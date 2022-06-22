口袋包圍戰術失靈，俄烏戰爭爆發百日後為何會陷入僵局？
我們想讓你知道的是
我們會不斷在媒體上看到俄軍成功推進，又奪下某個城鎮，卻難以看到俄軍取得關鍵性的勝利，因為這種小口袋戰術，難以扭轉戰局。而且目前烏軍的反擊重點，已不是放在烏東戰場上，反而轉移到了烏南一帶，想要奪回赫爾松的意圖非常明顯。
文：王臻明
俄羅斯入侵烏克蘭已超過百日，戰事仍在持續中。俄羅斯並沒有依照戰前的計畫快速控制首都基輔，成立傀儡政權，反而撤離在烏克蘭北部的部隊，將戰事聚焦在烏克蘭東部與南部地區。因為俄羅斯終於承認現實，瞭解俄軍並不是一支精銳勁旅，難以進行現代化戰爭。
奪取制空權失敗，空中打擊失敗，空降軍斬首失敗，營級戰術群的閃電戰也失敗，只是展開了沒有戰果的戰線，消耗龐大的資源。因此放棄戰前的魯莽計畫，改採穩紮穩打的戰術，縮小戰線到自己有把握的戰場上作戰，這是之前烏克蘭戰場上的大致情況。
俄軍在烏東改用古老的戰術維持不崩潰
俄軍在烏東、烏南地區使用非常古老的戰術，讓地面部隊一字排開，維持一個寬廣的正面，互相掩護與監視。
當俄軍的左右兩側都有友軍掩護，就可以避免熟悉地形的烏軍採取迂迴戰術，偷襲後方補給線。這是烏軍在戰爭前期，非常成功的一種作戰方式。彼此監視還能避免士氣不佳的前線部隊丟棄裝備，未戰先潰，這是俄軍最大的致命傷。先維持住戰線以後，俄軍再以部署在戰線後方的優勢砲兵，狂轟濫炸戰線前方的目標，嘗試擊潰烏克蘭守軍的士氣，即使烏軍能堅守不退，也已被大幅削弱抵抗能力。
等到前方的烏克蘭守軍受到砲火重創，俄軍再慢慢將整條戰線往前推進，在過程中不求快，反而強調維持戰線的完整性，速度快的機械化部隊會等速度慢的砲兵部隊，如此周而復始的逐步蠶食。並利用俄軍的兵力與火力優勢，同時推進多條戰線，以形成口袋包圍。
兵力與火力都居於劣勢的烏克蘭守軍，難以突破這樣的正面，摧毀俄軍戰線背後的砲兵，只能被迫選擇以砲兵反擊，這就是烏東、烏南戰場會陷入砲擊戰，而且戰況膠著的原因。歐美國家為了協助烏軍持續抵抗，只能不斷提供各式火砲，甚至是多管火箭。
俄羅斯的口袋戰術也不是萬靈丹
不過俄羅斯的口袋包圍戰術也不是那麼成功，因為要維持寬廣的戰線，並同時向前推進，需要良好的協調能力，這一點俄軍的表現差強人意。一開始俄軍是希望製造一個大口袋，在烏東戰線攻下哈爾科夫以後，往東南方推進，烏南戰線則由赫爾松北上，包圍整個烏東、烏南的烏軍，占領聶伯河下游以東的整個地區。
甚至還想過發動兩棲登陸，攻擊摩爾多瓦，利用該國國內的親俄自治共和國，展開烏西戰場，利用三面鉗形攻勢，更大範圍包圍烏軍。無奈這方案野心太大，烏軍又全力抵抗，緩慢推進的戰線根本難以達成目標。
放棄了大口袋包圍的戰術後，繼續圍攻哈爾科夫已經沒有意義，俄軍選擇撤退並轉移兵力，從戰略要地伊久姆往南推進，成功打出一個突出部。俄軍利用這個新突破，企圖與烏南戰線在頓涅茨克的部隊合圍，形成一個中型口袋，包圍仍在頓巴斯境內奮戰的大部份烏軍。
這個計畫一開始時進展順利，但沒多久俄軍的攻勢就逐漸停滯不前，缺乏顯著的進展。原因可能是烏軍奮勇抵抗，或是俄軍的後方補給線拉伸過長，受到側翼威脅，讓俄軍一直原地踏地，沒有進一步的動作，整個作戰計畫進行的並不順利。
現在俄軍採取的是小口袋戰術，用最簡單的方式，一次蠶食一小塊地區，如目前正在攻擊北頓涅茨克，想要包圍仍在這座城市與周邊堅守的烏軍部隊。這種規模的小區域作戰，俄軍還是有辦法達成的，像北頓涅茨克已大半淪陷，全部被俄軍占領只是時間上的問題。
我們會不斷在媒體上看到俄軍成功推進，又奪下某個城鎮，卻難以看到俄軍取得關鍵性的勝利，因為這種小口袋戰術，難以扭轉戰局。而且目前烏軍的反擊重點，已不是放在烏東戰場上，反而轉移到了烏南一帶，想要奪回赫爾松的意圖非常明顯。
烏克蘭重心已轉到烏南
烏克蘭將歐美國家援贈的武器，大半部署在烏南戰場上，強攻赫爾松的原因有兩個：一是只要拿下赫爾松，就擋下俄軍封鎖整個烏克蘭海岸線的計畫，重要港口敖德薩的危機解除。未來魚叉飛彈到手後，還能嘗試打開對外航線，讓烏克蘭的糧食能出口，這對烏克蘭維持抵抗能力有很大的幫助。
二是赫爾松距離克里米亞半島不遠，奪回赫爾松就可以威脅克里米亞半島。甚至只要能以火砲或多管火箭，攻擊駐防在克里米亞半島上的俄軍，就會有極大的意義。不只證明烏克蘭收復國土的意志，也宣告俄羅斯已全盤皆輸。
烏克蘭賭的，是質疑這場戰爭的俄軍士氣崩潰，或俄羅斯國內民眾的反戰聲浪高漲，逼使普亭下台或撤軍。如果俄軍連之前就已併吞的克里米亞半島，都沒有辦法保護，那在烏東戰場的勝利又有何用？普亭的領導能力將會受到嚴重的質疑。
而俄羅斯現在還能賭的，是戰事的持久化會讓歐美國家失去耐心，等媒體不再關注，對烏克蘭的軍事援助就會降低，經濟制裁也會慢慢放鬆。烏克蘭在失去援助後，只能重新坐上談判桌，簽定城下之盟。俄羅斯至少可以取得烏東與烏南部份地區，讓普亭能宣稱勝利，光榮停戰。
這場戰爭最後會鹿死誰手，不得而知。但即使俄羅斯能賭贏，也是慘勝，甚至還稱不上勝利，只是沒有一敗塗地，什麼都沒拿到就黯然撤軍。烏克蘭戰爭對俄羅斯的傷害，可能比之前蘇聯入侵阿富汗還要嚴重。
雖然紅軍在阿富汗戰爭的失敗，間接促使蘇聯解體，但在戰爭結束當時，蘇聯仍是世界強權。而這次俄軍在烏克蘭的失敗，已讓俄羅斯從世界強權，變為一個中等國家，只是領土較大，還擁有核武罷了。這就像西班牙在美西戰爭戰敗後，從偉大帝國變回一個普通的地中海國家，逐步走向衰弱。
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本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。