師PK學生很不錯」。
楊志良一旦出線選高雄，恐怕是戰鬥藍和朱立倫政治距離最近的一次。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
我們想讓你知道的是
ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
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厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
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