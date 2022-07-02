溫泉粉製作方法大公開：材料唾手可得，跑一趟超市就能買齊
我們想讓你知道的是
「如果去查詢溫泉粉的成分，可以發現其主要為小蘇打粉、蘇打粉，以及食鹽所構成。」沒錯！原來我們一直在討論溫泉中礦物質的主要成分，就是這麼唾手可得的東西，一般人在超市都自己可以買得到。
文：王昱皓
- 弱鹼性的碳酸氫鈉泉中富含鈉離子與鈣離子，而這些金屬離子與皮膚分泌的脂肪酸反應會形成類似肥皂分子的脂肪酸鹽。肥皂分子有乳化皮膚表面汗的功能，因此泡完碳酸氫鈉泉後皮膚會有光滑清涼的感覺。
- 研究顯示，硫磺泉中的硫可與表皮深層的氧自由基反應產生連五硫酸，可治療腳部潰瘍、汗斑、體癬、頭瘤、濕疹，以及異位性皮膚炎等，同時也有血管擴張的功能，能改善四肢末梢的血液循環。
- 溫泉粉的主要成分為無機鹽類，而溫泉中礦物質的主要成分為小蘇打粉、蘇打粉、食鹽，民眾可自行購買材料調配，或購買政府認證合格的溫泉粉產品加入熱水中使用。
在天冷的冬天，假日或閒暇之餘去溫泉區泡湯來場小渡假，不僅暖身又暖心。但如果沒有時間卻又想泡溫泉的話，只要家裡有個浴缸，你也可以購買市售的溫泉粉加進準備好的熱水池中，一樣能自己在家簡單泡湯。不知道各位讀者有沒有想過，這些溫泉粉究竟是怎麼來的呢？裡面到底又有哪些成分？
關於這些問題坊間的資料並不是很齊全，也有很多都市傳說。筆者將用大學時期所學習的知識，以及自己的想像來一場腦洞大開的推測，帶大家看看溫泉粉背後的祕密！（此文章不代表市面上相關產品業者實際上的生產技術及方法）
泡溫泉的功效
先從泡溫泉的功效開始聊起吧！網路上隨便一搜就查得到很多文章吹捧泡溫泉的好處，尤其強調溫泉對於養顏美容及去角質的功效。但經筆者仔細搜查後，發現具有系統性的科學研究並不多，不過有幾種解釋令筆者較為認同。
我們先將台灣的溫泉粗分為兩大類，一類為分布於大屯火山群地區，含有硫化氫、硫酸鹽等水質偏酸性的硫磺泉，例如北投硫磺泉的沉澱物更有個美麗的名字，稱為「湯花」或「湯之花」，據說是因為其懸浮於水中時很像雪花；而另一類則為分布於中央山脈變質岩區，水質呈微鹼性的碳酸氫鈉泉，是台灣的主流泉種。
根據三軍總醫院北投分院家醫科醫師陳家勉的說法，弱鹼性的碳酸氫鈉泉中富含大量的鈉離子（Na+）與鈣離子（Ca2+），而這些金屬離子與皮膚分泌的脂肪酸會反應成脂肪酸鹽，這種結構就類似肥皂分子〔註〕。因為肥皂分子本身就帶有乳化皮膚表面汙垢的功能，所以泡完碳酸氫鈉泉後才會像洗過澡般，皮膚會有光滑清涼的感覺，這也使得碳酸氫鈉泉被稱為「美人湯」。至於碳酸氫鈉是否具有所謂的美白功效？能否抑制黑色素的生成或進一步去除黑色素？則尚待更多科學研究和證據支持。
而知名的北投硫磺溫泉又有什麼功效呢？陳家勉也指出，有相關研究顯示，溫泉水中的硫可以與表皮深層的氧自由基反應而產生連五硫酸（H2S5O6），為抗黴、抗菌的有效成分，所以硫磺泉可以用來治療腳部潰瘍、汗斑、體癬、頭癬、濕疹，以及異位性皮膚炎等皮膚的綜合症狀。此外，硫磺泉同時也有血管擴張的功能，可以改善四肢末梢的血液循環。
溫泉粉是什麼？怎麼製作？
那麼要怎麼製作出溫泉粉呢？首先可以從使用方法來做一個簡單的逆向分析。溫泉粉的使用方法就是將其倒入家裡浴缸的熱水中，就能輕易地還原出溫泉；既然如此，溫泉粉其實就是「溫泉水扣掉水後所剩下的物質」對吧！
那溫泉把水去除後還剩下什麼呢？不外乎就是礦物質，或說是鹽分，而在化學定義上的專有名詞為「無機鹽類」，因此市面上所售溫泉粉的主要成分其實就是這些無機鹽類，並再額外添加一些色素和香精，讓其溶於熱水後會帶有顏色與氣味。
依照上述的想法，只要把溫泉水中的水分移除，就可以得到這些無機鹽類。而概念上可以透過升高溫度及降低壓力的方式來移除水分，怎麼說呢？讀者在中學時的自然課中可能接觸過「三相圖」，透過水的三相圖，可以看出在高溫及低壓的區域中，水是以氣體的形式存在；因此只要針對溫泉水升溫或給予低壓，讓水分沸騰蒸發後剩下來的鹽類就是溫泉粉。
其實這個方法也廣泛用於食品中，例如奶粉就是將牛奶進行脫水乾燥後剩下的固體成分，很多果汁的濃縮液也是將果汁蒸除大部分的水分而製得。
然而這個方法極為耗費能源，因為水的蒸發熱非常大，其值約為540卡/公克。以用電量做簡單的評估，一公升100℃的水要由液態蒸發為氣態，大概需要0.6度的電，而台灣家庭每日平均用電量也才10度左右而已，因此將水移除的方法是較不實際的。
還有一個比較節能的方法，就是將溫泉水用太陽曬乾或用自然風吹乾，並直接收集在溫泉池中沉澱析出的礦物，這其實跟先前提到的水分移除法是相同的物理原理，只是運用了天然的能源。而台南七股鹽田所使用的曬鹽技術也是相同的概念，將海水引入蒸發池，經過太陽曝曬蒸發水分到一定程度時，海水中的鹽分就會析出而得到粗鹽。
但不論是高溫低壓蒸發法還是太陽曝曬法，都有一個致命的缺點，那就是天然溫泉的礦物質含量很低，其鹽度大概只有1.75‰（千分之1.75），也就是說一公升溫泉蒸發後的鹽類，只會剩下1.75公克，真的是非常少呀！那麼市面上的溫泉粉到底是怎麼製作的呢？如果去查詢溫泉粉的成分，可以發現其主要為碳酸氫鈉（NaHCO3）、碳酸鈉（Na2CO3），以及氯化鈉（NaCl）等鹽類所構成。
原來超市就買得到原料
讀者可能會發現這些無機鹽類好像在哪裡聽過？讓我來換成一般超市會出現的包裝名稱再說一遍：「如果去查詢溫泉粉的成分，可以發現其主要為小蘇打粉、蘇打粉，以及食鹽所構成。」沒錯！原來我們一直在討論溫泉中礦物質的主要成分，就是這麼唾手可得的東西，一般人在超市都自己可以買得到。
曾經就有新聞報導，市面上超過90％的溫泉粉其實都是人工製作的，廠商只要從大宗化工原料行訂購這些常見的無機鹽類，經過一定比例的混合並添加一些具有氣味的香精後，就可以包裝成溫泉粉或入浴劑，再以相對高價賣給一般顧客。
但換個正面的角度來想，如果想自己在家DIY溫泉入浴劑，其實只要走到附近的超市去買小蘇打或蘇打粉及食鹽，以自己喜好的比例加入浴缸的熱水中，就可以做出便宜的自製溫泉。如果想增加點情調就再加點精油，更簡單的方式就是同樣在超市順便買個橘子或檸檬等柑橘類的水果，並將橙皮用手擠一擠，就可以擠出天然的植物油了。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。