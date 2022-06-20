「香港從不是英國殖民地」，港府為何要修改教科書？

（德國之聲）香港準備推介的新版中學教科書中，在香港歷史部分否認香港曾經是英國的殖民地。中共認為，香港和澳門只是被實施殖民管治，中國從未放棄對兩地的主權。

《美聯社》指出，這不是北京的新立場，但此舉進一步表明中央政府要貫徹其對歷史和事件解釋，同時宣揚愛國主義的決心。2019年爆發反送中運動以來，中央政府收緊了對香港的控制。

《明報》翻查了3家出版社的4本經送審的公民科課本，全都明確表示「香港不是殖民地」，有課文解釋說，雖然英國按照殖民地模式管制香港，但清朝以後的中國政府均不承認不平等條約，亦從沒有放棄香港主權。有課本以補充資料對「殖民地與殖民統治」進行說明，指出，若國家宣佈一地區為該國殖民地，國家享有該地區的主權和治權；若國家對一地區實行殖民統治，該國家「只擁有該地區的治權，並不擁有主權」。課文續稱，中國一直擁有香港的主權，英國「只是在香港實行殖民統治，因此香港不是英國殖民地」。

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香港曾是殖民地嗎？

從1841年一直到1997年移交給中國之前，香港都是英國的殖民地，除了1941年至1945年期間，香港被日本佔領。19世紀，英國在兩次鴉片戰爭之後與清政府簽定一系列條約，條約分別規定將香港島和九龍半島割讓給英國，此後，1898年雙方再次簽訂條約，讓英國政府租賃新界，為期99年。

不過，中國共產黨從未承認所謂的「不平等條約」，認為這些條約是清王朝在軍事失敗後被迫簽署的。20世紀末，由於中國不願延長新界租約，而殖民地在沒有租約的情況下不成立，英國與北京就主權移交的條件進行了曠日持久且伴隨爭議的談判。最終，1997年，香港在 「一國兩制」的情況下進行了移交，北京同意保持香港經濟、政法制度保持50年不變，在1984年中英兩國在聯合國登記的《中英聯合聲明》中是這樣規定的。

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這個問題以前出現過嗎？

1972年，就在中國重返聯合國幾個月後，中國政府採取行動，認為港澳不是殖民地，要求聯合國非殖民化特別委員會把兩地從殖民地名單中刪除，相關提議獲得通過。在歐洲國家給予其他殖民地獨立的時候，中國擔心英國和葡萄牙的統治地區也會發生同樣的情況，北京希望收回這些地區。當時的中國駐聯合國代表說：「香港和澳門問題完全屬於中國的主權，不屬於普通的殖民地類別。」

香港為何要修改教科書？

新教科書是2019年反送中爆發後廣泛的教育改革的一部分。三年前，許多學生都參與了反送中抗議活動，有些人還是領導者。

《紐約時報》援引香港的民主活動人士、喬治敦大學歷史系博士研究生敖卓指出，政府這次修改中學課本的立場「相當於是說『香港一直是中國的一部分，因此香港人永遠不能聲稱有自決權』。」他還補充說，這也是「為了確保下一代年輕人將支持或至少同情政府所說的東西……也是《國安法》時代改造香港的一部分。」

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新版教科書側重於國家安全、愛國主義和身分認同等主題。其中強調了官方觀點，認為抗議運動是外國勢力干預，威脅到國家安全。根據《明報》報導，課本中有章節談及《香港國安法》的制定，其中指出，回歸後政府一直沒有將《基本法》23條立法，以至於香港在維護國家安全上出現漏洞。表示2019年修例風波引發一連串嚴重暴力事件，破壞社會秩序，並弱化市民特別是青年的守法意識，又稱「外部勢力介入香港事務變本加厲」。

《紐約時報》報導，雖然學校校長、教師以及學者和香港教育局工作人員仍在對教材進行審核，但這些內容進入教室似乎已成定局。

《美聯社》指出，新版教科書是推動香港向中國大陸價值制度看齊的一部分，尤其在政治和歷史領域。中國領導人習近平越來越多地將民族主義情緒和日益專制的統治理念強加於香港。倫敦大學亞非學院教授曾銳生（Steve Tsang）表示：「在中國，主導歷史和真相的是中共。在習近平的歷史觀中，事實是次要的，詮釋才是關鍵。並且，只允許有一種解釋。」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex