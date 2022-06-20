中國封城後供應鏈不穩、物流阻塞，618購物節不如預期，經濟衰退消費者不敢花錢

為了因應中國電商阿里巴巴從2009年開始的舉辦「雙11」購物節，京東集團從2010年開始緊跟在後，於其創辦日舉辦「618店慶日」。截至6月18日晚上11時59分，京東所公佈的累計下單金額再創新高，總共超過3793億人民幣，相較去（2021）年成長10.3％，但去年的漲幅為27.7％，可見成長速度放緩。

《BBC中文》指出，從去年的雙11到今年的618，可見中國購物盛會已經告別超高增長時期。中國受到疫情影響的4、5月持續供應鏈不穩、物流阻塞，當前急需購物節來提振受到封城打擊的經濟，甫結束的618購物節表現卻似乎不如預期。

經濟學人智庫經濟分析師徐天辰向《BBC中文》指出，中國在過去兩年能維持產業鍊和物流網絡不中斷，上海是這種模式的一個重要樞紐，但這座與長三角供應鏈關係密切，且擁有世界最大港口之一的城市，在今（2022）年3、4月之間封城超過2個月，即便疫情已經逐步放寬，仍面臨一場預計還要持續數星期的「物流惡夢」。

對此，有北京消費者向《中新網》指出，當地在5月屬於管控區，快遞受到影響長達1個月，雖然6月逐漸恢復，但北京疫情斷斷續續、現在也不敢頻繁下單。除此之外，有些小區即使恢復快遞，也要到小區門口領取貨物，如何把商品從小區門口運回家就成問題，且大型家電如冷氣、洗衣機更需要工人上門安裝，因此購物時充滿了不確定性。

不過，中國國家郵政局的消息指出，端午節假期的日均纜收、投遞量都已經超過3億件，恢復到去年的水準，比五一假期分別增長16.8％和10％。

除了物流的影響外，《中新網》報導指出，消費熱情退卻的原因，還包含商品打折力度不大和商家的「套路」。本次618購物節有不少電商平台提出簡單消費，例如不用領券、跨店「滿300減50」的簡單計算方法，但各項折價穿插在一系列的活動中，消費者很難判斷什麼時候才是最低價。

除此之外，許多店家還採取先漲價後打折的策略，或者商品降價時會提醒、漲價時不提醒，甚至記者觀察到有一款泡麵多日都顯示「僅剩2件」，催促消費者下單，這些問題恐怕都影響了消費者購買意願。

不過，本次618購物節不只對消費者難、對商家更是難，根據《網易科技》的報導，商家最大的挑戰，是在不確定中尋找確定性，在嚴峻的疫情之下，很多商家對大眾的消費能力相當憂心。

小米集團中國區副總裁劉毅指出，消費者需求較往年有更大的變化；一家經營大尺碼女裝的店舖則明顯感覺到生產成本上升，為了保證品質只能壓低利潤，「當下最重要的是健康的活下去」。

方太電商業務部總經理沈輝向《網易科技》表示，雖然擔心消費者不敢花錢，但在第二季物流、生產、供應鏈的劇烈變動之下，方太把618當作重要的彌補機會。

於是方太與京東一起討論對策，從五一開始就投放廣告，並透過新產品的發表來預演618的狀況，「當天銷售達到4000+，這件事讓雙方團隊開始非常有信心。」因此在618之前，方太內部力求增加生產、提升備貨數量。

從中國宏觀經濟而言，《BBC中文》指出，618購物節被寄語提振市場的厚望，中國總理李克強在5月底的一場政府會議中指出：「3月份尤其是4月份以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。」疫情的打擊在解封後仍然持續，尤其是民生消費領域。

一名電商業者向《網易科技》表示，「我覺得今年618最重要的意義，應該是帶給大家一個增長的信心。」至於本次購物節的成長是否帶動產業復甦，以及增加業者信心，未來還有待觀察。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航