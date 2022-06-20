中國封城後供應鏈不穩、物流阻塞，618購物節不如預期，經濟衰退消費者不敢花錢
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從去年的雙11到今年的618，可見中國購物盛會已經告別超高增長時期。中國受到疫情影響的4、5月持續供應鏈不穩、物流阻塞，當前急需購物節來提振受到封城打擊的經濟，甫結束的618購物節表現卻似乎不如預期。
為了因應中國電商阿里巴巴從2009年開始的舉辦「雙11」購物節，京東集團從2010年開始緊跟在後，於其創辦日舉辦「618店慶日」。截至6月18日晚上11時59分，京東所公佈的累計下單金額再創新高，總共超過3793億人民幣，相較去（2021）年成長10.3％，但去年的漲幅為27.7％，可見成長速度放緩。
《BBC中文》指出，從去年的雙11到今年的618，可見中國購物盛會已經告別超高增長時期。中國受到疫情影響的4、5月持續供應鏈不穩、物流阻塞，當前急需購物節來提振受到封城打擊的經濟，甫結束的618購物節表現卻似乎不如預期。
經濟學人智庫經濟分析師徐天辰向《BBC中文》指出，中國在過去兩年能維持產業鍊和物流網絡不中斷，上海是這種模式的一個重要樞紐，但這座與長三角供應鏈關係密切，且擁有世界最大港口之一的城市，在今（2022）年3、4月之間封城超過2個月，即便疫情已經逐步放寬，仍面臨一場預計還要持續數星期的「物流惡夢」。
對此，有北京消費者向《中新網》指出，當地在5月屬於管控區，快遞受到影響長達1個月，雖然6月逐漸恢復，但北京疫情斷斷續續、現在也不敢頻繁下單。除此之外，有些小區即使恢復快遞，也要到小區門口領取貨物，如何把商品從小區門口運回家就成問題，且大型家電如冷氣、洗衣機更需要工人上門安裝，因此購物時充滿了不確定性。
不過，中國國家郵政局的消息指出，端午節假期的日均纜收、投遞量都已經超過3億件，恢復到去年的水準，比五一假期分別增長16.8％和10％。
除了物流的影響外，《中新網》報導指出，消費熱情退卻的原因，還包含商品打折力度不大和商家的「套路」。本次618購物節有不少電商平台提出簡單消費，例如不用領券、跨店「滿300減50」的簡單計算方法，但各項折價穿插在一系列的活動中，消費者很難判斷什麼時候才是最低價。
除此之外，許多店家還採取先漲價後打折的策略，或者商品降價時會提醒、漲價時不提醒，甚至記者觀察到有一款泡麵多日都顯示「僅剩2件」，催促消費者下單，這些問題恐怕都影響了消費者購買意願。
不過，本次618購物節不只對消費者難、對商家更是難，根據《網易科技》的報導，商家最大的挑戰，是在不確定中尋找確定性，在嚴峻的疫情之下，很多商家對大眾的消費能力相當憂心。
小米集團中國區副總裁劉毅指出，消費者需求較往年有更大的變化；一家經營大尺碼女裝的店舖則明顯感覺到生產成本上升，為了保證品質只能壓低利潤，「當下最重要的是健康的活下去」。
方太電商業務部總經理沈輝向《網易科技》表示，雖然擔心消費者不敢花錢，但在第二季物流、生產、供應鏈的劇烈變動之下，方太把618當作重要的彌補機會。
於是方太與京東一起討論對策，從五一開始就投放廣告，並透過新產品的發表來預演618的狀況，「當天銷售達到4000+，這件事讓雙方團隊開始非常有信心。」因此在618之前，方太內部力求增加生產、提升備貨數量。
從中國宏觀經濟而言，《BBC中文》指出，618購物節被寄語提振市場的厚望，中國總理李克強在5月底的一場政府會議中指出：「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。」疫情的打擊在解封後仍然持續，尤其是民生消費領域。
一名電商業者向《網易科技》表示，「我覺得今年618最重要的意義，應該是帶給大家一個增長的信心。」至於本次購物節的成長是否帶動產業復甦，以及增加業者信心，未來還有待觀察。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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