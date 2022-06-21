46%確診者嗅覺喪失逾1年！ 大腦掃描發現區塊損傷萎縮

確診影響嗅味覺功能？46％患者持續逾一年

感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的其中一項後遺症是出現嗅覺、味覺功能喪失，在疫情大流行前期是確診的主要症狀。不過，隨著病毒株持續演變，嗅味覺異常的比例逐漸下降。權威期刊《Nature》報導指出 ，一份針對美國61萬名確診者的調查顯示，與原始病毒株相比，感染Alpha株發生感官功能障礙的比例高出50％，Delta株下降到44％，近期的Omicron株則只有17％。

然而，在疫情前期確診的人口中，一大部份仍面臨感覺功能異常的後遺症困擾。2021年一項追蹤100名輕症確診者的研究發現，在感染一年多之後仍有46％患者持續嗅覺障礙的症狀，截至去（2021）年年底，有7％感染者完全失去嗅覺功能，對他們來說，在日常生活想要品嘗食物、聞嗅花草都成為奢談。

Photo Credit: 潮健康

病毒恐令嗅覺喪失？大腦掃描發現區塊損傷

感染COVID-19為何造成嗅覺問題？在大流行前期的研究說法，是病毒會攻擊鼻腔中的負責調節黏膜離子平衡的支持細胞（sustentacular cells）。隨著病毒研究的進展，COVID-19病毒影響大腦的跡象似乎也愈來愈明確。哥倫比亞大學生化學教授Stavros Lomvardas的團隊發現，在確診死亡者大體的神經元中偵測氣味分子（odour molecules）的受體減少，細胞核結構也產生改變。

Photo Credit: 潮健康

另外一些研究也試圖分析，為何有些確診者會經歷更長時間的嗅覺異常。相關研究發現，個體基因似乎與感染後出現嗅覺、味覺喪失有關，特別是UGT2A1、UGT2A2有突變的族群。這兩種基因負責譯成（encode）用於消除氣味分子的蛋白質。

也有研究顯示，感染COVID-19病毒的確診者在嗅覺喪失之後，大腦會產生持續性的變化。英國一項785人的研究發現，在約400名感染者兩次的大腦斷層掃描中發現結構變化，包括嗅覺區相關區塊的損傷。其中一種可能性與缺乏「輸入」刺激有關，由於偵測、感知氣味分子的正常細胞減少，大腦中接受嗅覺刺激及反應的部份可能因而萎縮。

氣味訓練約三分之一有效，嗅覺喪失暫無有效治療

同時，如何幫助嗅覺喪失的確診者恢復正常功能，也進行了許多小型臨床試驗。多數研究人員傾向讓患者接受氣味訓練，提供味道強烈的樣本讓他們聞嗅並嘗試辨識其中差異，目的是推動嗅覺對大腦的刺激反應。但這個方法只能幫助約三分之一的嗅覺喪失確診者。

另一些目前嘗試的治療方式，如類固醇治療、血漿治療，皆對感染COVID-19後的嗅覺喪失沒有明顯的改善，或研究規模太小沒有顯著證據力。英國東英吉利大學（University of East Anglia）的鼻竇專家Carl Philpott則正在著手關於維生素A的小型研究，試圖找出能明確幫助嗅覺喪失患者的方式。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航