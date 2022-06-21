「光洋科條款」恐造成經營權僵局，經濟部與金管會該如何「校正回歸」？
我們想讓你知道的是
光洋科條款大幅增加董事長在經營權爭奪戰當中的主場優勢，但同時也讓在野董事更難競爭公司執政權，甚至可能會造成長期少數執政，筆者希望拋磚引玉，讓各界對此議題集思廣益，找出在天秤另一端擺上砝碼的解決方案。
文：林冠亨律師（一個關心臺灣經濟發展的律師，喜歡追蹤產業發展和商業法律動態，期望用自己不斷精進的法律服務，讓臺灣的企業更壯大）
2021年底，靶材大廠光洋科的一次董事會上，在野派（台鋼派）董事提出「臨時動議」解任董事長，這場突襲式的政變不僅震撼了光洋科上下游廠商及產業界，更驚動了經濟部、金管會等主管機關。
後來，台鋼派選出的新董事長，主張舊任董事長已經被解任，向經濟部申請變更登記。經濟部罕見地、大動作地直接宣告「這次解任董事長的程序不合法」，因此拒絕台鋼派提出的「董事長變更登記申請」。
大約半年後，金管會在2022年5月12日預告修正「公開發行公司董事會議事辦法」，明訂公開發行公司的董事會不能用「臨時動議」解任董事長。外界將這項修正稱為「光洋科條款」。
金管會為什麼要增訂光洋科條款？
金管會修正的理由主要在於，解任董事長對公司影響重大，應當在開會前就讓董事有充分的時間評估；如果在會議上以臨時動議提出，讓董事思考的時間恐怕不夠。沒有經過充分思考、討論就對這麼重大的事情做決定，對公司不見得是好事，也不符合公司治理的精神。
然而外界猜測這次的修正，或許和前陣子的光洋科經營權之爭有關，主管機關或許是希望藉此穩固現任經營者的執政權。
光洋科條款對其它公司會有什麼影響？
董事會的排案權，除非公司內部有特別規定（章程、董事會議事規則等），否則就是屬於董事長。而在董事會中，如果要討論「沒有被排進議程的議案」，就必須使用「臨時動議」。
光洋科條款修正通過後，可以想見公司派（董事長）方很可能會使用「召開董事會但不排解任董事長議案」的程序招式進行防守。因為如此一來，解任董事長議案既不在會議議程上，也不能用臨時動議提出；市場派董事要攻下董事長的職位，會非常困難。
換句話說，光洋科條款大幅增加董事長在經營權爭奪戰當中的主場優勢，讓董事長的位置更加穩固，也就是讓現任執政者的政權更為穩定。
但穩固現任經營團隊執政權的反面，就是讓在野董事更難競爭公司執政權。如果經營權爭奪遊戲規則的天秤太過傾斜，甚至可能會造成長期少數執政，讓公司的經營陷入僵局，對公司前景和產業經濟的發展，恐怕不見得「利大於弊」。必須在天秤的另一端再擺上砝碼，讓經營權爭奪的遊戲規則重新平衡，才是完整的藥方。
因此筆者希望以本篇拋磚引玉，讓讀者甚至各界能夠對此議題集思廣益，找出妥適的解決方案。
方案一：建議經濟部對《公司法》203條之1第3項作成函釋
依照《公司法》規定，除非有法定的特殊情形，否則只有董事長才有權召開董事會，因此過去常見董事長將董事會召集權當成籌碼，甚至因此造成經營僵局的案例。
2018年《公司法》大幅修正時，為了解決董事長壟斷董事會所造成的問題而增訂第203條之1，規定過半數董事得以書面記明提議事項及理由，請求董事長召集董事會；如果董事長沒有在15日內召開董事會，過半數董事就有權自行召集。透過這條規定，或許可以找出光洋科條款的平衡措施。
《公司法》第203條之1（以下稱「203條之1」）規定過半數董事自行召集董事會的前提是「董事長未於收到書面請求後15日內召開」，而203條之1所謂的「不為召開」究竟是什麼意思？
- 如果董事長有開董事會，但沒有將過半數董事要求排入的「解任董事長」議案列入議程，算召開嗎？
- 在（1）的情形，過半數董事可以在15天後自行召集董事會嗎？
法院及經濟部（《公司法》的主管機關）對這個問題，至今都還沒有明確表示過意見。
筆者認為，經濟部應明確就此議題作成函釋，說明必須是有將過半數董事的提議事項列入議程，才能算是203條之1所謂的召開：
- 從法規範的目的解釋
從「避免董事長為自身利益壟斷董事會，妨礙董事行使權力」這個規範目的解釋，應當認為董事長召開「能實質討論過半數董事提議事項的董事會」才算是《公司法》第203條之1的「召開」。
- 從法條的體系解釋
既然203條之1第2項要求過半數董事給董事長的請求，必須要以書面載明「提議事項」及「理由」，那麼實際上就是賦予董事有「提案權」，而這個提案權必須透過董事長將議案列入議程才能落實。因此，203條之1的召開應當不是指單純開會，而是能讓過半數董事的提案被處理的會議。
如果經濟部作出這個函釋，董事長在面對過半數董事提議開會的時候，如果只虛幌一招而不「實質將提議事項排入議程」，那麼15天後就會面對到「主場優勢消失」的窘境。
這個函釋將會逼迫董事長正面對決，進一步創造董事長用實質行動爭取董事支持的誘因。
更重要的是，倘若董事長雖然只是虛晃一招，形式上雖然召開董事會，但遲遲不將最關鍵的「解任董事長案」排入議程的話，過半數董事仍然能循著《公司法》第203條之1的路徑自行召開董事會（此時主席就不是董事長，或至少該議案能夠順利進入議程）處理解任董事長議案。
因此，筆者建議在金管會修正公發公司董事會議事辦法的同時，經濟部也能對於《公司法》203條之1作成函釋，讓過半數董事召集條款的功能真正落實。以免金管會作此修正之後，過半數董事一方面無法以臨時動議解任董事長，二方面無法依正當程序取得董事會召集權的困境。
如此一來，經營權爭奪的遊戲規則才不至於過於傾斜而影響公司治理。
方案二：增訂《公司法》第203條之1第4項
在《公司法》第203條之1第4項增訂「第二項提議事項未列為議案者，視為已列為該次董事會之議案。」
如此一來，無論董事長是否將「解任董事長議案」列入議程，該次董事會都能處理「解任董事長議案」，同樣也是釜底抽薪的方法；同時也更能有效保護過半數董事的提案權。
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