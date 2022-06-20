國際游泳總會重大改革：限制已經歷男性青春期的跨性別選手參與女子組比賽，將單獨設立「公開競賽組」

近年來體壇跨性別運動員的參賽權益備受關注，為確保賽事競爭的公平性，國際游泳總會（FINA）昨（19）日通過一項重大改革，宣布跨性別運動員若已經歷男性青春期的任何部分，就無法參加女子菁英比賽。同時，下一步將會規劃設立單獨的「公開競賽組別」，讓跨性別選手參與，以保障其參賽權。

今（2022）年國家大學體育協會（NCAA）全國游泳錦標賽中，美國賓州大學跨性別游泳女將莉亞．湯瑪斯（Lia Thomas）以亮眼佳績奪下500碼（約457公尺）女子自由式冠軍後，場外引起不少群眾抗議「女子項目就該留給女人」、「拯救女子體育」之聲浪。

該事件後續的發酵，也讓跨性別運動員參與運動競爭之公平性討論推向兩極。

FINA限制跨性別選手參加女子賽事，未來將另設「公開組」

先前湯瑪斯曾表達出想爭取奧運參賽權的願望，但FINA通過的新制卻將她拒於門外。

FINA審查小組根據醫學、法律和體育領域頂尖人士所組成的跨性別小組報告，在昨（19）日召開大會決議，跨性別運動員需證明未經歷過「譚納階段」（Tanner stages）第二階段男性青春期，或在12歲之前就轉換性別（以發生時間較晚者為準），並通過鑑別判定後才可取得參賽資格。

而此項政策交由在匈牙利普斯卡斯球場（Puskas Arena）參加大會的152個具有投票權的國家泳協成員決定，最後以約71%同意票多數通過。

FINA主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）在新制通過後表示，FINA必須保護運動員參賽的權利，但也需在賽事中保持公平競爭，尤其是FINA所舉辦賽事中的女子組。

FINA除了訂定上述政策外，也將單獨設立「公開競賽組別」開放參賽權給「完全性雄激素不敏感，因此未能經歷男性青春期」的人。

穆沙蘭說：「FINA將永遠歡迎每一位運動員，有關公開競賽組別的設立，將意味著每個人都能有機會參與菁英級的運動競技賽事，這並未有先例，因此FINA將需要帶頭執行，我希望運動員在這發展過程裡，都能感受到自己是參與在其中的。」

Photo Credit: AP / 達志影像 反對跨性別者參賽在NCAA游泳錦標賽中舉起抗議標語。

FINA跨性別者參賽新制，公眾意見兩極

跨性別融入體育運動的問題具有很大的分歧，尤其是在美國，它已成為保守派和進步派之間所謂的「文化戰爭」的武器。

長期支持LGBTQ選手權利團體Athlete Ally的主任安妮 · 利伯曼（Anne Lieberman）譴責了FINA這項新政策，她認為「如果真的想保護女性運動，必須包括所有女性。」並表示，FINA對跨性別運動員和雙性運動員的新政策是帶有歧視性的、有害的、不科學的，並且不符合2021年國際奧委會的原則。

FINA’s new eligibility criteria for transgender athletes and athletes with intersex variations is discriminatory, harmful, unscientific and not in line with the 2021 IOC principles. If we truly want to protect women’s sports, we must include all women. https://t.co/MDjrWB6GrU — Athlete Ally (@AthleteAlly) June 19, 2022

曾在1980年奧運會上獲得奧運銀牌的前游泳運動員莎倫 · 戴維斯 （Sharron Davies）對這項新政策表露歡迎之意，她表示「我無法告訴你我為我的運動感到多麼自豪， FINA 為了女性公平運動挺身而出，在其中 詢問運動員、教練，並 進行科學相關研究工作 ，游泳將永遠歡迎所有人，無論你是否認同，但公平是體育運動的基石。」

I can’t tell you how proud I am of my sport @fina & @fina_president for doing the science, asking the athletes/coaches and standing up for fair sport for females. Swimming will always welcome everyone no matter how you identify but fairness is the cornerstone of sport https://t.co/1IaMkIFOkX — Sharron Davies MBE (@sharrond62) June 19, 2022

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航