溫泉粉製作方法大公開：材料唾手可得，跑一趟超市就能買齊

文：王昱皓

Take Home Message 弱鹼性的碳酸氫鈉泉中富含鈉離子與鈣離子，而這些金屬離子與皮膚分泌的脂肪酸反應會形成類似肥皂分子的脂肪酸鹽。肥皂分子有乳化皮膚表面汗的功能，因此泡完碳酸氫鈉泉後皮膚會有光滑清涼的感覺。

研究顯示，硫磺泉中的硫可與表皮深層的氧自由基反應產生連五硫酸，可治療腳部潰瘍、汗斑、體癬、頭瘤、濕疹，以及異位性皮膚炎等，同時也有血管擴張的功能，能改善四肢末梢的血液循環。

溫泉粉的主要成分為無機鹽類，而溫泉中礦物質的主要成分為小蘇打粉、蘇打粉、食鹽，民眾可自行購買材料調配，或購買政府認證合格的溫泉粉產品加入熱水中使用。 ​​

在天冷的冬天，假日或閒暇之餘去溫泉區泡湯來場小渡假，不僅暖身又暖心。但如果沒有時間卻又想泡溫泉的話，只要家裡有個浴缸，你也可以購買市售的溫泉粉加進準備好的熱水池中，一樣能自己在家簡單泡湯。不知道各位讀者有沒有想過，這些溫泉粉究竟是怎麼來的呢？裡面到底又有哪些成分？

關於這些問題坊間的資料並不是很齊全，也有很多都市傳說。筆者將用大學時期所學習的知識，以及自己的想像來一場腦洞大開的推測，帶大家看看溫泉粉背後的祕密！（此文章不代表市面上相關產品業者實際上的生產技術及方法）

泡溫泉的功效

先從泡溫泉的功效開始聊起吧！網路上隨便一搜就查得到很多文章吹捧泡溫泉的好處，尤其強調溫泉對於養顏美容及去角質的功效。但經筆者仔細搜查後，發現具有系統性的科學研究並不多，不過有幾種解釋令筆者較為認同。

我們先將台灣的溫泉粗分為兩大類，一類為分布於大屯火山群地區，含有硫化氫、硫酸鹽等水質偏酸性的硫磺泉，例如北投硫磺泉的沉澱物更有個美麗的名字，稱為「湯花」或「湯之花」，據說是因為其懸浮於水中時很像雪花；而另一類則為分布於中央山脈變質岩區，水質呈微鹼性的碳酸氫鈉泉，是台灣的主流泉種。

根據三軍總醫院北投分院家醫科醫師陳家勉的說法，弱鹼性的碳酸氫鈉泉中富含大量的鈉離子（Na+）與鈣離子（Ca2+），而這些金屬離子與皮膚分泌的脂肪酸會反應成脂肪酸鹽，這種結構就類似肥皂分子〔註〕。因為肥皂分子本身就帶有乳化皮膚表面汙垢的功能，所以泡完碳酸氫鈉泉後才會像洗過澡般，皮膚會有光滑清涼的感覺，這也使得碳酸氫鈉泉被稱為「美人湯」。至於碳酸氫鈉是否具有所謂的美白功效？能否抑制黑色素的生成或進一步去除黑色素？則尚待更多科學研究和證據支持。

而知名的北投硫磺溫泉又有什麼功效呢？陳家勉也指出，有相關研究顯示，溫泉水中的硫可以與表皮深層的氧自由基反應而產生連五硫酸（H 2 S 5 O 6 ），為抗黴、抗菌的有效成分，所以硫磺泉可以用來治療腳部潰瘍、汗斑、體癬、頭癬、濕疹，以及異位性皮膚炎等皮膚的綜合症狀。此外，硫磺泉同時也有血管擴張的功能，可以改善四肢末梢的血液循環。

溫泉粉是什麼？怎麼製作？

那麼要怎麼製作出溫泉粉呢？首先可以從使用方法來做一個簡單的逆向分析。溫泉粉的使用方法就是將其倒入家裡浴缸的熱水中，就能輕易地還原出溫泉；既然如此，溫泉粉其實就是「溫泉水扣掉水後所剩下的物質」對吧！

那溫泉把水去除後還剩下什麼呢？不外乎就是礦物質，或說是鹽分，而在化學定義上的專有名詞為「無機鹽類」，因此市面上所售溫泉粉的主要成分其實就是這些無機鹽類，並再額外添加一些色素和香精，讓其溶於熱水後會帶有顏色與氣味。

依照上述的想法，只要把溫泉水中的水分移除，就可以得到這些無機鹽類。而概念上可以透過升高溫度及降低壓力的方式來移除水分，怎麼說呢？讀者在中學時的自然課中可能接觸過「三相圖」，透過水的三相圖，可以看出在高溫及低壓的區域中，水是以氣體的形式存在；因此只要針對溫泉水升溫或給予低壓，讓水分沸騰蒸發後剩下來的鹽類就是溫泉粉。

其實這個方法也廣泛用於食品中，例如奶粉就是將牛奶進行脫水乾燥後剩下的固體成分，很多果汁的濃縮液也是將果汁蒸除大部分的水分而製得。

老陳，CC BY-SA 4.0， Wikipedia 水的三相圖。圖中看發現，在高溫及低壓的區域中，水是以氣體的形式存在。因此提升溫泉水溫或給予低壓，水分沸騰蒸發後，剩下來的鹽類就是溫泉粉。（老陳，CC BY-SA 4.0， Wikipedia）

然而這個方法極為耗費能源，因為水的蒸發熱非常大，其值約為540卡/公克。以用電量做簡單的評估，一公升100℃的水要由液態蒸發為氣態，大概需要0.6度的電，而台灣家庭每日平均用電量也才10度左右而已，因此將水移除的方法是較不實際的。

還有一個比較節能的方法，就是將溫泉水用太陽曬乾或用自然風吹乾，並直接收集在溫泉池中沉澱析出的礦物，這其實跟先前提到的水分移除法是相同的物理原理，只是運用了天然的能源。而台南七股鹽田所使用的曬鹽技術也是相同的概念，將海水引入蒸發池，經過太陽曝曬蒸發水分到一定程度時，海水中的鹽分就會析出而得到粗鹽。

但不論是高溫低壓蒸發法還是太陽曝曬法，都有一個致命的缺點，那就是天然溫泉的礦物質含量很低，其鹽度大概只有1.75‰（千分之1.75），也就是說一公升溫泉蒸發後的鹽類，只會剩下1.75公克，真的是非常少呀！那麼市面上的溫泉粉到底是怎麼製作的呢？如果去查詢溫泉粉的成分，可以發現其主要為碳酸氫鈉（NaHCO 3 ）、碳酸鈉（Na 2 CO 3 ），以及氯化鈉（NaCl）等鹽類所構成。

原來超市就買得到原料

讀者可能會發現這些無機鹽類好像在哪裡聽過？讓我來換成一般超市會出現的包裝名稱再說一遍：「如果去查詢溫泉粉的成分，可以發現其主要為小蘇打粉、蘇打粉，以及食鹽所構成。」沒錯！原來我們一直在討論溫泉中礦物質的主要成分，就是這麼唾手可得的東西，一般人在超市都自己可以買得到。

曾經就有新聞報導，市面上超過90％的溫泉粉其實都是人工製作的，廠商只要從大宗化工原料行訂購這些常見的無機鹽類，經過一定比例的混合並添加一些具有氣味的香精後，就可以包裝成溫泉粉或入浴劑，再以相對高價賣給一般顧客。

但換個正面的角度來想，如果想自己在家DIY溫泉入浴劑，其實只要走到附近的超市去買小蘇打或蘇打粉及食鹽，以自己喜好的比例加入浴缸的熱水中，就可以做出便宜的自製溫泉。如果想增加點情調就再加點精油，更簡單的方式就是同樣在超市順便買個橘子或檸檬等柑橘類的水果，並將橙皮用手擠一擠，就可以擠出天然的植物油了。