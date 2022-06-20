國際游泳總會重大改革：限制已經歷男性青春期的跨性別選手參與女子組比賽，將單獨設立「公開競賽組」
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跨性別融入體育運動的問題具有很大的分歧，尤其是在美國，它已成為保守派和進步派之間所謂的「文化戰爭」的武器。
近年來體壇跨性別運動員的參賽權益備受關注，為確保賽事競爭的公平性，國際游泳總會（FINA）昨（19）日通過一項重大改革，宣布跨性別運動員若已經歷男性青春期的任何部分，就無法參加女子菁英比賽。同時，下一步將會規劃設立單獨的「公開競賽組別」，讓跨性別選手參與，以保障其參賽權。
今（2022）年國家大學體育協會（NCAA）全國游泳錦標賽中，美國賓州大學跨性別游泳女將莉亞．湯瑪斯（Lia Thomas）以亮眼佳績奪下500碼（約457公尺）女子自由式冠軍後，場外引起不少群眾抗議「女子項目就該留給女人」、「拯救女子體育」之聲浪。
該事件後續的發酵，也讓跨性別運動員參與運動競爭之公平性討論推向兩極。
FINA限制跨性別選手參加女子賽事，未來將另設「公開組」
先前湯瑪斯曾表達出想爭取奧運參賽權的願望，但FINA通過的新制卻將她拒於門外。
FINA審查小組根據醫學、法律和體育領域頂尖人士所組成的跨性別小組報告，在昨（19）日召開大會決議，跨性別運動員需證明未經歷過「譚納階段」（Tanner stages）第二階段男性青春期，或在12歲之前就轉換性別（以發生時間較晚者為準），並通過鑑別判定後才可取得參賽資格。
而此項政策交由在匈牙利普斯卡斯球場（Puskas Arena）參加大會的152個具有投票權的國家泳協成員決定，最後以約71%同意票多數通過。
FINA主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）在新制通過後表示，FINA必須保護運動員參賽的權利，但也需在賽事中保持公平競爭，尤其是FINA所舉辦賽事中的女子組。
FINA除了訂定上述政策外，也將單獨設立「公開競賽組別」開放參賽權給「完全性雄激素不敏感，因此未能經歷男性青春期」的人。
穆沙蘭說：「FINA將永遠歡迎每一位運動員，有關公開競賽組別的設立，將意味著每個人都能有機會參與菁英級的運動競技賽事，這並未有先例，因此FINA將需要帶頭執行，我希望運動員在這發展過程裡，都能感受到自己是參與在其中的。」
FINA跨性別者參賽新制，公眾意見兩極
跨性別融入體育運動的問題具有很大的分歧，尤其是在美國，它已成為保守派和進步派之間所謂的「文化戰爭」的武器。
長期支持LGBTQ選手權利團體Athlete Ally的主任安妮 · 利伯曼（Anne Lieberman）譴責了FINA這項新政策，她認為「如果真的想保護女性運動，必須包括所有女性。」並表示，FINA對跨性別運動員和雙性運動員的新政策是帶有歧視性的、有害的、不科學的，並且不符合2021年國際奧委會的原則。
曾在1980年奧運會上獲得奧運銀牌的前游泳運動員莎倫 · 戴維斯 （Sharron Davies）對這項新政策表露歡迎之意，她表示「我無法告訴你我為我的運動感到多麼自豪，FINA為了女性公平運動挺身而出，在其中詢問運動員、教練，並進行科學相關研究工作，游泳將永遠歡迎所有人，無論你是否認同，但公平是體育運動的基石。」
新聞來源
- Swim federation restricts transgender participation in women's competition（Reuters）
- FINA votes to restrict transgender women from elite swimming competition（ESPN）
延伸閱讀
- 擊敗東奧銀牌選手：美國跨性別運動員NCAA奪冠，引發社群媒體激烈爭辯
- 【TNL 沙龍本週議題】體育競賽是否該區分「生理性別」與「社會性別」？
- 對跨性別女性運動員設定血液睪固酮濃度標準，能否「降低」其運動表現優勢？
- 體育競賽若不區分「生理性別」與「社會性別」，生理女性運動員將會被全面扼殺
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
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以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
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